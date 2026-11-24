Christian Yaipén comenta los temas del repertorio de Grupo 5 junto a una escena de los vocalistas durante una presentación sobre el escenario.

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Christian Yaipén descartó que Grupo 5 incorpore “Hosanna”, “Alma Misionera” y otras alabanzas a sus conciertos, pese a los pedidos de seguidores que celebraron la participación de la orquesta durante la misa de despedida del papa León XIV. El cantante precisó que esos temas tendrán un tratamiento distinto y adelantó que la agrupación prepara una producción que podría llamarse “Mix León XIV”.

El líder de la orquesta respondió las consultas de su público durante una transmisión en vivo en TikTok, donde habló de la repercusión que tuvo el repertorio religioso interpretado por Grupo 5 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Las adaptaciones de canciones cristianas al ritmo de cumbia generaron comentarios y llevaron a varios usuarios a pedir que el grupo las sume a sus espectáculos.

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Una de las preguntas que más se repitió planteó si Yaipén estaría dispuesto a cantar el denominado “mix León XIV” en un show. La respuesta del artista fue directa: sostuvo que el contenido de esas composiciones requiere un espacio distinto al de una presentación bailable.

Christian Yaipén, vocalista de Grupo 5, explica en una transmisión que la orquesta no interpretará temas religiosos en sus presentaciones en vivo por respeto a su contexto litúrgico. El video combina sus declaraciones con grabaciones de conciertos de la agrupación, donde los integrantes aparecen vestidos de traje sobre el escenario, al tiempo que se menciona la preparación de una producción denominada Mix León XIV.

“No, mi gente. Por respeto no, porque son alabanzas y son canciones que se cantan en una misa”, afirmó el vocalista de Grupo 5 durante su conexión con seguidores.

Yaipén explicó que los conciertos de la agrupación tienen una dinámica ligada al baile, la reunión familiar y la celebración. Por eso, consideró que llevar canciones de alabanza a ese contexto no sería apropiado, aun cuando parte del público las solicite después de la actuación ante el papa León XIV.

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“Para todo hay lugar y hay que respetar sobre todo”, remarcó. El músico añadió que el espacio para escuchar ese repertorio debe ser la misa: “Yo creo que para eso nos vemos el domingo y la tocamos, pero no ahí”.

La decisión no implica que la orquesta deje de lado el material. Por el contrario, Christian Yaipén confirmó que el grupo trabaja en la posibilidad de registrar un mix con las canciones religiosas que formaron parte de su actuación tras la ceremonia litúrgica.

Christian Yaipén descarta la interpretación de canciones religiosas en los conciertos de Grupo 5 y anuncia la preparación de una nueva selección musical.

Grupo 5 busca nombre para el “Mix León XIV”

El cantante señaló que la propuesta ya fue conversada con Elmer Yaipén, aunque todavía no existe una denominación definitiva para el lanzamiento. Por esa razón, pidió a sus seguidores que participen con ideas y voten por el título que consideran más adecuado.

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“Lo que sí queremos de parte de ustedes es el apoyo para que nos ayuden con los nombres”, expresó. Según relató, durante las reuniones de la agrupación surgieron dudas sobre cómo presentar la producción, que incluiría temas como “Alma Misionera” y “Hosanna”.

El nombre “Mix León XIV” apareció como una de las opciones con mayor respaldo entre los usuarios conectados al directo. Yaipén también propuso una fórmula más extensa: “Mix León XIV, Alma Misionera - Hosanna”, aunque dejó abierta la decisión final.

Cobertura televisiva de la presentación musical de la agrupación peruana Grupo 5 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los vocalistas y músicos de la orquesta interpretan canciones religiosas acompañados de un coro sobre el escenario, mientras los asistentes en la explanada cantan, graban con teléfonos móviles y se refrescan del calor. Video: Canal N

“Es mi idea, pero depende mucho de ustedes”, comentó el artista, luego de leer mensajes de seguidores que insistían en vincular el mix con la visita y la misa del pontífice.

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La iniciativa nació a partir de la presentación de Grupo 5 al término de la eucaristía que presidió el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. La actuación ocurrió luego de la ceremonia religiosa y formó parte del cierre de la última actividad pública del pontífice antes de su salida del país.

La agrupación lambayecana inició su repertorio con versiones de canciones cristianas adaptadas a la cumbia. Más tarde, interpretó algunos de sus temas conocidos, entre ellos “Motor y motivo”, “El ritmo de mi corazón” y “Amor vuelve”.

Christian Yaipén y Pedro Loli cantan ante el público congregado en la Base Aérea Las Palmas durante la presentación de la orquesta Grupo 5.

Mientras parte de los fieles se retiraba del recinto, otro grupo permaneció frente al escenario para seguir la presentación. En ese momento, los integrantes de Grupo 5 también dedicaron un mensaje al papa León XIV y resaltaron su relación con Perú.

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“Siempre en nuestro corazón, porque el papa es peruano”, expresó la orquesta ante los aplausos del público. Ahora, esas interpretaciones podrían quedar reunidas en una producción especial, aunque Yaipén dejó claro que no integrarán el repertorio habitual de los conciertos.