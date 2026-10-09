Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

Pablo Guede evalúa el estado físico del central antes del viaje a Cusco y analiza si lo preserva para evitar que una mala tarde le cueste al equipo su defensor más importante en el momento decisivo. (Alianza Lima)

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Renzo Garcés regresó a los entrenamientos de Alianza Lima con normalidad tras su participación en la fecha FIFA con la Selección Peruana, pero su situación disciplinaria encendió las alarmas en el cuerpo técnico dirigido por Pablo Guede.

El defensor central acumula cuatro tarjetas amarillas en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, si recibe una amonestación más en cualquiera de los próximos compromisos, quedará suspendido automáticamente por una fecha, según el reglamento de la competición.

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Con siete jornadas por delante y un calendario exigente, la baja del ‘Pastor’ representaría un dolor de cabeza mayúsculo para el conjunto íntimo en la recta final del campeonato nacional.

El riesgo disciplinario que acecha al ‘Pastor’

Renzo Garcés afrontará la visita de Alianza Lima a Cusco FC con cuatro tarjetas amarillas acumuladas en el Clausura. Una nueva amonestación lo dejaría fuera del siguiente partido ante Atlético Grau. (Alianza Lima)

Según dio a conocer el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales: Garcés se encuentra a una sola amonestación de cruzar el umbral que el reglamento de la Liga 1 establece como límite. Cinco tarjetas amarillas acumuladas en el torneo implican una fecha de suspensión automática, sin posibilidad de apelación por ese concepto. El defensor ya tiene cuatro, lo que lo convierte en uno de los jugadores con mayor riesgo disciplinario del plantel blanquiazul de cara al tramo decisivo de la temporada.

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El primer examen llega el domingo 11 de octubre, cuando Alianza Lima visite a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 18:30 horas. Se trata de un escenario históricamente complicado para cualquier equipo de la capital: la altura de la ciudad imperial exige un esfuerzo físico superior al habitual y suele generar situaciones de juego más friccionadas, donde las faltas y las discusiones con el árbitro son moneda corriente. En ese contexto, mantener la compostura resulta indispensable para el central íntimo.

Si Garcés recibe la quinta amarilla ante el conjunto cusqueño, quedará marginado del siguiente compromiso: la recepción a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, programada para el sábado 17 de octubre a las 20:30 horas. Ese duelo en Matute, ante la propia parcialidad, tiene un peso específico considerable en la tabla de posiciones del Clausura.

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Desgaste físico tras la fecha FIFA suma presión

La participación del central en la reciente fecha FIFA añade una preocupación al panorama de Alianza Lima. Pablo Guede deberá valorar su respuesta física antes de afrontar la visita a Cusco, un partido marcado por la exigencia de la altura. (Selección Peruana)

A la situación disciplinaria se suma otro factor que el comando técnico de Pablo Guede analiza con detenimiento: el desgaste acumulado durante la pausa por compromisos de selecciones. Garcés fue uno de los futbolistas peruanos con mayor participación en la gira de amistosos de la Selección Peruana bajo las órdenes de Mano Menezes, con 230 minutos en cancha a lo largo de los encuentros disputados.

El defensor regresó a las instalaciones del club sin lesiones de consideración, pero la carga de minutos en ese período generó interrogantes en el cuerpo técnico blanquiazul sobre su estado físico óptimo para afrontar un partido en altura. La posibilidad de que Guede opte por administrar su rendimiento o incluso reservarlo para preservarlo de cara a los compromisos siguientes no está descartada, aunque por el momento el jugador se entrena con total normalidad junto al resto del grupo.

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La combinación de ambos factores —el riesgo de suspensión y el desgaste físico— coloca a Garcés en una situación delicada que el cuerpo técnico deberá gestionar con precisión en las próximas semanas.

Un titular irremplazable en el esquema de Guede

El central se consolidó como una pieza habitual en el planteamiento de Alianza Lima durante el Clausura. Su eventual ausencia obligaría al técnico a buscar alternativas para cubrir una posición importante en los compromisos que restan del campeonato. (Alianza Lima)

La eventual ausencia del defensor central no es un dato menor para Alianza Lima. Garcés ocupa un lugar de jerarquía en la línea defensiva blanquiazul y su rendimiento a lo largo del Torneo Clausura lo consolidó como pieza indiscutida en el esquema táctico de Pablo Guede. Encontrar un reemplazante de igual nivel no resulta sencillo, en especial en partidos de alta exigencia como los que restan en el calendario del equipo íntimo.

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Con siete fechas por disputarse hasta el cierre del campeonato nacional, cada punto tiene un valor estratégico elevado. Alianza Lima deberá afrontar esos compromisos vistiendo su camiseta morada, la tradicional indumentaria del mes de octubre, y el margen de error se reduce a medida que el torneo avanza hacia su desenlace.

Por eso, la gestión del estado disciplinario de Garcés se convierte en una variable tan importante como la táctica o la forma física del plantel. Una tarjeta amarilla en un momento inoportuno podría condicionar las chances del equipo blanquiazul en la recta final de la Liga 1 2026.