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Se filtró el respaldo de Franco Velazco a Héctor Cúper en Universitario pese a dudas en un sector de la dirigencia: “Está firme”

El entrenador argentino seguirá en el cuadro ‘crema’, salvo un cambio drástico, debido al firme apoyo del administrador, que apuesta por su continuidad pese a que también sonó el nombre de Fabián Bustos

El periodista Gustavo Peralta dio detalles de la postura de Franco Velazco sobre la permanencia del DT argentino, en medio de los rumores de Fabián Bustos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)
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La goleada sufrida por Universitario de Deportes en Cusco ante Deportivo Garcilaso no solo sacó al equipo del primer lugar del Torneo Clausura. El resultado adverso también instaló dudas sobre la continuidad del DT Héctor Cúper, pese al respaldo público inicial del administrador Franco Velazco y a las versiones sobre cuestionamientos dentro de la dirigencia.

La permanencia del entrenador argentino en la ‘U’ se mantiene, al menos por ahora, porque el máximo directivo decidió respaldarlo tras una evaluación interna. Según el periodista Gustavo Peralta, no existe una negociación para finalizar el vínculo del técnico, aunque dentro de la administración hay dirigentes que creen necesario un cambio de mando.

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Si bien ayer comentábamos de que estaba en evaluación Héctor Cúper, hoy, por decisión entendemos de Franco Velazco, está firme”, afirmó el periodista en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

Hay muchas voces dentro de la administración de Universitario que consideran de que tiene que darse un cambio. Sin embargo, entendemos que Franco Velazco, como cabeza del club y que toma las decisiones, ha tomado decisiones deportivas en estos últimos meses y tiene que tomar esta. Al menos hasta hoy, no sé si esto cambie mañana, porque uno no sabe, ha decidido de que Héctor Cuper se tiene que quedar. Y Cúper está trabajando tranquilo en este momento, declaró Peralta.

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Se filtró el respaldo de Franco Velazco a Héctor Cúper en Universitario pese a dudas en un sector de la dirigencia.
Se filtró el respaldo de Franco Velazco a Héctor Cúper en Universitario pese a dudas en un sector de la dirigencia.

El plantel de Universitario entrena hasta este jueves en Campo Mar por el parón FIFA de selecciones. Luego tendrá descanso el viernes, sábado y domingo, antes de retomar los trabajos el lunes.

Gustavo Peralta advirtió que la situación podría modificarse más adelante porque las decisiones de los clubes grandes pueden variar con rapidez. De todos modos, consideró que el tema quedó más claro después de los cuestionamientos que circularon desde el sábado hasta la noche del martes.

“Con tanto manoseo que ha habido el tema, del sábado hasta ayer martes en la noche, me parece que en este caso el tema ya va quedando un poco más claro de que Franco Velaszo quiere respaldar a Héctor Cúper”, agregó.

Gustavo Peralta dio detalles de la situación del técnico argentino en Ate tras goleada sufrida con Deportivo Garcilaso. (Modo Fútbol)

¿Universitario negoció con Fabián Bustos?

El nombre de Fabián Bustos apareció entre las alternativas que podían tomar fuerza si Universitario resolvía apartar a Héctor Cúper. La versión surgió por su pasado en el club, siendo artífice del título del 2024 y por los contactos que algunas personas vinculadas con la institución mantuvieron con él.

Según Gustavo Peralta, “no han negociado con Fabián Bustos” para que asuma la dirección técnica. El periodista precisó que no hubo una gestión formal del club para contratarlo ni conversaciones destinadas a cerrar su llegada.

Por el contrario, el periodista mencionó que sí existieron llamados de integrantes de la administración para transmitirle que podía tener opciones de regresar. “Sí hay gente de la ‘U’ que ha llamado a Fabián Bustos a hacerle saber que debería volver. Sí hay gente de la administración que le ha dicho ‘estás con chances’”, contó.

Fabián Bustos salió bicampeón con Universitario en el 2024.
Fabián Bustos salió bicampeón con Universitario en el 2024. - créditos: Liga 1

Fabián Bustos habría respondido con una postura prudente. Peralta señaló que el técnico argentino dejó claro que Héctor Cúper ocupaba el cargo y que su mensaje fue “yo estoy libre y nada más”.

El antecedente de abril explica por qué su nombre volvió a circular. En ese momento, cuando la directiva de Universitario cesó al español Javier Rabanal, hubo un contacto con Bustos, aunque su incorporación no prosperó porque mantenía contrato con Millonarios de Colombia.

La coyuntura es distinta en esta oportunidad porque Bustos se encuentra libre. Pese a esa condición, la información de Peralta indica que no existe una negociación abierta entre el técnico y la dirigencia ‘crema’.

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