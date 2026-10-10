Perú Deportes

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: fecha confirmada del arranque de la primera fase del torneo

El campeonato peruano volverá tras varios meses de pausa y se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Conoce todos los detalles

La Liga Peruana de Vóley regresa con su temporada 2026/2027 donde participarán 12 equipos.
La Liga Peruana de Vóley regresa con su temporada 2026/2027 donde participarán 12 equipos.
Guardar

La Liga Peruana de Vóley iniciará la temporada 2026/2027, en la que Alianza Lima defenderá el tricampeonato ante otros 11 equipos que irán por el título nacional. Conoce en esta nota cuándo comenzará la nueva campaña del certamen doméstico.

Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley comenzará este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Aunque el sorteo del fixture ya definió los cruces, todavía no se publicó la programación oficial de los seis partidos de la primera fecha.

PUBLICIDAD

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Los cambios de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Entre los cambios de la Liga Peruana de Vóley estará la aplicación del video challenge desde la fase inicial y la presencia de la selección peruana sub-19 como el duodécimo participante del certamen.

Es un equipo conformado básicamente por jugadoras de la categoría base sub-19 y algunas de la sub-17. También buscamos darles rodaje a estas chicas, que normalmente no tienen mucha participación en sus clubes, para prepararlas con miras al Mundial. Ese es el objetivo en este caso”, explicó Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, en diálogo con Latina.

Cada club podrá contar con hasta tres extranjeras en cancha y registrar un máximo de seis jugadoras foráneas, cifra que también será el límite para cada convocatoria.

PUBLICIDAD

El presidente de la FPV se refirió a la nueva temporada del campeonato de voleibol tras el sorteo del fixture. Créditos: Latina TV.

Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fecha 1

  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis
  • Perú vs Deportivo Wanka
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima
  • Atlético Atenea vs Olva Latino

Fecha 2

  • San Martín vs Deportivo Soan
  • Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
  • Regatas Lima vs Alianza Lima
  • Perú vs Olva Latino
  • Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

  • San Martín vs Géminis
  • Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
  • Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
  • Universitario de Deportes vs Olva Latino
  • Regatas Lima vs Atlético Atenea
  • Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

  • San Martín vs Deportivo Wanka
  • Géminis vs Alianza Lima
  • Deportivo Soan vs Olva Latino
  • Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea
  • Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
  • Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

  • San Martín vs Alianza Lima
  • Deportivo Wanka vs Olva Latino
  • Géminis vs Atlético Atenea
  • Deportivo Soan vs Rebaza Acosta
  • Circolo Sportivo Italiano vs Perú
  • Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

  • San Martín vs Olva Latino
  • Alianza Lima vs Atlético Atenea
  • Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
  • Géminis vs Perú
  • Deportivo Soan vs Regatas Lima
  • Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

  • San Martín vs Atlético Atenea
  • Olva Latina vs Rebaza Acosta
  • Alianza Lima vs Perú
  • Deportivo Wanka vs Regatas Lima
  • Géminis vs Universitario de Deportes
  • Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

  • San Martín vs Rebaza Acosta
  • Atlético Atenea vs Perú
  • Olva Latino vs Regatas Lima
  • Alianza Lima vs Universitario
  • Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
  • Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

  • San Martín vs Perú
  • Rebaza Acosta vs Regatas Lima
  • Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

  • San Martín vs Regatas Lima
  • Perú vs Universitario de Deportes
  • Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano
  • Atlético Atenea vs Deportivo Soan
  • Olva Latino vs Géminis
  • Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

  • San Martín vs Universitario de Deportes
  • Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
  • Perú vs Deportivo Soan
  • Rebaza Acosta vs Géminis
  • Atlético Atenea vs Deportivo Wanka
  • Olva Latino vs Alianza Lima

Temas Relacionados

Liga Peruana de Vóleyvóley peruanoUniversitario de DeportesUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyAlianza LimaRegatas LimaSan Martínperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gala Santa 2026 HOY: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de San Martín

Las subcampeonas vivirán su evento frente Gimnasia y Esgrima La Plata, HOY, en el Polideportivo Lucha Fuentes previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Entérate de los detalles

Gala Santa 2026 HOY: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de San Martín

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ y la ‘verdeamarela’ se citan por un lugar en la Copa del Mundo y en la final del certamen. El equipo nacional llega invicto y buscará consolidar el gran nivel exhibido ante la potencia mundial

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

El mediocentro de perfil ofensivo necesitó poco más de 15′ minutos para demostrar un pequeño trazo de su talento. Suyo fue un servicio impecable para sellar el 3-0 del FCM, en condición de local

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

Paolo Guerrero vuelve a caer lesionado y se pierde el Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: el parte médico del ‘Depredador’

El veterano delantero peruano, que no deja de ser el jerarca del grupo pese a sus últimos problemas físicos, estará alejado de los gramados mientras se espera una evolución favorable de su estado de forma

Paolo Guerrero vuelve a caer lesionado y se pierde el Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: el parte médico del ‘Depredador’

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

En el debut de Fabián Bustos, los ‘cremas’ recibirán a los ‘rojinegros’ en un nuevo comienzo que no permite errores en la lucha por el segundo título del campeonato. Conoce los horarios del decisivo cotejo

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: Advierte un “daño irreparable al sistema democrático”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

DEPORTES

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gala Santa 2026 HOY: horario, canal TV, rival y todos los detalles de la presentación de San Martín

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

Paolo Guerrero vuelve a caer lesionado y se pierde el Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: el parte médico del ‘Depredador’