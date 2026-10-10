Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: fecha confirmada del arranque de la primera fase del torneo

La Liga Peruana de Vóley iniciará la temporada 2026/2027, en la que Alianza Lima defenderá el tricampeonato ante otros 11 equipos que irán por el título nacional. Conoce en esta nota cuándo comenzará la nueva campaña del certamen doméstico.
Fecha confirmada del inicio de la Liga Peruana de Vóley
La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley comenzará este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Aunque el sorteo del fixture ya definió los cruces, todavía no se publicó la programación oficial de los seis partidos de la primera fecha.
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Los cambios de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Entre los cambios de la Liga Peruana de Vóley estará la aplicación del video challenge desde la fase inicial y la presencia de la selección peruana sub-19 como el duodécimo participante del certamen.
“Es un equipo conformado básicamente por jugadoras de la categoría base sub-19 y algunas de la sub-17. También buscamos darles rodaje a estas chicas, que normalmente no tienen mucha participación en sus clubes, para prepararlas con miras al Mundial. Ese es el objetivo en este caso”, explicó Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, en diálogo con Latina.
Cada club podrá contar con hasta tres extranjeras en cancha y registrar un máximo de seis jugadoras foráneas, cifra que también será el límite para cada convocatoria.
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Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Fecha 1
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
- Regatas Lima vs Deportivo Géminis
- Perú vs Deportivo Wanka
- Rebaza Acosta vs Alianza Lima
- Atlético Atenea vs Olva Latino
Fecha 2
- San Martín vs Deportivo Soan
- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
- Regatas Lima vs Alianza Lima
- Perú vs Olva Latino
- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea
Fecha 3
- San Martín vs Géminis
- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
- Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
- Universitario de Deportes vs Olva Latino
- Regatas Lima vs Atlético Atenea
- Perú vs Rebaza Acosta
Fecha 4
- San Martín vs Deportivo Wanka
- Géminis vs Alianza Lima
- Deportivo Soan vs Olva Latino
- Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea
- Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
- Regatas Lima vs Perú
Fecha 5
- San Martín vs Alianza Lima
- Deportivo Wanka vs Olva Latino
- Géminis vs Atlético Atenea
- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta
- Circolo Sportivo Italiano vs Perú
- Universitario de Deportes vs Regatas Lima
Fecha 6
- San Martín vs Olva Latino
- Alianza Lima vs Atlético Atenea
- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
- Géminis vs Perú
- Deportivo Soan vs Regatas Lima
- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes
Fecha 7
- San Martín vs Atlético Atenea
- Olva Latina vs Rebaza Acosta
- Alianza Lima vs Perú
- Deportivo Wanka vs Regatas Lima
- Géminis vs Universitario de Deportes
- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano
Fecha 8
- San Martín vs Rebaza Acosta
- Atlético Atenea vs Perú
- Olva Latino vs Regatas Lima
- Alianza Lima vs Universitario
- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
- Géminis vs Deportivo Soan
Fecha 9
- San Martín vs Perú
- Rebaza Acosta vs Regatas Lima
- Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Deportivo Wanka vs Géminis
Fecha 10
- San Martín vs Regatas Lima
- Perú vs Universitario de Deportes
- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano
- Atlético Atenea vs Deportivo Soan
- Olva Latino vs Géminis
- Alianza Lima vs Deportivo Wanka
Fecha 11
- San Martín vs Universitario de Deportes
- Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
- Perú vs Deportivo Soan
- Rebaza Acosta vs Géminis
- Atlético Atenea vs Deportivo Wanka
- Olva Latino vs Alianza Lima
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