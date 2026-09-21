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Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’

Con un total de 41 dianas, en menos de dos años en suelo peruano, el ‘Facu’ se ha posicionado en el podio de artilleros memorables de la institución cusqueña. Aparece por detrás de Alfredo Ramúa y Danilo Carando

Facundo Callejo entra en la historia de Cusco FC. - Crédito: Difusión
Facundo Callejo entra en la historia de Cusco FC. - Crédito: Difusión
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Aunque la historia de Cusco FC no es del todo abundante —dado que se creó en 2009 bajo la denominación de Real Garcilaso para años posteriores renombrarse con su identidad actual— puede presumir de un pequeño contingente de futbolistas que marcaron época. A ese grupo, ahora, acaba de unirse el entrañable Facundo Callejo.

Quién iba a imaginar que con menos de dos años en el ‘Ombligo del Mundo’, el delantero argentino entraría en los máximos registros de la institución al ubicarse como el tercer máximo goleador con 41 dianas, todas ellas anotadas entre el 2025 y 2026 en el fútbol peruano.

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Facundo Callejo lucha nuevamente por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC
Facundo Callejo lucha nuevamente por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC

Su romance con las redes contrarias, defendiendo el escudo de Cusco FC en el pecho, arrancó a finales de marzo del año pasado —en el marco de la 5ta fecha del Torneo Apertura— cuando aportó con una solitaria diana en la victoria 4-2 contra Alianza Atlético, en el estadio Campeones del 36, en Sullana.

A partir de entonces, Callejo despegó de una manera alucinante, demostrando una capacidad goleadora atronadora en el primer ejercicio del año anterior. Por su buen hacer, reflejado en 14 goles en 17 participaciones, la entidad ‘dorada’ se posicionó en la tercera plaza por detrás de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

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Con 25 goles, Facundo Callejo se consagró como el máximo artillero de la Liga1. Aquí te mostramos su premiación y las palabras de agradecimiento a sus compañeros, familia y amigos durante la ceremonia.

Para el Torneo Clausura, el ‘Facu’ no despegó el pie del acelerador y continuó goleando, engrosando sus estadísticas con 11 anotaciones más, siendo la última la más decisiva por ubicar a los suyos como subcampeones y clasificarlos a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026. En resumen, en su primer año firmó 25 goles.

Como la gran amenaza ofensiva de Cusco FC, el argentino fue premiado como el Máximo Goleador de la Liga 1 2025 e incluido en la Oncena Ideal. Aquel reconocimiento lo encumbró al tiempo que le atrajo propuestas distintas, pero ignoró cualquier propuesta para mantenerse en Cusco FC.

Facundo Callejo suma, al día de hoy, 41 anotaciones con los 'dorados'. - Crédito: Cusco FC
Facundo Callejo suma, al día de hoy, 41 anotaciones con los 'dorados'. - Crédito: Cusco FC

Para la nueva temporada, en la que ha trascendido con los cusqueños, su arranque fue un poco insulso y entremedias acusó una lesión muscular que lo marginó de algunos partidos. Aun así, pudo sumar 8 anotaciones en 14 duelos ligueros.

La repotenciación de Callejo, no obstante, llegó en el Torneo Clausura 2026, apuntándose un rendimiento primoroso y con nueve partidos jugados ha logrado el mismo número de goles hechos en el primer periodo. De ahí que, actualmente, tenga 16 conquistas.

El máximo goleador de la Liga 1 2025 se rinde ante el estilo de Miguel Rondelli y aborda su función como reemplazante de Luis Ramos. | VIDEO: Paula Elizalde

Con esos goles, ‘FacuCallejo acaba de estacionarse en el 3er escalafón de máximos goleadores de todos los tiempos de Cusco FC. Su próximo reto, uno de muy alto relieve, será alcanzar a Alfredo Ramúa (60G) y Danilo Carando (61G), quienes le llevan una importante ventaja en el historial.

Conseguido el récord, el nacido en Tandil agradeció “a mis compañeros por ayudarme a estar en el podio de los goleadores del club Cusco FC”. Del mismo modo, Facundo admitió que “soy consciente que sin ellos nada sería posible. Gracias totales y como siempre, seguiré trabajando en busca de mejorar”. Con esa reflexión, el ‘9′ del elenco cusqueño se dispondrá a seguir rompiendo moldes.

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