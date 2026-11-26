La edición 47 reunirá a representantes de la literatura peruana y extranjera, con presentaciones editoriales, conversatorios y encuentros con lectores en el Parque John F. Kennedy de Miraflores.

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La literatura tendrá un nuevo punto de encuentro en Lima con el regreso de la Feria del Libro Ricardo Palma, una de las actividades culturales tradicionales de la capital peruana. Su edición número 47 reunirá a escritores, editoriales, librerías y lectores en un espacio abierto al público, con una programación que incluye presentaciones de libros, conversatorios, talleres y actividades familiares.

El evento coincidirá con las semanas previas a las celebraciones navideñas, periodo en el que aumenta el interés por adquirir libros como obsequios. La propuesta de este año contempla una oferta editorial para distintos públicos, desde lectores interesados en narrativa y poesía hasta personas que buscan publicaciones académicas, investigaciones históricas y literatura infantil.

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La convocatoria también permitirá conocer el trabajo de autores peruanos y extranjeros, quienes participarán en encuentros con el público y presentaciones de sus publicaciones. Entre los nombres anunciados figuran escritores con trayectoria en la literatura, la investigación histórica, la poesía y la divulgación científica.

La organización está a cargo de la Cámara Peruana del Libro, con el respaldo de la Municipalidad de Miraflores y el apoyo del Ministerio de Cultura. La actividad tendrá lugar en el Parque John F. Kennedy, donde se distribuirán los espacios destinados a la exposición de libros y las actividades culturales. El acceso será gratuito para los visitantes.

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¿Cuándo y dónde se realizará la Feria del Libro Ricardo Palma 2026?

La Feria del Libro Ricardo Palma regresa al parque Kennedy con más de 150 actividades culturales y la participación de destacados autores nacionales. Foto: Agencia Andina

La edición 47 de la Feria del Libro Ricardo Palma se desarrollará del 27 de noviembre al 9 de diciembre de 2026 en el Parque John F. Kennedy, ubicado en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con la información publicada por la Cámara Peruana del Libro en su página oficial, el recinto atenderá de lunes a domingo, desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Las actividades culturales tendrán lugar a partir de las 2:00 p. m.

El ingreso será libre, por lo que los asistentes podrán recorrer los espacios de exposición y acceder a las actividades sin pagar una entrada. La feria contará con tres auditorios: Antonio Cisneros, Pilar Dughi y Blanca Varela, este último incorporado a la distribución de la presente edición.

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La organización anunció 68 stands de editoriales y librerías, además de más de 200 actividades culturales durante los 13 días de programación. La información sobre horarios, presentaciones y participantes también figura en el catálogo digital 2026 de la feria.

Escritores nacionales e internacionales participarán en la feria

La programación contempla la presencia de representantes de distintas corrientes literarias y disciplinas culturales. Entre los invitados peruanos figuran Alonso Cueto, Carmen Mc Evoy, Guillermo Niño de Guzmán, Phillip Chu Joy, Roberto Rosario, Roxana Crisólogo, Luis Rodríguez Pastor, Américo Mendoza Mori y Ricardo Silva-Santisteban.

También participarán Sol Carreño, Luis Eduardo García y Aldo Bartra, quienes forman parte de la relación de invitados nacionales difundida por la Cámara Peruana del Libro.

En cuanto a la delegación extranjera, el catálogo presenta a América Rodas, de México, y a los argentinos Esteban Castromán y Patricio Foglia. La participación de estos autores permitirá incorporar propuestas vinculadas con la narrativa, la poesía y la producción cultural.

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Esteban Castromán es escritor, editor y productor cultural. Desde 2012 coordina Zona Futuro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Entre sus publicaciones recientes figuran Monte Silicia y el algoritmo telepático y La cuarta dimensión del signo, ambas de 2026.

Patricio Foglia, por su parte, es poeta, traductor y productor. Cuenta con una maestría en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), donde también ejerce la docencia. Su primera antología se titula ¿A quién no le gustaría el recuerdo?.

Harry Belevan y Federico Kauffmann Doig recibirán homenajes

Dos personalidades de la cultura peruana ocuparán un lugar especial en la programación de esta edición. Se trata de Harry Belevan y Federico Kauffmann Doig, cuyas trayectorias serán reconocidas mediante actividades específicas.

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El primer homenaje tendrá lugar el domingo 6 de diciembre, a las 4:00 p. m., en el auditorio Pilar Dughi. La sesión estará dedicada a Harry Belevan, escritor y diplomático peruano que preside la Academia Peruana de la Lengua.

En el encuentro participarán Willy del Pozo, José Güich y Ricardo González Vigil, junto con el propio homenajeado. Su trayectoria incluye labores académicas en universidades peruanas y extranjeras, además de más de cuatro décadas de carrera diplomática y representación del Perú en distintos países.

El segundo reconocimiento será para Federico Kauffmann Doig, arqueólogo, antropólogo e historiador nacido en Chiclayo en 1928. La actividad está prevista para el martes 8 de diciembre, a las 4:00 p. m., en el auditorio Antonio Cisneros. Participarán Ricardo Muguerza y el investigador homenajeado.

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Kauffmann Doig dedicó más de siete décadas al estudio de las sociedades del antiguo Perú, con especial atención a las culturas Chavín y Chachapoyas. En 2026 recibió del Ministerio de Cultura la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura.

La edición 47 se realizará del 27 de noviembre al 9 de diciembre de 2026 en el Parque John F. Kennedy, en Miraflores. El ingreso será gratuito.

Presentaciones de libros y conversatorios forman parte de la programación

La agenda cultural contempla propuestas relacionadas con la historia, la política, la literatura contemporánea, la investigación y la divulgación. Las actividades estarán distribuidas en los tres auditorios y tendrán horarios establecidos durante cada jornada.

El viernes 27 de noviembre, entre las primeras actividades figura la presentación de Golondrinos sin nido. Mecanismos, impactos y estrategias de prevención de la trashumancia electoral en el Perú, publicación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). También se desarrollará el conversatorio 2¿Cuánto vale la salud? Decisiones, costos y valor en el sistema sanitario peruano".

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El sábado 28 de noviembre, la programación incluirá el conversatorio “Diez años haciendo camino con la lectura”, organizado por el Ministerio de Cultura. Para el domingo 29 está previsto el V Encuentro de Bookfluencers, de 2:00 p. m. a 4:30 p. m., en el auditorio Antonio Cisneros. Ese mismo día se presentará Memorias de una limeña, de Alonso Cueto.

Entre las actividades de diciembre figura la conferencia “Ricardo Palma, genial creador de Tradiciones peruanas”, prevista para el martes 1 de diciembre a las 6:00 p. m. en el auditorio Antonio Cisneros, con participación de Guillermo Guedes y organización de la Municipalidad de Miraflores.

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La agenda también incluye actividades infantiles, recitales, presentaciones editoriales y encuentros sobre distintas expresiones culturales.

Actividades familiares y propuestas para lectores jóvenes

La programación contempla espacios dirigidos a niños, adolescentes y familias. El catálogo incluye cuentacuentos, talleres y presentaciones de publicaciones infantiles, con la participación de autores, editoriales y organizaciones vinculadas con la promoción de la lectura.

El sábado 28 de noviembre, a las 12:00 p. m., se realizará el cuentacuentos Sumaq Asiri, la niña de la hermosa sonrisa, con Carmen Pachas Piélago. Ese día también figura la actividad infantil “Un viaje a los cuentos de Pilar González Vigil”, prevista para las 3:00 p. m.

El domingo 6 de diciembre habrá un taller STEAM denominado «Paseando con dinosaurios», organizado por STEAMClub de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La jornada también contempla un cuentacuentos de La Jungla, de Sarah Wade, con participación de Miss Cami.