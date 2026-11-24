Vielka Peralta lanzó sorpresiva confesión sobre Katielle Alonzo.

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Deportivo Géminis sufrió una dura pérdida con la salida de Katielle Alonzo, quien decidió cambiar de rumbo y fichó por Afyon Belediye Yüntaş, club recién ascendido a la máxima categoría de Turquía.

La partida de la atacante hizo que el tridente dominicano se rompa, solo quedaron Florangel Terrero y Vielka Peralta para la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Y después de varios meses, Peralta lanzó una sorpresiva confesión que generó reacción entre los hinchas.

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“Converso poco con Katielee, pero sí sé que quiere venir. Para Géminis, claro. Mi deseo es que vuelva; ella sabe que yo la quiero muchísimo y la quiero ver aquí, pero está jugando en otra liga y hay que cumplir”, apuntó la punta en conversación con ‘Somos vóley’.

La dominicana confesó que la atacante sigue la participación de Deportivo Géminis pese a su partida. (Latina Deportes)

La gran temporada de Katielle Alonzo con Deportivo Géminis

Katielle Alonzo dio el salto a Europa después de una campaña en la que terminó como la tercera máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley con Géminis.

La receptora dominicana sumó 464 puntos durante el torneo. Solo Catherine Flood, de Universitario de Deportes, y Nicole Pérez, de Atenea, registraron cifras superiores.

Flood alcanzó 496 unidades, mientras que Pérez lideró el ranking de anotadoras con 526. El rendimiento de Alonzo la ubicó entre las extranjeras con mayor incidencia ofensiva del campeonato.

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Katielle Alonzo y Natalia Málaga durante el triunfo de Géminis sobre Soan. Crédito: Prensa club

La jugadora reforzará a Afyon Belediye Yüntaş tras dejar una temporada en la que asumió protagonismo en Géminis. Su aporte fue determinante para que el equipo completara una campaña competitiva y, junto con su convocatoria a República Dominicana para la Volleyball Nations League, impulsó su llegada al vóley europeo.

Luego del cierre de la liga peruana, Alonzo se sumó a los trabajos de la selección de República Dominicana. La atacante consiguió un lugar en la convocatoria para disputar la Volleyball Nations League (VNL).

La presencia en ese certamen internacional se añadió a los números que dejó en Perú y precedió su incorporación al club europeo.

Su recorrido tiene un antecedente cercano en Alondra Tapia. La voleibolista también sobresalió en la Liga Peruana, fue convocada a la VNL con República Dominicana y después se incorporó a un club de China.

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Ahora, Alonzo iniciará una etapa profesional fuera del país. La atacante buscará trasladar a Europa el nivel que mostró con Géminis y consolidarse en el vóley internacional.

Katielle Alonzo compite en la VNL con la selección de República Dominicana. Crédito: FIVB

Así se jugará la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV