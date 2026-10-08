Se reveló el contundente motivo por el que se retrasó la salida de Héctor Cúper de Universitario: “La decisión ya estaba tomada”

El periodista Renato Luna contó la razón por la que demoró la partida del veternano DT argentino de la 'U'. (Video: Nada Que No Sepa)

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Universitario de Deportes afronta una nueva etapa con Fabián Bustos, quien volvió hace una semana al club tras las jornadas complicadas que marcaron el ciclo de Héctor Cúper. Justamente, la salida del veterano DT se dio en medio de muchas críticas tras la última derrota ante Deportivo Garcilaso en Cusco, que le hizo perder la punta del Torneo Clausura.

La versión del periodista Renato Luna descarta que el retraso haya respondido a una duda sobre la continuidad de Cúper. “La información que yo tengo es que Cúper en el clásico estaba con la soga al cuello. Y que el resultado del clásico le da una semana de vida”, contó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

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Las versiones sobre un desacuerdo interno también rodearon la situación de Cúper. Se planteó que algunos sectores del club ‘crema’ buscaban mantenerlo y otros pretendían avanzar con su salida, una lectura que el comunicador rechazó a partir de la información que recibió.

“Se dijo mucho de que no se sabía, que algunos querían que Cúper se quede y otros no. La realidad es que la decisión estaba tomada y que el tiempo que pasó hasta que supimos que se fue, fue la negociación de cuánto se le iba a pagar a Cúper, porque se trató de pagarle un poquito menos. Siempre tienes que buscar la manera de no pagar todo lo que corresponde por contrato, sino negociar”, precisó.

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Se reveló el contundente motivo por el que se retrasó la salida de Héctor Cúper de Universitario. - créditos: Universitario

La firma representaba el paso pendiente para completar la desvinculación de Héctor Cúper. Hasta que no existiera ese entendimiento, la institución no podía dar por terminado el proceso con la certeza necesaria para oficializarlo.

“Pero la decisión estaba tomada y el tiempo que se han tomado hasta que nos hemos enterado ha sido un tiempo de negociación para la firma de la salida de Héctor Cúper”, remarcó Luna.

Los motivos por los que Héctor Cúper dejó Universitario

Las críticas a Héctor Cúper en Universitario estuvieron ligadas a una desconexión con parte del plantel. Algunos jugadores quedaron fuera de las convocatorias, una situación que alimentó cuestionamientos sobre el manejo interno del equipo.

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Bryan Reyna protestó públicamente de la falta de minutos en Universitario con Héctor Cúper. - créditos: Universitario

También se le reprochó la falta de un plan distinto para cada partido. El técnico argentino no habría encontrado respuestas tácticas ajustadas a los rivales ni alternativas para modificar el desarrollo de los encuentros.

La ausencia de una idea clara de juego fue otro de los puntos señalados durante el ciclo de Héctor Cúper. La ‘U’ no consiguió consolidar una propuesta reconocible, una dificultad que impactó en la confianza del plantel.

Por último, las derrotas en Cusco ante Cienciano y Deportivo Garcilaso profundizaron el malestar de un equipo que no tenía un rumbo claro en el Torneo Clausura pese a que se ubicaba en segundo puesto. Esos resultados expusieron las dificultades de Universitario en una plaza exigente como la altura y aumentaron la presión sobre el comando técnico, que ya había perdido la confianza del plantel.

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Los futbolistas que conforman el bloque del tricampeón peruano están disconformes con el método de trabajo del veterano argentino. | VIDEO: Fútbol Satélite

El regreso de Fabián Bustos para reconducir a Universitario en la Liga 1 2026

Con la desvinculación de Héctor Cúper resuelta, Universitario concretó el retorno de Fabián Bustos, quien tiene por delante el desafío de encauzar al plantel en la Liga 1 2026.

Su regreso tiene un antecedente que puede influir en el clima interno: Bustos salió campeón nacional durante el centenario del club, en 2024. Ese recorrido previo le otorga conocimiento sobre la institución y sobre las exigencias que rodean al equipo.

El entrenador argentino asumirá con la tarea de recuperar la seguridad del grupo y darle una conducción definida al equipo. Su antecedente como campeón puede convertirse en un respaldo para reconstruir la confianza dentro de Universitario.

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