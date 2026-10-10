Gino Vegas revela detalles de las jugadoras que conformarán la selección en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El presidente de la FPV se refirió a la nueva temporada del campeonato de voleibol tras el sorteo del fixture. Créditos: Latina TV.

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La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 está cerca de comenzar. El viernes 9 de octubre quedó definido el fixture del torneo a través de un sorteo. Tras el evento, el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, se refirió a la participación de la selección nacional.

Vegas habló sobre la inclusión de Perú Sub-19, que, en principio, competirá por primera vez en el campeonato local como el equipo número 12. Su participación se extenderá hasta el final de la primera fase del certamen. El titular de la federación explicó qué jugadoras integrarán el plantel.

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“Es un equipo conformado básicamente por jugadoras de la categoría base sub-19 y algunas de la sub-17. Como saben, estamos compitiendo en el Sudamericano y Perú ya está en semifinales. Hoy juega contra Uruguay y definirá si queda primero o segundo en el grupo, según el resultado. También buscamos darles rodaje a estas chicas, que normalmente no tienen mucha participación en sus clubes, para prepararlas con miras al Mundial. Ese es el objetivo en este caso”, declaró a Latina TV.

Gino Vegas, presidente de la FPV, revela detalles de las jugadoras que formarán parte de la selección nacional en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Su expectativa por la Liga Peruana de Vóley 2026/27

En otro momento de la entrevista, Gino Vegas se refirió al nuevo sistema de sorteo. En esta oportunidad, los clubes fueron ubicados mediante bolillas, como ocurre en otras disciplinas, para definir los enfrentamientos del fixture. Según el presidente de la Federación Peruana de Vóley, el mecanismo busca distribuir los partidos de mayor expectativa desde la primera fecha.

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“La idea de este sorteo era que la liga fuera competitiva desde el inicio, y creo que lo estamos viendo, porque el primer día ya hay partidos prometedores. Queremos que el público llene el coliseo desde la primera fecha”, señaló.

Además, Vegas sostuvo que los 12 clubes llegarán con mayor nivel de preparación y mejores refuerzos que en la temporada anterior. “Año a año, todos los equipos se preparan con mayor anticipación y con refuerzos de mejor calidad, lo cual es positivo para el desarrollo del vóley peruano”, afirmó.

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fecha 1

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

Regatas Lima vs Deportivo Géminis

Perú vs Deportivo Wanka

Rebaza Acosta vs Alianza Lima

Atlético Atenea vs Olva Latino

Fecha 2

San Martín vs Deportivo Soan

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

Regatas Lima vs Alianza Lima

Perú vs Olva Latino

Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

San Martín vs Géminis

Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

Universitario de Deportes vs Olva Latino

Regatas Lima vs Atlético Atenea

Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

San Martín vs Deportivo Wanka

Géminis vs Alianza Lima

Deportivo Soan vs Olva Latino

Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea

Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

San Martín vs Alianza Lima

Deportivo Wanka vs Olva Latino

Géminis vs Atlético Atenea

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

Circolo Sportivo Italiano vs Perú

Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

San Martín vs Olva Latino

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta

Géminis vs Perú

Deportivo Soan vs Regatas Lima

Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

San Martín vs Atlético Atenea

Olva Latina vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Perú

Deportivo Wanka vs Regatas Lima

Géminis vs Universitario de Deportes

Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

San Martín vs Rebaza Acosta

Atlético Atenea vs Perú

Olva Latino vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Universitario

Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano

Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

San Martín vs Perú

Rebaza Acosta vs Regatas Lima

Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

San Martín vs Regatas Lima

Perú vs Universitario de Deportes

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano

Atlético Atenea vs Deportivo Soan

Olva Latino vs Géminis

Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

San Martín vs Universitario de Deportes

Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Perú vs Deportivo Soan

Rebaza Acosta vs Géminis

Atlético Atenea vs Deportivo Wanka

Olva Latino vs Alianza Lima