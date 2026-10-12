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Pablo Guede explotó contra el VAR tras gol anulado a Kevin Quevedo en Alianza Lima vs Cusco FC: “Será contra todos y contra todo”

El entrenador ‘blanquiazul’ arremetió contra el videoarbitraje en la anotación inválida del extremo peruano, y reafirmó su candidatura al Torneo Clausura tras triunfo de visita

El técnico argentino habló del triunfo de su equipo en Cusco y criticó el accionar del VAR. (Video: L1 MAX)
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Alianza Lima sacó un valioso triunfo de visita ante Cusco FC en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, el encuentro quedó marcado por la polémica que generó el gol anulado a Kevin Quevedo, una decisión que provocó la reacción de Pablo Guede al final del partido.

El técnico argentino cuestionó el uso del VAR y aseguró que la imagen empleada para invalidar la jugada no reflejaba lo ocurrido en el campo. “Voy a bajar un poco los decibeles de lo que venimos viviendo y aguantando durante todo el torneo. Jamás me quejé ni dije nada, pero creo que lo de hoy (ayer) clama el cielo”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

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El entrenador evitó responsabilizar al árbitro principal y apuntó contra quienes operan la herramienta tecnológica. “Todas las cosas malas que nos pasaron es culpa del VAR, lo tenemos clarísimo, todas son en contra de nosotros”, comentó.

El DT expresó su malestar hacia fuerzas externas que, según su criterio, perjudican al cuadro ‘blanquiazul’. “Yo puedo entender por una parte que no quieren que salgamos campeones y quieran que haya una final, pero no busquen por donde no hay. Nosotros venimos tranquilos haciendo nuestro trabajo, pero lo que paso hoy (ayer) acá creo que deja mucho que desear. Fue increíble, que un jugador esté con los dos pies en su campo y cobren fuera de juego...”, acotó.

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La imagen mostrada por el VAR para invalidar el gol de Kevin Quevedo ante Cusco FC. - captura: L1 MAX
La imagen mostrada por el VAR para invalidar el gol de Kevin Quevedo ante Cusco FC. - captura: L1 MAX

De la misma manera, Pablo Guede subrayó que su enojo no surgía únicamente de una acción puntual, sino por el sentir de todo el plantel. “No estoy enojado, estoy dolido porque esa gente juega con el trabajo de 40 familias, con el desgaste, sacrificio e ilusión de 40 futbolistas”, expresó.

¿Alianza Lima sigue en carrera por el Torneo Clausura 2026?

Por otro lado, Pablo Guede aseguró que Alianza Lima mantiene intactas sus opciones en la lucha por el Torneo Clausura. “Que no te quepe la menor duda. Hay que llegar a 35 puntos. Ninguno de los que estuvo líder fue capaz de ganar estando líder, solamente nosotros en todo el torneo del año pasado, que siempre que fuimos líderes mantuvimos el liderazgo, y este torneo ninguno es capaz de ganar”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la irregularidad de los equipos que ocuparon la cima permite que el campeonato continúe abierto. “Nosotros tuvimos un bache de cuatro partidos, dos derrotas, dos empates, donde nos supimos reponer con las últimas dos victorias, pero todo eso ya es pasado. Sabemos que nos quedan seis finales, no tenemos margen de error; pero la ilusión, el trabajo será contra todos y contra todo, lo tengo clarísimo”, indicó.

El técnico de 51 años también recordó que antes del encuentro mostró su solidaridad con Miguel Rondelli, entrenador de Melgar, y consideró que las protestas por los fallos se repiten demasiado y pidió que sea el fútbol el que determine la ubicación de cada club. “Dejen que el fútbol ponga a cada uno donde se merece. Que sigan tirando porque no van a poder, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. El 23 de noviembre veremos qué pasa”, puntualizó.

Pablo Guede explotó contra el VAR tras gol anulado a Kevin Quevedo en Alianza Lima vs Cusco FC.
Pablo Guede explotó contra el VAR tras gol anulado a Kevin Quevedo en Alianza Lima vs Cusco FC.

Pablo Guede sobre el triunfo de Alianza Lima ante Cusco FC

El análisis de Pablo Guede sobre la victoria se centró menos en los ajustes tácticos que en la respuesta colectiva de sus dirigidos. “No tenía mucha vuelta táctica porque Cusco FC es un equipo que juega siempre a lo mismo y nosotros, contrarrestando eso, creo que defensivamente estuvimos muy muy bien”, mencionó.

El estratega ‘gaucho’ consideró que Alianza Lima pudo ampliar la diferencia si hubiera tenido mayor precisión en las oportunidades que generó. “Es un equipo que no tiene variantes, no nos sorprendió en ningún momento y sabíamos que nosotros lo teníamos que atacar con puñaladas cuando podíamos. Creo que podríamos haber metido uno o dos goles más de haber estado finos. Pero creo que que no pasó por nada táctico, sino por el sacrificio y la humildad que tuvieron estos jugadores”, concluyó.

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