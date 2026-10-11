El duro descargo de Bernardo Cuesta por errores arbitrales en empate de Melgar ante Universitario: “El único que pierde es el fútbol peruano”

El delantero argentino explotó por el arbitraje tras el empate del 'dominó' con la 'U' en el estadio Monumental de Ate. (Video: L1 MAX)

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Melgar no pudo hacerse con el triunfo y empató 2-2 como visitante ante Universitario de Deportes por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto ‘rojinegro’ tuvo el partido controlado y estuvo dos goles arriba, pero la ‘U’ alcanzó la igualdad con un doblete de Alex Valera en el tramo final.

Tras el pitazo final, Bernardo Cuesta cuestionó al árbitro Bruno Pérez y a la terna arbitral en general por decisiones que, desde su perspectiva, perjudicaron a su equipo. “Volvemos a lo de siempre, gastamos miles y miles de soles en el VAR, para no utilizarlo”, reclamó en primera instancia para L1 MAX.

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El cuestionamiento del delantero argentino estuvo dirigido a la ausencia de una consulta de las imágenes en la jugada previa al segundo gol de Valera, en referencia al pisotón de Edison Flores sobre Matías Lazo. “Una falta clarísima, un pisotón clarísimo, y no tuvieron la decencia de pedir que vayan a revisar al VAR. No es tan difícil, ir a ver un televisor a ver qué pasó, si sí o no; eso es lo que estamos pidiendo, nada más”, señaló.

El duro descargo de Bernardo Cuesta por errores arbitrales en empate de Melgar ante Universitario. - captura: L1 MAX

De la misma manera, ‘Berni’ se refirió a los tiempos de atención médica que se aplicaron durante el partido. En particular, comparó lo ocurrido con Williams Riveros, de Universitario, y Juan Escobar, de Melgar, luego de que ambos sufrieran algunos golpes que los dejaron fuera de la cancha.

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El goleador ‘gaucho’ sostuvo que Riveros regresó al campo apenas 10 segundos después de salir, pese a que, según explicó, la regla exige que un jugador lesionado permanezca fuera por un minuto. El atacante contrastó ese episodio con la situación de Escobar. “Cuando un jugador está lesionado y sale, es un minuto, no 10 segundos como le pasó a Riveros. A mí me enseñaron que un minuto son 60 segundos, no 10 segundos, así que capaz que no saben contar”, declaró.

Bernardo Cuesta reclamó que las reglas deben aplicarse de forma equitativa. “Las reglas tienen que ser para todos iguales, no como quiera el árbitro”, añadió.

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Según SofaScore, Melgar tuvo un 54% de posesión del balón, mientras que Universitario alcanzó el 46%.

El artillero de 37 años no descargó toda la responsabilidad en los jueces, sino que también admitió que Melgar debe examinar lo sucedido desde el aspecto futbolístico, tras no poder sostener la diferencia que había conseguido en el Monumental. Eso sí, remarcó su incomodidad por las reiteradas fallas arbitrales.

“¿Mea culpa desde lo futbolístico? Sí, por supuesto, hacemos la mea culpa, pero también hay cosas que nos perjudican. El trabajo que uno hace dentro del campo de juego se ve perjudicado por toma de decisiones que vienen pasando y pasan los años y siguen pasando”, sostuvo.

El duro mensaje de Bernardo Cuesta por el fútbol peruano

El reclamo de Bernardo Cuesta trascendió el resultado de Melgar. Y es que planteó que los episodios arbitrales que denunció tienen consecuencias para la competencia y para el fútbol peruano en su conjunto.

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“Yo llevo mucho tiempo en este fútbol y siempre sucede lo mismo. El único que pierde es el fútbol peruano, no pierde Melgar dos puntos. A ver si nos ponemos en la cabeza en el momento que está este fútbol y lo que necesita”, declaró.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Próximo partido de Melgar

Melgar se verás las caras con Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura. El compromiso está programado para el sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.

El cuadro ‘dominó’ buscará recuperarse después de haber dejado escapar una ventaja de dos goles en el Monumental de Ate. El duelo ante el elenco cusqueño será una oportunidad para no desprenderse de la parte alta de la tabla.

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