The Jacksons no se presentarán en Costa 21, productora confirma devolución de entradas.

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La productora Sound Music Entertainment S.A.C. anunció la cancelación del concierto de The Jacksons en Lima, previsto para el 15 de diciembre de 2026 en el Multiespacio Costa 21. La empresa comunicó que la decisión fue informada por Universal Attractions Agency, representante de la agrupación estadounidense.

El espectáculo iba a marcar la llegada al Perú de The Jacksons, formación integrada por miembros de la familia Jackson y vinculada a una trayectoria que incluye éxitos como “I Want You Back”, “ABC”, “I’ll Be There” y “Can You Feel It”. La presentación había generado expectativa entre los seguidores de la música pop y soul, debido al legado del grupo en la historia de la industria discográfica internacional.

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La cancelación fue confirmada mediante un comunicado fechado el 23 de noviembre de 2026. La productora no detalló las razones que impidieron concretar el acuerdo para mantener la fecha anunciada ni precisó si existe la posibilidad de una reprogramación posterior.

La agencia representante de The Jacksons informó la decisión

Según el comunicado de Sound Music Entertainment, la decisión fue transmitida oficialmente por Universal Attractions Agency, entidad que representa a la agrupación. La empresa señaló que mantuvo conversaciones con el equipo de The Jacksons en busca de alternativas para conservar la presentación en Lima.

“Durante las últimas conversaciones, mantuvimos nuestra disposición de encontrar alternativas que permitieran preservar la realización del espectáculo”, indicó la productora. Sin embargo, añadió que “no ha sido posible alcanzar un acuerdo que permita continuar con el evento”.

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La compañía afirmó que había asumido labores de planificación, coordinación y gestión desde el inicio del proyecto, con el objetivo de presentar al grupo ante el público peruano. También expresó su pesar por los inconvenientes que la cancelación pueda ocasionar a las personas que ya habían adquirido sus entradas.

El anuncio se produce a poco más de tres semanas de la fecha programada para el concierto. The Jacksons debían presentarse el martes 15 de diciembre en el Multiespacio Costa 21, recinto ubicado en el distrito de San Miguel, en Lima.

Jackie Jackson y Marlon Jackson encabezarán el concierto con clásicos como ABC, I Want You Back y Can You Feel It

Las compras web recibirán devolución automática

El comunicado estableció un procedimiento distinto según el canal por el cual se efectuó la compra de los boletos. Las personas que adquirieron sus entradas mediante la página web recibirán el dinero de forma automática.

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La devolución se realizará al titular de la compra y por el mismo medio de pago utilizado en la transacción, de acuerdo con la información difundida por la productora. En estos casos, los usuarios no deberán iniciar una solicitud adicional ante la empresa encargada de la venta de entradas.

El proceso contempla que el reembolso se aplique a la persona que figura como titular de la operación. Por ello, quienes adquirieron boletos para terceros deberán considerar que el dinero regresará a la tarjeta, cuenta o método de pago empleado durante la compra original.

Sound Music Entertainment no especificó en el comunicado el plazo estimado para que las entidades financieras procesen las devoluciones automáticas. Ese tiempo puede variar según el medio de pago utilizado por cada comprador y las condiciones de la entidad emisora de la tarjeta o cuenta.

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Asimismo, la empresa pidió comprensión a los asistentes que confiaron en la realización del espectáculo. “Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a todos los seguidores de The Jacksons, especialmente a quienes confiaron en nuestra propuesta y adquirieron sus entradas”, señaló.

Quienes compraron de forma presencial deberán usar Soporte Fans de Teleticket

Los compradores que adquirieron entradas de manera presencial deberán realizar un trámite distinto. La productora indicó que estas personas tendrán que enviar sus datos correctos mediante la opción Soporte Fans, habilitada en la página web de Teleticket.

Las devoluciones para ese grupo comenzarán el miércoles 2 de diciembre de 2026.

De esta manera, la cancelación deja sin efecto el concierto previsto en Costa 21 y activa el proceso de devolución para todos los boletos vendidos. Sound Music Entertainment agradeció a The Jacksons y a su equipo por las coordinaciones previas, mientras que los asistentes deberán seguir el procedimiento definido para recuperar el importe de sus entradas.

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Michael Jackson conformó el grupo The Jacksons con sus hermanos. (Photo by Richard E. Aaron/Redferns)