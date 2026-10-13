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Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El conjunto victoriano se mide ante el elenco chalaco en la jornada inaugural de la primera fase del torneo nacional. Conoce los detalles de este encuentro

Alianza Lima inicia la defensa de su título en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima inicia la defensa de su título en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa AL
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Alianza Lima iniciará su camino hacia el tetracampeonato frente a Rebaza Acosta, en el marco de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Las ‘blanquiazules’ llegan al estreno tras disputar una serie de amistosos nacionales e internacionales, mientras que su rival afrontará el desafío con un plantel renovado y un nuevo comando técnico.

El conjunto ‘íntimo’ buscará comenzar la temporada con una victoria que le permita reafirmar sus aspiraciones a un nuevo título local, para defender con éxito su corona una vez más. Será el primer desafío oficial de Alejandro Schneider, quien asumió la dirección técnica tras la salida de Facundo Morando y tendrá la misión de conducir al equipo en una importante campaña. Al frente estará un oponente renovado, que intentará dar la sorpresa y complicar su estreno. A continuación, conoce todos los detalles del encuentro.

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Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido

De acuerdo con la programación publicada para la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, Alianza Lima y Rebaza Acosta se enfrentarán el domingo 18 de octubre. El encuentro está previsto para las 18:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

La transmisión estará a cargo de Latina TV, canal que cuenta con los derechos de emisión del campeonato en el territorio nacional. Los aficionados podrán seguir el encuentro por la señal abierta del canal 2 y por el 702 en HD, según el operador de televisión. Asimismo, el partido estará disponible de forma gratuita a través de la página web y la aplicación de la televisora.

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  • Partido: Rebaza Acosta vs. Alianza Lima
  • Fecha: domingo 18 de octubre de 2026
  • Hora: 6:30 p. m. (hora peruana)
  • Escenario: Polideportivo Lucha Fuentes, Villa El Salvador
  • Competición: Liga Peruana de Vóley 2026/27, primera fase
  • Canal de TV: Latina TV
  • Transmisión online: página web y aplicación de Latina
Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

El compromiso será el último de la jornada dominical, que también contempla los duelos entre Perú Sub-19 y Deportivo Wanka, además de Regatas Lima frente a Deportivo Géminis.

¿Cómo llega Alianza Lima a su debut?

El equipo dirigido por Alejandro Schneider completó su preparación con partidos frente a clubes extranjeros y un amistoso ante Regatas Lima. Su participación en la Brasil Cup 2026, disputada en Belém, terminó con dos derrotas: cayó 3-1 ante Gerdau Minas en semifinales y perdió por el mismo marcador frente a Fluminense en el encuentro por el tercer puesto.

Sin embargo, las ‘blanquiazules’ tuvieron una respuesta distinta en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026, torneo que organizaron del 25 al 27 de septiembre. Alianza venció 3-0 a CAV Esquimo de España, 3-1 a Boca Juniors de Argentina y 3-1 a EC Pinheiros de Brasil, resultados que le permitieron quedarse con el título del cuadrangular.

El último ensayo fue ante Regatas Lima. El cuadro de La Victoria se impuso 3-2, con parciales de 23-25, 25-13, 16-25, 25-17 y 15-9, y cerró su preparación con otra victoria. Con ello, quedó listo para iniciar la defensa de su título en esta nueva temporada.

Entre las principales novedades del plantel figuran la armadora nacional Cristina Cuba, la central Flavia Montes y la receptora argentina Daniela Bulaich. El plantel también cuenta con jugadoras de experiencia como María Alejandra Marín, Clarivett Yllescas, Diana De la Peña, Sandra Ostos y Ysabella Sánchez. En el grupo de extranjeras también aparecen la opuesta rumana Ioana Baciu y la central estadounidense Allie Holland.

Plantel oficial de Alianza Lima para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa AL
Plantel oficial de Alianza Lima para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa AL

¿Cómo llega Rebaza Acosta?

Rebaza Acosta afrontará el campeonato bajo la conducción de Martín Rodríguez, acompañado por Juan Manuel Vásquez como asistente técnico y Luis César Chávez en el área estadística.

Entre sus incorporaciones destacan la armadora argentina Greta Martinelli, la receptora venezolana Reibeth Artigas, la uruguaya Sofía Neves Terilli y la central estadounidense Aayinde Smith. El equipo también mantuvo a varias jugadoras de la campaña anterior y buscará integrar sus nuevas piezas para mejorar su rendimiento.

El enfrentamiento ante Alianza Lima será una primera prueba exigente para el proyecto renovado de Rebaza Acosta, que intentará comenzar la temporada sumando puntos ante el vigente tricampeón.

¿Qué busca Alianza Lima en la nueva temporada?

Las blanquiazules comenzarán la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con el objetivo de conquistar el tetracampeonato. Tras ganar el cuadrangular de la Noche Blanquiazul y superar a Regatas en su último amistoso, buscarán trasladar esas sensaciones al torneo oficial.

Para Rebaza Acosta, el estreno representa la oportunidad de medir su renovado plantel frente a uno de los principales protagonistas del campeonato. El encuentro abrirá el camino de ambos equipos en una temporada que tendrá como principal objetivo avanzar a las etapas decisivas y competir por el título nacional.

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