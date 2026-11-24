El exfutbolista se pronunció por la irregularidad de Miguel Vargas y Diego Romero, que ha generado que la 'U' pierda puntos y ese puesto esté en la mira. (Video: Después de Todo / Movistar Deportes)

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Universitario de Deportes atraviesa momentos de incertidumbre en el arco luego de la goleada sufrida de visita ante Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Incluso se le señala al portero Miguel Vargas como responsable de los tres primeros goles del equipo local.

La derrota por 4-1 dejó a la ‘U’ sin el título del segundo torneo del año y abrió otra vez el debate sobre la titularidad. El técnico argentino Fabián Bustos rotó al chileno-peruano y Diego Romero en las últimas jornadas, pero el cambio no resolvió la fragilidad que mostró el equipo.

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Diego Penny se refirió al rendimiento de ‘Manotas’ y lamentó que sus errores hayan ocurrido en un partido de alta exigencia. “Hasta pena me da por por Miguel Vargas, porque es un gran arquero. Lamentablemente, en estas situaciones de definición, no te puedes equivocar como te equivocaste. Tiene influencia en los tres goles”, comentó en el programa Después de Todo.

La postura del exarquero no se limita al análisis de una jugada puntual. “¿Qué va a hacer Bustos esta semana? Porque ya decidió cambiarlo. Pero luego de este partido tienes una semana para trabajar, ¿vas a volver otra vez? No quisiera estar hoy en los zapatos de Bustos, porque es una decisión muy difícil y dura", dijo.

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Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Diego Penny sostuvo que ambos porteros reúnen buenas condiciones, aunque consideró que la defensa no protegió al equipo como en otros momentos de la temporada. “A mí me encantaría que le vaya bien a los dos, porque los conozco a los dos, me parecen grandes arqueros. Pero a la ‘U’ le hacen goles todos los partidos y ahora le hicieron cuatro goles”, indicó.

De la misma manera, el ‘Flaco’ abordó el mensaje que Fabián Bustos puede transmitir después de alternar a Miguel Vargas y Diego Romero. “¿Qué confianza le darías a Romero por cambiarlo? Yo siento que no es tanto el mensaje, porque los dos son profesionales. Tiene que jugar el que decide, no importa si me dejó de poner tres partidos o lo puso al otro cuatro. No, la decisión que tome hoy Fabián Bustos es en favor de la ‘U’, no es en favor de uno”, acotó.

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Bajo esa premisa, Penny recordó que ‘Chiquito’ venía siendo titular durante una etapa en la que el equipo obtenía mejores resultados. “¿Ninguno venía bien? La ‘U’ venía ganando con Diego. Hoy, lamentablemente, los últimos tres partidos la ‘U’ no ha podido ganar; ha perdido uno y empatado dos", agregó.

La mirada de Diego Penny sobre el posible cambio de arquero en Universitario.

Los errores defensivos de Universitario en el Torneo Clausura 2026

La defensa de Universitario mostró problemas durante todo el Torneo Clausura 2026, no solo en la derrota ante Sport Huancayo. El equipo recibió 28 goles en 17 partidos, una cifra que expuso la pérdida de regularidad de un bloque que encajó tantos en 15 encuentros y apenas sostuvo dos vallas invictas en el certamen.

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Diego Romero fue titular en las primeras 14 fechas y recibió 20 goles. Sus únicos partidos sin tantos en contra fueron ante Los Chankas y Juan Pablo II. Las críticas a su rendimiento llevaron a Fabián Bustos a realizar un cambio en el arco cuando restaban tres jornadas para el cierre del campeonato.

Miguel Vargas asumió la titularidad ante Sport Boys, CD Moquegua y Sport Huancayo. ‘Manotas’ recibió ocho goles en esos tres compromisos: dos empates por 2-2 y la derrota por 4-1 frente al conjunto huancaíno. La rotación no corrigió la vulnerabilidad que Universitario ya mostraba en la marca, el juego aéreo y la protección del área.

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Diego Romero y Miguel Vargas han alternado en el arco de Universitario a lo largo del 2026, pero el DT Fabián Bustos tendrá que tomar una decisión de cara a las semifinales de la Liga 1 2026.

Miguel Vargas arregló su renovación en Universitario

La continuidad de Miguel Vargas en Universitario ya estaba encaminada antes de la derrota en Huancayo. Según informó el periodista Gustavo Peralta, el chileno-peruano llegó a un acuerdo para renovar su contrato por dos temporadas.

El vínculo anterior del guardameta vencía al término de 2026. El nuevo entendimiento extiende su permanencia en Ate hasta finales de 2028, a la espera de una comunicación oficial del club.

La renovación demuestra que la ‘U’ mantiene su confianza en Vargas pese a los cuestionamientos por sus actuaciones recientes. El desafío para Fabián Bustos será definir si esa apuesta institucional se traslada de inmediato a la titularidad en los partidos que siguen.

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