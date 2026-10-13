Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Se acabó la espera, la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 está de vuelta y 12 equipos empezarán su camino en la Fase 1 del torneo nacional. Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín, Regatas Lima y los otros clubes buscarán levantar el trofeo.

La primera fecha de la competición comenzará este sábado 17 de octubre y culminará el domingo 18 de octubre. Y se conoció la programación completa de la jornada inaugural con duelos emocionantes.

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Programación de la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Nuevas reglas en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley incorporará cambios en su próxima temporada, entre ellos la aplicación del video challenge desde la fase inicial y la participación de la selección peruana Sub 19 como duodécimo integrante del torneo.

La inclusión del combinado juvenil busca darles competencia a jugadoras de las categorías Sub 19 y Sub 17 que no suelen tener continuidad en sus clubes. La medida apunta a prepararlas con miras al Mundial, según explicó el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas.

La competencia también aplicará el video challenge desde el inicio. La herramienta estará disponible durante la fase inicial, sin esperar a las rondas posteriores del campeonato.

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Cada club podrá alinear hasta tres jugadoras extranjeras a la vez. Además, las instituciones podrán inscribir un máximo de seis voleibolistas foráneas y esa misma cifra será el límite para cada convocatoria. La primera rueda contemplará el descenso automático. Los clubes deberán afrontar esa condición desde el comienzo de la temporada.

La Liga Peruana de Vóley regresa con su temporada 2026/2027 donde participarán 12 equipos.

Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 mediante su señal abierta para el público peruano. Los partidos del torneo nacional se podrán ver por el canal 2 y la señal 702 en alta definición.

La emisión por televisión permitirá seguir los encuentros sin suscripción. La cobertura también estará disponible en las plataformas digitales de Latina, tanto en su página web como en la aplicación del canal.

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Los aficionados tendrán esas alternativas para acceder a los partidos de cada fecha del certamen.

Infobae Perú publicará la información de la competencia con las previas, el relato punto a punto, las jugadas destacadas, los resultados y la tabla de posiciones.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)