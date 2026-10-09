Liga Peruana de Vóley 2026/2027: así se jugará la fecha 1 de la primera fase del torneo

El viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, con la participación de los 12 clubes que competirán en la nueva temporada. De esta forma, quedaron definidos los enfrentamientos de la primera jornada, que se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzará el sábado 17 de octubre. Por el momento, todavía no se confirmó la programación de los seis partidos.
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Entre los duelos que concentran mayor expectativa figuran Regatas Lima ante Deportivo Géminis y Universidad San Martín frente a Circolo Sportivo Italiano. Los cuatro equipos parten, en principio, como candidatos a disputar los primeros puestos del campeonato.
Fecha 1
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan
- Regatas Lima vs Deportivo Géminis
- Perú vs Deportivo Wanka
- Rebaza Acosta vs Alianza Lima
- Atlético Atenea vs Olva Latino
Principales cambios en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Entre las principales novedades de la Liga Peruana de Vóley figura la incorporación del video challenge desde la primera etapa y la participación de la selección peruana sub-19 como duodécimo equipo del torneo.
Se mantendrá el límite de tres extranjeras en cancha por club. No obstante, cada institución solo podrá inscribir a seis jugadoras foráneas, la misma cantidad que podrá incluir en la lista de cada partido.
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Fixture completo de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Fecha 2
- San Martín vs Deportivo Soan
- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis
- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka
- Regatas Lima vs Alianza Lima
- Perú vs Olva Latino
- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea
Fecha 3
- San Martín vs Géminis
- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka
- Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
- Universitario de Deportes vs Olva Latino
- Regatas Lima vs Atlético Atenea
- Perú vs Rebaza Acosta
Fecha 4
- San Martín vs Deportivo Wanka
- Géminis vs Alianza Lima
- Deportivo Soan vs Olva Latino
- Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea
- Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta
- Regatas Lima vs Perú
Fecha 5
- San Martín vs Alianza Lima
- Deportivo Wanka vs Olva Latino
- Géminis vs Atlético Atenea
- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta
- Circolo Sportivo Italiano vs Perú
- Universitario de Deportes vs Regatas Lima
Fecha 6
- San Martín vs Olva Latino
- Alianza Lima vs Atlético Atenea
- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
- Géminis vs Perú
- Deportivo Soan vs Regatas Lima
- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes
Fecha 7
- San Martín vs Atlético Atenea
- Olva Latina vs Rebaza Acosta
- Alianza Lima vs Perú
- Deportivo Wanka vs Regatas Lima
- Géminis vs Universitario de Deportes
- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano
Fecha 8
- San Martín vs Rebaza Acosta
- Atlético Atenea vs Perú
- Olva Latino vs Regatas Lima
- Alianza Lima vs Universitario
- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano
- Géminis vs Deportivo Soan
Fecha 9
- San Martín vs Perú
- Rebaza Acosta vs Regatas Lima
- Atlético Atenea vs Universitario de Deportes
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Deportivo Wanka vs Géminis
Fecha 10
- San Martín vs Regatas Lima
- Perú vs Universitario de Deportes
- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano
- Atlético Atenea vs Deportivo Soan
- Olva Latino vs Géminis
- Alianza Lima vs Deportivo Wanka
Fecha 11
- San Martín vs Universitario de Deportes
- Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano
- Perú vs Deportivo Soan
- Rebaza Acosta vs Géminis
- Atlético Atenea vs Deportivo Wanka
- Olva Latino vs Alianza Lima
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