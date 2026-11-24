El Reventonazo rinde homenaje a Mondonguito

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La noche de homenaje a José Lorenzo Subiate Segarra, conocido como Mondonguito, llevó a ‘El Reventonazo de la Chola’ a ubicarse entre los programas más vistos de la televisión peruana el sábado 21 de noviembre. El espacio conducido por Ernesto Pimentel, en su personaje de la Chola Chabuca, registró 9,7 puntos de rating y superó a ‘Yo soy’ y ‘JB Noticias’ en la jornada.

La emisión estuvo dedicada a recordar la carrera del cómico, fallecido a los 67 años luego de afrontar una enfermedad pulmonar. En el set de América Televisión, Pimentel y otros exponentes de la comicidad peruana compartieron anécdotas sobre Mondonguito, cuya trayectoria incluyó escenarios callejeros, circos y programas de televisión.

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El resultado situó a la producción de humor en el segundo puesto de la clasificación general del día. El primer lugar fue para ‘Los milagros de la rosa’, también de América Televisión, que alcanzó 10,1 puntos de sintonía.

El tributo a Mondonguito marcó la edición de ‘El Reventonazo de la Chola’

El homenaje a Mondonguito fue uno de los segmentos principales de la edición. El programa repasó pasajes de la vida artística del humorista y reunió a figuras que compartieron espacios con él a lo largo de su carrera.

José Lorenzo Subiate Segarra construyó una presencia reconocida en la comicidad nacional gracias a su trabajo en distintos formatos. Su paso por las calles y los circos formó parte de los recuerdos que aparecieron en el programa, junto con las menciones a sus participaciones televisivas.

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La emisión buscó reconstruir el recorrido del artista desde la voz de colegas y personas cercanas a la escena cómica. El tributo coincidió con los 35 años de trayectoria artística de Ernesto Pimentel, quien mantuvo una programación especial durante el último fin de semana.

‘El reventonazo de la Chola’, ‘JB Noticias’ y ‘Yo soy’.

Con 9,7 puntos de rating, ‘El Reventonazo de la Chola’ se convirtió en el espacio humorístico con mayor audiencia de la fecha. El resultado también confirmó la presencia de la Chola Chabuca entre los contenidos de mayor alcance del sábado.

‘El paradero de la risa’ también ingresó entre los programas más vistos

La presencia de Pimentel en el ranking no se limitó a ‘El Reventonazo’. Su otra producción, ‘El paradero de la risa’, registró 8,6 puntos y se instaló en las primeras posiciones de la jornada.

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Ambos formatos forman parte de la oferta sabatina de América Televisión y se apoyan en sketches, invitados y secuencias de humor. La cercanía entre sus cifras permitió que los dos espacios vinculados al conductor ocuparan lugares destacados dentro de la clasificación.

‘Yo soy’ alcanzó 6,1 puntos y ‘JB Noticias’ obtuvo 2,9

En la comparación con otros formatos de entretenimiento, ‘Yo soy’ alcanzó 6,1 puntos de sintonía. El programa quedó por debajo de los dos espacios asociados a la Chola Chabuca durante la jornada del sábado 21 de noviembre.

Por su parte, ‘JB Noticias’ registró 2,9 puntos. El formato humorístico de Jorge Benavides no logró acercarse a los resultados de ‘El Reventonazo de la Chola’ ni de ‘El paradero de la risa’ en esa fecha.

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En el último lugar del grupo mencionado apareció ‘El show de Edwin’, con 0,9 puntos.

El rating del sábado puso frente a frente a El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: las cifras de cada programa

El desempeño de los programas coincidió con las actividades por los 35 años de trayectoria de Ernesto Pimentel. El conductor ha mantenido a la Chola Chabuca como uno de los personajes de mayor permanencia en la televisión peruana, con presencia en espacios de entretenimiento, espectáculos y humor.

La edición dedicada a Mondonguito añadió un componente de memoria para el público que siguió la carrera del comediante. Sus colegas destacaron su paso por los escenarios populares y por la televisión, donde desarrolló personajes y rutinas vinculadas al humor cotidiano.

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