Así quedaron las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: Perú y las tres selecciones que buscan el boleto al Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Perú avanzó a las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 como líder invicto del Grupo A, tras sumar tres victorias en la misma cantidad de partidos. La ‘bicolor’ quedó entre los cuatro mejores del torneo junto con las otras tres selecciones que disputarán la fase decisiva, de la que saldrán los tres clasificados al Mundial de la categoría del próximo año.

Semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú vs Brasil

Perú terminó como líder del Grupo A después de ganar sus tres partidos y enfrentará a Brasil en una de las semifinales. La selección brasileña llegó a esta instancia con un rendimiento irregular y por debajo de lo esperado en relación con sus antecedentes en la categoría. Para la ‘bicolor’, el cruce representa una oportunidad de imponerse ante uno de los rivales tradicionales de la región y asegurar uno de los tres cupos para el Mundial Sub 19 del próximo año.

PUBLICIDAD

Argentina vs Venezuela/Chile

Argentina ganó sus tres encuentros en la fase de grupos y solo cedió un set, precisamente ante Brasil. Sofía Baldo se consolidó como una de las principales figuras y referentes de las ‘panteritas’, que esperan conocer a su rival para la semifinal. Venezuela y Chile definirán el último clasificado: el ganador de ese partido se medirá con la ‘albiceleste’ por el pase a la final y la clasificación mundialista.

La selección peruana se impuso en tres sets a Uruguay y ya piensa en su próximo rival. Conversamos con la líbero Vania Adrianzén, quien se muestra muy feliz por el rendimiento del equipo y asegura que están preparadas para enfrentar a cualquiera de las potencias sudamericanas.

El camino de Perú en el Sudamericano Sub 19

Perú inició la fase de grupos del Sudamericano Sub 19 de vóley 2026 con un triunfo por 3-1 sobre Chile, el 7 de octubre, en Maracaibo, Venezuela. El equipo dirigido por Martín Escudero ganó los dos primeros parciales por 26-24 y 25-12, cedió el tercero por 21-25 y recuperó el control en el cuarto, que cerró 25-19. El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A.

PUBLICIDAD

En su segunda presentación, la selección peruana venció 3-1 a Venezuela, anfitriona del torneo, con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17. Perú respondió luego de perder el segundo set y resolvió un tercer capítulo ajustado antes de imponerse con mayor margen en el cierre. La victoria aseguró su clasificación a las semifinales, con seis puntos acumulados y dos triunfos consecutivos.

El 9 de octubre, Perú completó una campaña perfecta en la primera etapa al derrotar 3-0 a Uruguay. Las peruanas se impusieron por 25-23, 25-18 y 25-11, con un inicio parejo y un dominio más claro en los dos sets finales. Con nueve puntos, el seleccionado nacional terminó como líder del Grupo A y avanzó a las semifinales.

PUBLICIDAD

Juego, set y partido para Perú. La selección femenina demuestra su poderío con una victoria sólida y contundente contra Uruguay, cerrando la fase de grupos del Sudamericano U17 de manera impecable y como serias candidatas al título.

Dónde ver las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley se disputará en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, entre el 7 y el 11 de octubre. Los partidos del torneo clasificatorio podrán verse en el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, que transmitirá la competencia.

El certamen reunirá al seleccionado dirigido por Martín Escudero y contará con una cobertura digital que incluirá los resultados y la tabla de posiciones a lo largo de las jornadas. La señal VOLEY ZONE TV ofrecerá los encuentros mediante su plataforma de YouTube.

Asimismo, Infobae Perú seguirá la participación del equipo con información previa, transmisiones minuto a minuto, declaraciones e incidencias de cada fecha en su sitio web. El medio también informará sobre el desarrollo de la campaña del seleccionado durante la competencia en Maracaibo.

PUBLICIDAD