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Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV online

La selección peruana se alista para su duelo ante Brasil con la firme intención de asegurar su boleto a la Copa del Mundo. Del otro lado del cuadro, Venezuela y Argentina disputarán el duelo estelar

Logotipo del torneo con la palabra Semifinales y las banderas nacionales de Perú, Brasil, Argentina y Venezuela sobre fondo claro.
Las selecciones de Perú, Brasil, Argentina y Venezuela disputan las semifinales del Campeonato Sudamericano Femenino U19 de Voleibol 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 se disputarán este sábado 10 de octubre, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Perú enfrentará a Brasil en busca de una plaza en la final y de la clasificación directa al Mundial de la categoría, mientras que Argentina jugará ante Venezuela en la otra llave.

Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

  • Perú vs Brasil (Sábado 10 de octubre / 17:00 horas de Perú)
  • Venezuela vs Argentina (Sábado 10 de octubre / 19:00 horas de Perú)

Programación de los duelos por puestos del 5° al 8° del Sudamericano Sub 19

  • Bolivia vs Uruguay (Sábado 10 de octubre / 15:00 horas de Perú)
  • Ecuador vs Chile (Sábado 10 de octubre / 13:00 horas de Perú)

Dónde ver las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley se disputará en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, entre el 7 y el 11 de octubre. Los partidos del torneo clasificatorio podrán verse en el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, que transmitirá la competencia.

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El certamen reunirá al seleccionado dirigido por Martín Escudero y contará con una cobertura digital que incluirá los resultados y la tabla de posiciones a lo largo de las jornadas. La señal VOLEY ZONE TV ofrecerá los encuentros mediante su plataforma de YouTube.

Asimismo, Infobae Perú seguirá la participación del equipo con información previa, transmisiones minuto a minuto, declaraciones e incidencias de cada fecha en su sitio web. El medio también informará sobre el desarrollo de la campaña del seleccionado durante la competencia en Maracaibo.

Juego, set y partido para Perú. La selección femenina demuestra su poderío con una victoria sólida y contundente contra Uruguay, cerrando la fase de grupos del Sudamericano U17 de manera impecable y como serias candidatas al título.

Así llegan los semifinalistas

Perú cerró la fase de grupos como líder de la Zona A, con tres victorias en la misma cantidad de partidos, y enfrentará a Brasil en una de las semifinales. El cuadro brasileño avanzó como segundo del Grupo B tras imponerse ante Bolivia y Ecuador, antes de caer frente a Argentina. Para la ‘bicolor’, el duelo ofrece la posibilidad de llegar a la definición continental y asegurar uno de los tres cupos al Mundial Sub 20 de 2027.

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Argentina también completó una campaña perfecta en la primera etapa, con tres triunfos y solo un set perdido, precisamente en su victoria ante Brasil. Sofía Baldo se consolidó como una de las principales cartas ofensivas de las Panteritas, que ahora chocarán con la selección anfitriona. Venezuela accedió a las semifinales después de superar a Uruguay y Chile, aunque sufrió una derrota ante Perú durante la fase inicial.

Un clásico sudamericano que se definió en un rally espectacular. Argentina supo aguantar la presión de Brasil y cerró el partido para asegurar una victoria clave en el torneo. Disfruta de la jugada completa y la euforia del triunfo. | YouTube / Voley zone

¿Cómo se definen los tres boletos al Mundial?

El Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley entrega tres cupos para la Copa del Mundo de la categoría, programada para 2027. La instancia de semifinales resulta decisiva porque los equipos que ganen sus respectivos cruces asegurarán de forma automática la clasificación mundialista, además del pase a la final por el título continental.

Perú enfrentará a Brasil y, en la otra llave, Argentina jugará ante Venezuela. Los vencedores de esos partidos no solo disputarán la definición del torneo, sino que se convertirán en los primeros dos representantes sudamericanos confirmados para la cita internacional.

La tercera plaza se resolverá en el encuentro por el tercer puesto. Los dos equipos que pierdan las semifinales volverán a jugar por la medalla de bronce y por el último boleto al Mundial. De ese modo, una derrota en esta fase no elimina por completo las opciones de clasificación, aunque obliga a ganar un partido adicional para llegar a la competencia global.

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