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Pablo Guede se solidarizó con Miguel Rondelli por sus reclamos tras el empate con Universitario: “Me molestó, fue superinjusto”

El entrenador de Alianza Lima respaldó a su compatriota tras la polémica por su conferencia de prensa luego del empate entre Melgar y la ‘U’. “Llevaba razón y ninguno se hizo eco de eso”, sostuvo

El entrenador blanquiazul expresó su molestia por lo ocurrido después de la conferencia de prensa de Rondelli y sostuvo que los reclamos del técnico de Melgar no recibieron la atención que merecían. (Video: L1MAX)
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Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, expresó su respaldo a Miguel Rondelli luego de la polémica que protagonizó el técnico de Melgar tras el empate 2-2 frente a Universitario de Deportes. El estratega argentino cuestionó el tratamiento que recibieron las palabras de su compatriota después de la conferencia de prensa y consideró que no se valoró el rendimiento del conjunto arequipeño durante el encuentro.

Guede se refirió al tema antes del partido de los ‘íntimos’ contra Cusco FC en conversación con L1MAX. Aunque inicialmente habló sobre el momento que atraviesa su equipo, luego decidió pronunciarse sobre la situación de Rondelli, a quien dijo querer respaldar por lo ocurrido tras el duelo disputado en el Estadio Monumental.

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“Esto es fútbol. Y más visto lo que vi ayer, y te lo voy a decir porque no lo pensaba decir, pero me gustaría solidarizarme con el entrenador de Melgar, porque lo de ayer fue súper injusto, lo que pasó después de la rueda de prensa, de que manipulen así la información”, manifestó.

El entrenador de Alianza Lima sostuvo que Rondelli había expresado con claridad su postura durante la conferencia de prensa, pero consideró que el mensaje fue presentado de una manera distinta después de su intervención ante los medios.

“No me parece bueno, porque él salió y dijo unas cosas con mucha claridad. Y en cuanto terminó la rueda de prensa le dieron vuelta a todo. Y eso no está bueno”, señaló.

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Pablo Guede rompió su silencio por posible renuncia de Alianza Lima y reveló 2 incomodidades. - créditos: Serie Río de la Plata
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima. - créditos: Serie Río de la Plata

Guede también defendió la actuación de Melgar frente a Universitario. El equipo arequipeño llegó a ponerse en ventaja por 2-0, pero el cuadro crema reaccionó en el tramo final y consiguió igualar el marcador con dos goles de Alex Valera. Para el técnico blanquiazul, el desarrollo del partido no recibió la atención que merecía en los comentarios posteriores.

Ninguno dijo que Melgar le pegó un paseo a la ‘U’, como fue realmente. Ninguno dijo que había que ir a revisar la jugada esa”, afirmó, en referencia a una acción que generó reclamos desde el lado rojinegro.

Las declaraciones de Guede se produjeron después de que Rondelli manifestara su molestia por el arbitraje y cuestionara el tratamiento mediático que, a su juicio, recibe Melgar. El entrenador argentino también había recordado el empate 1-1 frente a Sport Boys en la jornada anterior, al comparar la cobertura que tuvo aquel encuentro con el análisis de su equipo.

“Me molestó, porque llevaba razón”

Guede explicó que decidió pronunciarse porque le incomodó ver la reacción de Rondelli tras el partido. Aunque reconoció que apenas había coincidido con él en un par de ocasiones, consideró que su compatriota tenía motivos para expresar su disconformidad.

“Y, cuando yo lo vi jodido, y lo conozco de haberlo visto dos veces, me jodió, me molestó, porque llevaba razón y ninguno se hizo eco de eso”, sostuvo.

Finalmente, el técnico de Alianza Lima reiteró su respaldo al entrenador de Melgar y le envió un mensaje directo: “Y me gustaría solidarizarme y decirle que llevaba razón, que se quede tranquilo”.

El técnico argentino recordó el empate ante Sport Boys en Arequipa y consideró que la prensa no valoró el rendimiento de Melgar en aquel encuentro. Además, defendió la actuación de sus dirigidos frente a la ‘U’. (Video: @futbodesdeelbarrio10)

Guede también habló del momento de Alianza Lima

Antes de referirse a la polémica, el entrenador blanquiazul analizó la situación de su equipo y reconoció que Alianza Lima no atraviesa el mismo momento que en el primer torneo de la temporada. Sin embargo, remarcó que el plantel continúa trabajando para recuperar su mejor versión.

“Sabemos que no somos los mismos del primer torneo, pero seguimos trabajando y, como dicen en Chile, en Colo Colo: ‘de atrás pica el indio’”, expresó.

De esta manera, Guede combinó su análisis sobre el presente de Alianza Lima con una defensa pública de Rondelli, en medio de la controversia generada por el empate entre Melgar y Universitario. Sus declaraciones añadieron un nuevo capítulo al debate sobre el arbitraje y la cobertura periodística del fútbol peruano.

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