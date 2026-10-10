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Gino Vegas revela detalles de las jugadoras que conformarán la selección en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El presidente de la Federación Peruana de Vóley brindó más detalles sobre la histórica participación de la ‘bicolor’ en el campeonato nacional

El presidente de la FPV se refirió a la nueva temporada del campeonato de voleibol tras el sorteo del fixture. Créditos: Latina TV.
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La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 está cerca de comenzar. El viernes 9 de octubre quedó definido el fixture del torneo a través de un sorteo. Tras el evento, el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, se refirió a la participación de la selección nacional.

Vegas habló sobre la inclusión de Perú Sub-19, que, en principio, competirá por primera vez en el campeonato local como el equipo número 12. Su participación se extenderá hasta el final de la primera fase del certamen. El titular de la federación explicó qué jugadoras integrarán el plantel.

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Es un equipo conformado básicamente por jugadoras de la categoría base sub-19 y algunas de la sub-17. Como saben, estamos compitiendo en el Sudamericano y Perú ya está en semifinales. Hoy juega contra Uruguay y definirá si queda primero o segundo en el grupo, según el resultado. También buscamos darles rodaje a estas chicas, que normalmente no tienen mucha participación en sus clubes, para prepararlas con miras al Mundial. Ese es el objetivo en este caso”, declaró a Latina TV.

Gino Vegas, presidente de la FPV, revela detalles de las jugadoras que formarán parte de la selección nacional en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Gino Vegas, presidente de la FPV, revela detalles de las jugadoras que formarán parte de la selección nacional en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su expectativa por la Liga Peruana de Vóley 2026/27

En otro momento de la entrevista, Gino Vegas se refirió al nuevo sistema de sorteo. En esta oportunidad, los clubes fueron ubicados mediante bolillas, como ocurre en otras disciplinas, para definir los enfrentamientos del fixture. Según el presidente de la Federación Peruana de Vóley, el mecanismo busca distribuir los partidos de mayor expectativa desde la primera fecha.

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“La idea de este sorteo era que la liga fuera competitiva desde el inicio, y creo que lo estamos viendo, porque el primer día ya hay partidos prometedores. Queremos que el público llene el coliseo desde la primera fecha”, señaló.

Además, Vegas sostuvo que los 12 clubes llegarán con mayor nivel de preparación y mejores refuerzos que en la temporada anterior. “Año a año, todos los equipos se preparan con mayor anticipación y con refuerzos de mejor calidad, lo cual es positivo para el desarrollo del vóley peruano”, afirmó.

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fecha 1

  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis
  • Perú vs Deportivo Wanka
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima
  • Atlético Atenea vs Olva Latino

Fecha 2

  • San Martín vs Deportivo Soan
  • Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
  • Regatas Lima vs Alianza Lima
  • Perú vs Olva Latino
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

  • San Martín vs Géminis
  • Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
  • Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
  • Universitario de Deportes vs Olva Latino
  • Regatas Lima vs Atlético Atenea
  • Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

  • San Martín vs Deportivo Wanka
  • Géminis vs Alianza Lima
  • Deportivo Soan vs Olva Latino
  • Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea
  • Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
  • Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

  • San Martín vs Alianza Lima
  • Deportivo Wanka vs Olva Latino
  • Géminis vs Atlético Atenea
  • Deportivo Soan vs Rebaza Acosta
  • Circolo Sportivo Italiano vs Perú
  • Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

  • San Martín vs Olva Latino
  • Alianza Lima vs Atlético Atenea
  • Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
  • Géminis vs Perú
  • Deportivo Soan vs Regatas Lima
  • Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

  • San Martín vs Atlético Atenea
  • Olva Latina vs Rebaza Acosta
  • Alianza Lima vs Perú
  • Deportivo Wanka vs Regatas Lima
  • Géminis vs Universitario de Deportes
  • Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

  • San Martín vs Rebaza Acosta
  • Atlético Atenea vs Perú
  • Olva Latino vs Regatas Lima
  • Alianza Lima vs Universitario
  • Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
  • Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

  • San Martín vs Perú
  • Rebaza Acosta vs Regatas Lima
  • Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

  • San Martín vs Regatas Lima
  • Perú vs Universitario de Deportes
  • Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano
  • Atlético Atenea vs Deportivo Soan
  • Olva Latino vs Géminis
  • Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

  • San Martín vs Universitario de Deportes
  • Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
  • Perú vs Deportivo Soan
  • Rebaza Acosta vs Géminis
  • Atlético Atenea vs Deportivo Wanka
  • Olva Latino vs Alianza Lima

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