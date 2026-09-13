Gol de Federico Girotti tras espléndida asistencia de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

El delantero Federico Girotti apareció en el corazón del área para anotar el esperado gol del empate para Alianza Lima, desatando la euforia de toda la hinchada blanquiazul en el estadio de Matute.

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Alianza Lima ha insistido como el que más en el duelo contra Universitario, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, entre el desacierto e infortunio se posaron como una sombra negra en los locales para privar el éxito. Pese a esos inconvenientes, la luz surgió de un servicio de Jairo Vélez para una anotación de Federico Girotti.

Con unos ‘blanquiazules’ volcados en ataque, los visitantes solo atinaban a aglutinarse para impedir más progresiones y aprovechar algún resquicio con el fin de emprender un contragolpe letal. Aún con el tiempo encima, la tropa de Pablo Guede no dejó de profundizar y ese plan encontró petróleo en una situación capital.

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Así las cosas, a los 77′ minutos, Eryc Castillo se hizo de un balón cerca de la frontera del área, jugó en toque corto con Alan Cantero, quien entró de cambio, para que luego armase una pared con Jairo Vélez, que de manera inmediata metió un pase bombeado en el área que fue captado por Federico Girotti.

El delantero argentino, con la mirada elevada, siguió la trayectoria del esférico y antes de que diera un bote sobre el césped, levantó su botín derecho por encima de la salida de Diego Romero para establecer el empate a uno transitorio, que contó con cierto suspenso por una presunta posición adelantada, la cual quedó descartada por el VAR.

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Girotti, aún en deuda

La llegada de Federico Girotti a Alianza Lima respondió a un interés muy fuerte de la cúpula administrativa para reemplazar a Hernán Barcos y añadirle una competencia importante a Paolo Guerrero, quien en teoría dejará el fútbol a finales del 2026. Por el argentino se abonó más de un millón de dólares.

Una vez que se incorporó al plantel, Girotti recibió todos los reflectores por su calidad de refuerzo estelar para el medio local. Sin embargo, el entrenador Pablo Guede decidió un plan distinto: ubicarlo en la banca de suplentes como una alternativa para el veterano goleador peruano. A veces, incluso, apostó por su inclusión ubicándolo como extremo.

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Federico Girotti ha ganado pista en Alianza Lima, aunque todavía no trasciende en partidos claves. - Crédito: Sergio Vela

Esa situación, hizo replantear por un momento al ‘Fede’ su continuidad en la institución. Se especuló también que hubo ofertas de la región, pero las autoridades se negaron a su marcha y con el paso del tiempo fue ganando pista, sobre todo por el declinante ritmo de Guerrero.

A pesar de todas esas circunstancias, Federico Girotti ha logrado totalizar cuatro goles en su primera campaña en Alianza Lima, una cifra ínfima para las expectativas que había generado.

Mala racha en La Victoria

Alianza Lima atraviesa una mala racha en La Victoria durante el tramo regular del Torneo Clausura 2026, a partir de una serie de resultados que frenaron su rendimiento y encendieron las alarmas en la lucha por los primeros lugares.

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El equipo blanquiazul empató ante FBC Melgar, perdió contra Deportivo Garcilaso, igualó frente a Juan Pablo II y sufrió un nuevo revés ante Universitario. Esta secuencia de cuatro partidos sin victorias confirma el mal momento de Alianza Lima en el campeonato.

Eryc Castillo se hizo presente en Chongoyape con un golazo para el 1-1 en el marcador. Crédito: ITEA

La situación también compromete su posición en la Tabla Acumulada, cuya primera plaza quedó bajo máxima alerta. La caída en el rendimiento y la falta de triunfos redujeron el margen de seguridad del conjunto de La Victoria en la clasificación general.

Los próximos compromisos pondrán a prueba la capacidad de reacción del equipo. Alianza Lima recibirá a ADT en Matute y luego enfrentará a Cusco FC en la altura, dos partidos que podrían ser determinantes para recuperar estabilidad en el Torneo Clausura y proteger su ubicación en la Tabla Acumulada.

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