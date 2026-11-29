Un joven traslada a una mujer sobre su espalda para cruzar una calle anegada por las lluvias registradas en Piura. (Walac Noticias)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias en el norte del país continuarán bajo vigilancia durante la tarde del sábado 28 de noviembre de 2026. Los reportes de radar ubicaron precipitaciones en Tumbes y Piura, con descargas eléctricas en algunos sectores y acumulados localizados de hasta 10 milímetros.

El monitoreo ocurre en medio de las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño, mientras las autoridades mantienen la atención sobre zonas expuestas a inundaciones y activación de quebradas.

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La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) difundió un primer boletín con vigencia hasta las 18:00, aunque advirtió que el evento podía continuar después de esa hora.

Una actualización emitida para el periodo entre las 17:00 y 19:00 confirmó precipitaciones en ambas regiones y precisó que había actividad eléctrica en Talara y Morropón.

“Lluvias en Tumbes y Piura, con descargas eléctricas en Talara y Morropón. Se prevén precipitaciones en Máncora, Punta Sal y El Alto”, indicó la institución. El aviso de muy corto plazo no precisó los acumulados esperados en esas localidades ni la duración final de las precipitaciones.

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Lluvias de extrema intensidad se registran en Piura.

Radar detectó actividad atmosférica en Tumbes, Piura y la sierra

El radar meteorológico permite seguir el desplazamiento de los núcleos de lluvia y ayuda a identificar sectores donde la precipitación puede ganar intensidad en pocas horas. En este caso, el Senamhi señaló que el escenario comprendía la frontera norte y áreas costeras de Piura.

Las lluvias previstas pueden presentarse con descargas eléctricas, por lo que la población debe atender los comunicados oficiales y las disposiciones locales. El organismo recomendó seguir su observatorio de gestión de riesgos para conocer actualizaciones sobre las precipitaciones en Tumbes y Piura.

De forma paralela, las imágenes de temperatura de brillo del satélite GOES19, captadas a las 12:30, mostraron nubosidad en sectores de la sierra centro y sur. “Lluvias en sectores de la sierra centro y sur continuarán durante las próximas horas”, informó el Senamhi.

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La entidad no vinculó ese reporte con los acumulados observados en la costa norte, pero mantuvo la recomendación de que los ciudadanos revisen los avisos vigentes antes de trasladarse por rutas expuestas.

Lluvias de moderada a extrema intensidad hasta el 2 de diciembre

El pronóstico para los próximos días amplía la vigilancia hacia otras regiones. Desde el lunes 30 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre, el Senamhi prevé lluvias de moderada a extrema intensidad en la sierra. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

El aviso incluye Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes en todo el país.

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En la costa norte, el servicio espera lluvias de moderada a extrema intensidad, con mayor incidencia en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura. El reporte no descarta lloviznas dispersas cerca del litoral central y sur.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a gobiernos locales y regionales verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas. Solicitó revisar la disponibilidad de centros de salud, bomberos y comisarías.