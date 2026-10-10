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Paolo Guerrero vuelve a caer lesionado y se pierde el Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: el parte médico del ‘Depredador’

El veterano delantero peruano, que no deja de ser el jerarca del grupo pese a sus últimos problemas físicos, estará alejado de los gramados mientras se espera una evolución favorable de su estado de forma

Paolo Guerrero, de 42 años, vuelve a lesionarse en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alianza Lima
Paolo Guerrero, de 42 años, vuelve a lesionarse en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alianza Lima
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A puertas del partido contra Cusco FC, por el que ha habido una preparación ardua aprovechando la tercera ventana de selecciones del año, Alianza Lima adolecerá la ausencia de un futbolista capital como Paolo Guerrero, quien ha vuelto a caer lesionado y dejará al equipo de La Victoria con un inesperado hueco, al que aspirarán Luis Ramos o Federico Girotti.

Así lo ha comunicado la institución después de que el veterano delantero, reconocido como el máximo goleador de la selección peruana, presentara un problema al cabo de los últimos entrenamientos, que derivó a unas pruebas médicas que confirmaron se alejamiento parcial de los gramados.

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Paolo Guerrero – Federico Girotti – Nicolás Díaz - Alianza Lima – Cusco FC - Liga 1 – Perú – deportes – 6 octubre
El delantero se había recuperado del desgarro en el bíceps femoral izquierdo y participó como titular en un amistoso ante Melgar. - Crédito: Alianza Lima

“Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Durante la semana de entrenamiento previo al encuentro contra Cusco FC, el próximo domingo 11 de octubre, nuestro jugador Paolo Guerrero sufrió una dolencia que le impidió completar la práctica”, parte diciendo el anuncio.

“Los estudios médicos posteriores detectaron que el jugador presenta un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo. Actualmente, Paolo se encuentra en proceso de rehabilitación a cargo del área médica del club. La institución continuará informando sobre la evolución del futbolista”, se añadió.

Intensa jugada en la Liga 1 donde Paolo Guerrero recibe un pase filtrado, elude al portero con maestría y define, pero el árbitro asistente levanta la bandera y anula el gol por una ajustada posición adelantada.

En tal sentido, el ‘Depredador’ estará totalmente enfocado en superar su periodo de convalecencia, uno nuevo que no deja de descentrar a los seguidores de la entidad, a fin de retornar en un tramo palmario del certamen, aunque no se ha especificado su tiempo de recuperación.

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Conviene mencionar que Guerrero, desde la octava jornada del Clausura 2026, se ha mantenido en el dique seco por otro malestar a raíz de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Así pues, los inconvenientes musculares son un serio inconveniente que han mermado su condición a lo largo de una temporada que supone el final de su trayectoria.

Paolo Guerrero, de 42 años, vive sus últimos momentos con Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Paolo Guerrero, de 42 años, vive sus últimos momentos con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Semana complicada

Durante los últimos días, mientras Pablo Guede redoblaba las prácticas en EGB, se conoció mediante un reportaje periodístico de UOL Esporte que Paolo Guerrero estaba envuelto en un caso grave de estafa, implicado con otros futbolistas que ahora se encuentran retirados.

De acuerdo con el informe, el exjugador Alejandro Mancuso ofreció por correo electrónico licencias de entrenador de la escuela de técnicos de Argentina a través de un pago económico (USD 20 000). Abonada una suma, se extendía el registro después de dos semanas bajo la figura de “trámite urgente”.

La pesquisa brasileña vincula al delantero peruano con credenciales de entrenador emitidas en diez días, pese a que la formación habilitante de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino dura tres años (UOL Esporte)

Aquellos que accedieron a los servicios de Mancuso fueron Paolo Guerrero, Thiago Silva, Roberto Carlos, Petkovic, Felipe Melo y Diego Lugano.

Al día de hoy, el experimentado atacante de Alianza Lima no se ha expresado al respecto al igual que los otros involucrados en el caso Mancuso, quien pese a las pruebas afirma que sus gestiones fueron válidas y transparentes.

Paolo Guerrero se pierde el clásico ante Universitario: Alianza Lima confirmó la gravedad de su lesión y tiempo de para.
Paolo Guerrero se perdió el último clásico de Liga 1 2026 por lesión muscular. - Crédito: Difusión

En lo que respecta a polémicas, es el segundo ámbito en el que se encuentra implicado Guerrero en menos de dos meses. El anterior se trató de cómo permitió que Gabriel Sapio, su representante en materia legal, trabajase en temas comunicacionales con la entidad ‘íntima’.

El ‘Depredador’, de 42 años, atraviesa la recta final de su iluminada trayectoria. En teoría tiene el retiro asumido, pase lo que pase, tras la culminación del ejercicio liguero actual.

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