Fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 de la Fase 1: partidos de Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas Lima

Fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/2026

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La espera terminó. Se realizó el sorteo de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 y los equipos conocieron a sus rivales. Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín, Regatas Lima y los otros clubes definieron su fixture para la primera fase del torneo nacional.

El torneo nacional tendrá cambios en su nueva edición, con la participación de la selección peruana Sub 19 como una de las novedades previstas para la competencia. Además, se establecerá el descenso directo de un participante. Tras esa definición, la Fase 2 quedará conformada por diez equipos.

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Fixture confirmado de la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Fecha 1

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano

- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis

- Perú vs Deportivo Wanka

- Rebaza Acosta vs Alianza Lima

- Atlético Atenea vs Olva Latino

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Fecha 2

- San Martín vs Deportivo Soan

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka

- Regatas Lima vs Alianza Lima

- Perú vs Olva Latino

- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea

Fecha 3

- San Martín vs Géminis

- Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

- Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

- Universitario de Deportes vs Olva Latino

- Regatas Lima vs Atlético Atenea

- Perú vs Rebaza Acosta

Fecha 4

- San Martín vs Deportivo Wanka

- Géminis vs Alianza Lima

- Deportivo Soan vs Olva Latino

- Circolo Sportvo Italiano vs Atlético Atenea

- Universitario de Deportes vs Rebaza Acosta

- Regatas Lima vs Perú

Fecha 5

- San Martín vs Alianza Lima

- Deportivo Wanka vs Olva Latino

- Géminis vs Atlético Atenea

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

- Circolo Sportivo Italiano vs Perú

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima

Fecha 6

- San Martín vs Olva Latino

- Alianza Lima vs Atlético Atenea

- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta

- Géminis vs Perú

- Deportivo Soan vs Regatas Lima

- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes

Fecha 7

- San Martín vs Atlético Atenea

- Olva Latina vs Rebaza Acosta

- Alianza Lima vs Perú

- Deportivo Wanka vs Regatas Lima

- Géminis vs Universitario de Deportes

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano

Fecha 8

- San Martín vs Rebaza Acosta

- Atlético Atenea vs Perú

- Olva Latino vs Regatas Lima

- Alianza Lima vs Universitario

- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano

- Géminis vs Deportivo Soan

Fecha 9

- San Martín vs Perú

- Rebaza Acosta vs Regatas Lima

- Atlético Atenea vs Universitario de Deportes

- Alianza Lima vs Deportivo Soan

- Deportivo Wanka vs Géminis

Fecha 10

- San Martín vs Regatas Lima

- Perú vs Universitario de Deportes

- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan

- Olva Latino vs Géminis

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka

Fecha 11

- San Martín vs Universitario de Deportes

- Regatas Lima vs Circolo Sportivo Italiano

- Perú vs Deportivo Soan

- Rebaza Acosta vs Géminis

- Atlético Atenea vs Deportivo Wanka

- Olva Latino vs Alianza Lima

Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027 mediante su señal abierta para todo el público peruano.

Los partidos del torneo nacional se emitirán por el canal 2 y la señal 702 en alta definición. La programación permitirá seguir los encuentros por televisión sin necesidad de una suscripción.

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La cobertura también estará disponible en las plataformas digitales de Latina. Los aficionados podrán acceder a los compromisos a través de la página web y la aplicación del canal.

Infobae Perú informará las incidencias de cada fecha, con las previas, los relatos punto a punto, las mejores jugadas, los resultados y la tabla de posiciones.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)