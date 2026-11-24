La Municipalidad de Barranco mantiene cerradas sus seis playas debido a la persistencia de oleajes anómalos en el litoral. (Andina)

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Los oleajes anómalos registrados en el litoral llevaron a las municipalidades de Barranco y Miraflores a adoptar medidas preventivas en playas y vías de la Costa Verde. Mientras Barranco mantiene cerrados sus seis balnearios, Miraflores dispuso la inhabilitación de un carril en sentido norte-sur a la altura de la playa Waikiki y reiteró su pedido para que se declare en emergencia la vía costera.

La Municipalidad de Barranco informó que las playas del distrito continuarán restringidas ante la persistencia de un oleaje moderado y corrientes que, según sus evaluaciones, todavía representan un riesgo para los bañistas y visitantes. La medida alcanza a la playa Yuyos, Sombrillas y los demás espacios costeros de la jurisdicción.

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El municipio indicó que la alerta por oleajes se mantiene hasta aproximadamente el 27 de noviembre, de acuerdo con el aviso especial de la Dirección de Hidrografía y Navegación. No obstante, señaló que la reapertura dependerá de las evaluaciones que realicen sus equipos en las playas y de las condiciones que presente el mar.

“Las condiciones de seguridad no son las adecuadas como para permitir todavía el ingreso de la población”, afirmó un representante de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de Barranco durante una transmisión de la comuna.

Barranco mantiene vigilancia en las seis playas del distrito

La Municipalidad de Barranco señaló que su personal monitorea de manera permanente las seis playas del distrito. Los equipos verifican la intensidad del oleaje, las corrientes y las condiciones del borde costero para determinar si existen garantías para levantar la restricción.

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Según informó el municipio, el oleaje muestra una tendencia a la baja, aunque persiste una corriente moderada. Esa situación puede generar accidentes entre quienes ingresen al mar, incluso durante los períodos de aparente calma.

“Recordemos que el aviso especial de la Dirección de Hidrografía y Navegación es hasta el 27 de noviembre”, indicó el representante municipal. Añadió que el comportamiento del mar puede alternar momentos de menor movimiento con otros de intensidad moderada, lo cual puede afectar a las personas que se acerquen a la zona de playas.

La comuna mantuvo personal de Serenazgo, Fiscalización, Gestión del Riesgo de Desastres y salvataje en el litoral para impedir el acceso de bañistas y visitantes. La bandera roja permanece instalada en las playas como advertencia sobre las condiciones del mar.

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Durante las inspecciones, el municipio observó que el agua llegó hasta sectores de arena y dejó pozas en distintos puntos. La Municipalidad de Barranco también indicó que el oleaje alcanzó el borde de la playa durante la tarde previa a la transmisión difundida en sus redes sociales.

El oleaje afectó el borde costero de la playa Cascadas

La comuna barranquina reportó afectaciones en la playa Cascadas, donde la fuerza del mar impactó sobre estructuras del borde costero. Además, mencionó daños en zonas cercanas de otros distritos, entre ellos veredas y áreas próximas al litoral.

El representante de Gestión del Riesgo de Desastres sostuvo que el fenómeno alcanza a toda la costa peruana y no se limita a Barranco. Por ese motivo, pidió a la población que respete las medidas de seguridad y evite ingresar al mar hasta que las autoridades comuniquen una actualización sobre el estado de las playas.

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“Podrían incluso seguir ocurriendo accidentes y afectaciones a la población”, advirtió el funcionario municipal al referirse a la persistencia de las corrientes y al comportamiento variable del oleaje.

Durante el cierre de los balnearios, personal de Gestión Ambiental realizó labores de fumigación en las áreas verdes de los humedales ubicados en las playas. La Municipalidad de Barranco indicó que los trabajos buscan evitar la propagación de insectos, cuya presencia vinculó con las altas temperaturas de la época y el fenómeno de El Niño.

Miraflores cerró un carril junto a la playa Waikiki

En Miraflores, los oleajes anómalos motivaron el cierre de un carril de la vía de la Costa Verde en sentido norte-sur, a la altura de la playa Waikiki. La medida se tomó después del monitoreo y de una evaluación técnica preliminar de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

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De acuerdo con el comunicado de la municipalidad, la inspección identificó un tramo de muro de contención comprometido de más de 50 metros. El distrito precisó que la restricción tiene carácter preventivo y busca impedir que el peso de los vehículos agrave la erosión en el borde costero.

La comuna también señaló que no descarta nuevos daños si el oleaje persiste. Por ello, exhortó a los conductores a transitar con precaución y respetar la señalización instalada en las últimas horas en ese sector de la Costa Verde.

El comunicado menciona afectaciones en postes de alumbrado público y otros servicios ubicados en la vía. La Municipalidad de Miraflores recomendó a vecinos y visitantes no ingresar al mar ni acercarse al borde costero, en atención a la alerta del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y al aviso especial de oleaje de la Dirección de Hidrografía y Navegación.

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Miraflores reiteró el pedido para declarar la Costa Verde en emergencia

La Municipalidad de Miraflores informó que la vía está administrada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). En ese contexto, reiteró su solicitud para que se declare en emergencia la Costa Verde.

El pedido se sustenta en que este representa el segundo evento de magnitud en menos de un mes, además de las afectaciones que, según el municipio, se han repetido durante los últimos tres años.

La comuna miraflorina pidió a los conductores respetar el cierre del carril ubicado frente a Waikiki y atender la señalización dispuesta en la zona. En Barranco, las autoridades mantendrán el monitoreo en los seis balnearios antes de evaluar una eventual reapertura.

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