La Policía Nacional del Perú intervino a cinco presuntos integrantes de la banda Los Malditos Nueva Generación en el distrito de Villa María del Triunfo. De acuerdo con las autoridades policiales, los intervenidos cobraban cupos diarios a los conductores de transporte público bajo amenazas. El reporte televisivo incluye grabaciones de seguimiento, el traslado de personas intervenidas y declaraciones del comandante PNP a cargo de las investigaciones. Fuente: Latina Noticias

Guardar

Cinco presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos Nueva Generación fueron detenidos por extorsionar a transportistas del paradero La P, en Villa María del Triunfo. La organización exigía hasta 45 soles diarios a cada unidad de transporte público para permitirles trabajar, bajo amenazas de muerte contra quienes se negaban a pagar.

La investigación policial permitió identificar la forma en que operaba esta presunta red delictiva. Las mujeres se encargaban de acercarse a las combis para recaudar el dinero de los conductores, mientras que los hombres intervenían cuando alguno se resistía a entregar los cupos y lo intimidaban con represalias contra su vida.

PUBLICIDAD

El operativo se realizó el jueves por la mañana en el sector de San Gabriel. Durante la intervención, los agentes incautaron dos cartuchos de dinamita, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo y una motocicleta. También encontraron capturas de transferencias bancarias que serán examinadas como parte de las diligencias.

Imágenes de seguridad registran a presuntos integrantes de una banda delictiva durante el cobro de cupos a transportistas en Villa María del Triunfo. (Composición: Infobae Perú)

Mujeres cobraban los cupos y hombres amenazaban de muerte a los choferes

Los integrantes de Los Malditos Nueva Generación operaban principalmente en el paradero La P, ubicado en la avenida Paraíso, en Villa María del Triunfo. Su presencia en la zona no pasaba inadvertida para los conductores, quienes debían entregar dinero diariamente para continuar con sus actividades.

De acuerdo con las investigaciones policiales, las mujeres cumplían la función de recaudar los cupos. Se acercaban a las unidades de transporte público y extendían la mano para recibir el dinero de los choferes, una modalidad que permitió a los agentes identificar sus movimientos durante las labores de seguimiento.

PUBLICIDAD

El comandante PNP Robert Parra, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, explicó que los moradores de la zona brindaron información sobre las características físicas y la vestimenta de los sospechosos.

“Nos percatamos que efectivamente ellos se acercaban a las combis y estiraban la mano y ellos le daban algo”, relató el oficial sobre el comportamiento que observaron los agentes durante las investigaciones.

Cuando algún transportista se negaba a entregar el dinero, la situación cambiaba. Los hombres de la organización intervenían para intimidarlos y amenazarlos de muerte, según la información difundida sobre el caso.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía Nacional del Perú presentan a cinco presuntos extorsionadores detenidos junto con el material incautado en Villa María del Triunfo. (Captura: Latina Noticias)

Exigían hasta 45 soles diarios a cada unidad

El cobro impuesto a los conductores podía alcanzar los 45 soles diarios por vehículo. Según explicó el comandante Parra, los integrantes de esta presunta organización exigían diferentes montos vinculados al trabajo diario de los transportistas, entre ellos un pago para poder operar y otro por concepto de seguridad.

La exigencia también contemplaba un cobro por cada vuelta que realizaban las unidades. De acuerdo con lo recogido por la Policía, los conductores debían entregar dinero de manera constante durante su jornada, lo que convertía la extorsión en una obligación diaria para quienes trabajaban en la ruta.

La denuncia de los transportistas permitió que la Policía Nacional iniciara las investigaciones y desplegara labores de seguimiento en el sector. Con información proporcionada por los vecinos y la identificación de los presuntos implicados, los agentes organizaron el operativo que terminó con cinco detenidos.

PUBLICIDAD

El caso volvió a poner bajo investigación las amenazas que enfrentan los trabajadores del transporte público en Villa María del Triunfo, quienes debían entregar parte de sus ingresos para evitar represalias contra ellos y sus unidades.

Una grabación de seguridad registra a presuntos miembros de una banda delictiva mientras cobran cupos a conductores de transporte público en Villa María del Triunfo. (Composición: Infobae Perú)

Policía investiga presuntos vínculos con Los Trujillanos

Entre los cinco intervenidos figura César Augusto Montenegro Ayala, de 49 años, alias “Tatu”, señalado por la Policía como el presunto cabecilla de Los Malditos Nueva Generación. También fueron detenidos Luz Estebina Sirlopu Díaz, de 60 años, conocida como “Tía Luz”, y Angie Lisbeth Chero Barreto, de 27 años, alias “La Loca”.

La lista de intervenidos incluye a Joel Martín Zárate Ramírez, de 33 años, alias “Gato”, y Caroline Kimberly Castillo Rodríguez, de 28 años, conocida como “Kim”. Los cinco quedaron a disposición del Depincri de Villa María del Triunfo para continuar con las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las investigaciones apuntan a una posible conexión con una estructura criminal de mayor alcance. Según el comandante Parra, Los Malditos Nueva Generación trabajarían para la organización criminal Los Trujillanos, presuntamente liderada por un sujeto conocido como “El Pitbull”.

El oficial explicó que parte de los cobros realizados a los transportistas estaría destinada a esta organización. Mientras tanto, otros montos quedarían en manos de los integrantes de la banda que operaba directamente en el paradero.

Los dos cartuchos de dinamita, los celulares, el dinero incautado y la motocicleta forman parte de las evidencias recogidas durante el operativo. Las capturas de transferencias bancarias también serán materia de análisis para establecer los movimientos económicos y determinar el alcance de esta presunta red de extorsión.

PUBLICIDAD