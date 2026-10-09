Liga Peruana de Vóley 2026/2027: así se jugará la fecha 1 de la primera fase del torneo

La fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se jugará desde el sábado 17 de octubre.

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El viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, con la participación de los 12 clubes que competirán en la nueva temporada. De esta forma, quedaron definidos los enfrentamientos de la primera jornada, que se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzará el sábado 17 de octubre. Por el momento, todavía no se confirmó la programación de los seis partidos.

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Entre los duelos que concentran mayor expectativa figuran Regatas Lima ante Deportivo Géminis y Universidad San Martín frente a Circolo Sportivo Italiano. Los cuatro equipos parten, en principio, como candidatos a disputar los primeros puestos del campeonato.

Fecha 1

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

Regatas Lima vs Deportivo Géminis

Perú vs Deportivo Wanka

Rebaza Acosta vs Alianza Lima

Atlético Atenea vs Olva Latino

Todos los partidos de la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Principales cambios en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Entre las principales novedades de la Liga Peruana de Vóley figura la incorporación del video challenge desde la primera etapa y la participación de la selección peruana sub-19 como duodécimo equipo del torneo.

Se mantendrá el límite de tres extranjeras en cancha por club. No obstante, cada institución solo podrá inscribir a seis jugadoras foráneas, la misma cantidad que podrá incluir en la lista de cada partido.

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Faltan ocho días para que inicia la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley.

Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fecha 2

San Martín vs Deportivo Soan

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

Regatas Lima vs Alianza Lima

Perú vs Olva Latino

Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

San Martín vs Géminis

Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

Universitario de Deportes vs Olva Latino

Regatas Lima vs Atlético Atenea

Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

San Martín vs Deportivo Wanka

Géminis vs Alianza Lima

Deportivo Soan vs Olva Latino

Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea

Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

San Martín vs Alianza Lima

Deportivo Wanka vs Olva Latino

Géminis vs Atlético Atenea

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

Circolo Sportivo Italiano vs Perú

Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

San Martín vs Olva Latino

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta

Géminis vs Perú

Deportivo Soan vs Regatas Lima

Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

San Martín vs Atlético Atenea

Olva Latina vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Perú

Deportivo Wanka vs Regatas Lima

Géminis vs Universitario de Deportes

Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

San Martín vs Rebaza Acosta

Atlético Atenea vs Perú

Olva Latino vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Universitario

Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano

Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

San Martín vs Perú

Rebaza Acosta vs Regatas Lima

Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

San Martín vs Regatas Lima

Perú vs Universitario de Deportes

Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano

Atlético Atenea vs Deportivo Soan

Olva Latino vs Géminis

Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

San Martín vs Universitario de Deportes

Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Perú vs Deportivo Soan

Rebaza Acosta vs Géminis

Atlético Atenea vs Deportivo Wanka

Olva Latino vs Alianza Lima