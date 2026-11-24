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El 55% de los peruanos cree que el país se gobierna solo desde Lima y que las regiones no son tomadas en cuenta, según la tercera Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2026), elaborada por Oxfam en Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El dato cobró una dimensión política inusual cuando el papa León XIV, durante su visita de seis días al país, colocó en el centro de sus discursos exactamente esa distancia: la que separa a quienes toman las decisiones de quienes deben vivir con ellas.

El pontífice llegó a Lima el 11 de noviembre y recorrió también Callao, Lambayeque, Cusco y Ucayali. En su primer discurso formal, ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, eligió la cuestión del centralismo como apertura de su mensaje. “Las decisiones públicas alcanzan también a quienes viven lejos de los lugares donde se toman. Pero esto nunca debería convertirse en olvido”, afirmó. Añadió que, para conocer las necesidades de esas personas, es necesario comenzar por escucharlas. “Detrás de expedientes, de trámites ordinarios o del abstracto número del censo nacional, hay rostros concretos que aguardan respuestas”, sostuvo.

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El papa León XIV tendrá una visita virtual en Roblox inspirada en Perú| Foto: Chiclayo Eterno

La ENADES 2026 convierte esa advertencia en cifras. El 72% de los encuestados considera que el acceso a la justicia es muy desigual; el 63%, que lo mismo ocurre con la salud; y el 48%, con la educación. En Pucallpa, el Papa fue directo: declaró inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho a la salud y a la educación sea negado por las distancias físicas y el abandono institucional.

Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú, señaló que esta edición de la encuesta “permite ver con mayor claridad que la desigualdad no se agota en los ingresos ni en el acceso a servicios. También está en quién toma las decisiones y en cuán lejos se siente la ciudadanía de esos espacios. Que las personas puedan participar e incidir es indispensable para fortalecer la democracia y enfrentar las brechas que persisten en el país”. La visita papal coincidió, así, con un diagnóstico que el IEP y Oxfam venían documentando: el centralismo, la concentración del poder y la tolerancia a la desigualdad estructuran el malestar ciudadano peruano.

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El papa León XIV porta durante sus actividades oficiales la cruz pectoral de plata y nácar que le entregó la Conferencia Episcopal Peruana. (Infobae Perú/Vatican Media.)

El rechazo a la desigualdad cayó 13 puntos en dos años

La encuesta revela que las brechas económicas siguen dominando la percepción ciudadana: el 72% cree que el Perú es muy o algo desigual en términos económicos, y el 57% considera que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes. El 46%, además, rechaza la idea de que todas las personas tienen las mismas oportunidades para salir de la pobreza.

Sin embargo, la indignación frente a esa realidad retrocedió de manera significativa. En 2024, el 50,8% de la población consideraba la desigualdad inaceptable; en 2026, esa cifra bajó al 37,6%, una caída de 13 puntos en dos años. “Los únicos que no pueden esperar son los pobres”, afirmó León XIV en la misa de cierre de su visita, en la Base Aérea Las Palmas. La ENADES 2026 sugiere que esa espera se está normalizando, aun cuando el 68% respalda que el Estado aplique políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos.

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Luisa e Iván presentan una marinera ante el papa León XIV en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao. (Captura: TV Perú Noticias)

El poder se percibe concentrado en actores políticos y económicos, no en el Estado

Al consultar sobre los grupos con mayor capacidad de influencia en el país, el 51% de los encuestados mencionó a los actores políticos y el 36% a los actores económicos. Solo el 21% identificó a las autoridades del Gobierno y el Estado como los de mayor poder real. El escepticismo se extiende también al ámbito fiscal: el 77% cree que los más ricos encuentran formas de no pagar los impuestos que les corresponden, y el 76% opina lo mismo de las grandes empresas.

El dato más contundente del bloque es que apenas el 6% cree que el Perú se gobierna para el bien de todo el país. En su homilía en Las Palmas, el pontífice opuso el “poder del amor crucificado” a los “poderes mundanos”. Ante los obispos, fue más preciso: les pidió “impedir que las polarizaciones sociales o políticas debiliten su misión profética y evangelizadora”. La encuesta confirma que esa polarización tiene sustrato material: el poder se percibe capturado por élites políticas y económicas, ajeno a las instituciones públicas.

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El papa León XIV habla con periodistas a bordo de su vuelo de vuelta a Roma, el lunes 16 de noviembre de 2026, al concluir un viaje pastoral de 12 días a América Latina. (Daniel Dal Zennaro/Pool Foto via AP)

Solo el 27% cree que la ciudadanía puede influir en las decisiones nacionales

En su discurso ante las autoridades, León XIV defendió la vida democrática como el espacio donde las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien común. También advirtió, en Pucallpa, que la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en las instituciones y en las personas.

La ENADES 2026 cuantifica ese déficit: solo el 27% de los encuestados considera que la ciudadanía tiene poder para influir en las decisiones nacionales, y el 84% cree que el Perú es gobernado por unos pocos grupos en su propio beneficio. La desconfianza tiene también una dimensión territorial: el 55% siente que el país se gobierna exclusivamente desde Lima, cerrando un círculo en el que el centralismo, la concentración del poder y la debilidad democrática se refuerzan mutuamente.

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El papa León XIV saluda durante una visita al albergue Hermanitas de Ancianos Abandonados en Lima, Perú. 16 de noviembre de 2026. TIZIANA FABI/Pool vía REUTERS

La encuesta y el mensaje papal coinciden en un diagnóstico que espera respuesta política

Los tres ejes que León XIV abordó en sus discursos —el olvido de las regiones, la desigualdad que persiste y el poder que no rinde cuentas— son exactamente los tres ejes que la ENADES 2026 mide con mayor detalle. Esa coincidencia no es anecdótica: refleja que el malestar ciudadano documentado por el IEP y Oxfam tiene una legibilidad pública suficiente como para que el jefe de la Iglesia Católica lo haga propio ante autoridades peruanas.

El reto que plantea la encuesta es si ese diagnóstico compartido se traduce en agenda pública. El 68% que apoya políticas redistributivas, el 84% que percibe al Estado capturado por grupos de poder y el 27% que cree tener alguna incidencia real configuran una ciudadanía que identifica los problemas pero desconfía de los mecanismos para resolverlos. La visita papal dejó el mensaje instalado; la ENADES 2026 aporta la evidencia. Lo que sigue depende del debate político.

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