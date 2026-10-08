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El sueño de Mirian Patiño con Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Queremos disputar el título”

La experimentada defensora de 36 años habló sobre las ambiciones del plantel crema de cara al nuevo campeonato nacional, la preparación del equipo y la presentación oficial ante Sancor Seguros Vôlei Londrina

Mirian Patiño – Universitario Vóley – vóley peruano – Perú – deportes – 8 octubre
La defensora, con más de una década en la élite del vóley nacional e internacional, pide calma al grupo antes del inicio del campeonato y advierte que la paridad entre rivales exigirá máxima concentración desde la primera fecha. (Universitario Vóley)
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La líbero Mirian Patiño encendió la ilusión de los seguidores de Universitario de Deportes antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

En diálogo con Dosis de Voleibol, la defensora de 36 años dejó en claro que el plantel universitario tiene un propósito concreto para la temporada que se avecina: llegar hasta la instancia definitoria y pelear por el título nacional.

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Con mesura, pero con convicción, trazó el camino que las “Pumas” pretenden recorrer en uno de los campeonatos más equilibrados de los últimos años.

La meta del plantel crema: llegar a la final

Mirian Patiño – Universitario Vóley – vóley peruano – Perú – deportes – 8 octubre
Universitario afrontará una temporada exigente por el nivel de sus rivales y los refuerzos que incorporaron. Mirian Patiño destacó que la clave será mantener la regularidad para pelear por el campeonato. (Universitario Vóley)

El torneo que se aproxima promete una competencia de alto nivel. Según Patiño, los distintos clubes participantes han incorporado refuerzos de peso, lo que eleva la exigencia desde la primera fecha. Ese escenario, lejos de intimidar a las universitarias, las motiva a afilar su juego con mayor dedicación.

“Todos los equipos se están reforzando bien. Nosotros obviamente queremos disputar el título, jugar una final, pero creo que eso va a ir paso a paso y eso va a depender de cada una de nosotras, cómo nos vamos desenvolviendo en el partido, qué es lo que pueda pasar en cada partido, porque los partidos se juegan. Entonces, tenemos que ir paso a paso y ver lo que pasa al final”, sostuvo la voleibolista en la entrevista.

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La defensora subrayó que la paridad del campeonato exige que el equipo no se distraiga con proyecciones a largo plazo. El foco, según explicó, debe estar puesto en cada encuentro, en cada set, en cada punto. La consistencia a lo largo de los meses será la variable que determine si las “Pumas” logran sostener el nivel mostrado en la pretemporada y acceder a las instancias más importantes del certamen.

Esa lectura del torneo no es casual. Patiño lleva años compitiendo al máximo nivel dentro y fuera del país, y conoce de primera mano lo que implica mantener el rendimiento durante una temporada extensa. Por eso, su mensaje al grupo fue claro: la ambición debe convivir con la paciencia táctica.

Brasil como escuela: el subcampeonato en la Copa Brasília

Mirian Patiño – Universitario Vóley – vóley peruano – Perú – deportes – 8 octubre
El recorrido internacional de las Pumas dejó conclusiones que ahora se trasladan a los entrenamientos. Mirian Patiño valoró la experiencia en la Copa Brasília y señaló que el equipo trabaja para corregir sus errores (Universitario Vóley)

Antes de que arranque la Liga, Universitario de Deportes ya tuvo la oportunidad de medirse con rivales de otro calibre. El equipo participó en la Copa Brasília, certamen internacional disputado en territorio brasileño, donde obtuvo el subcampeonato. Entre los resultados más destacados de esa participación figura la victoria ante Gerdau Minas, uno de los clubes más reconocidos del vóley sudamericano.

Para Patiño, esa experiencia fue mucho más que un resultado: fue una herramienta de aprendizaje colectivo. “Los partidos que hemos tenido en Brasil nos deja un aprendizaje, es una emoción enfrentar a ese tipo de rivales y nos sumó mucho. Debemos corregir los errores de cara a la Liga”, señaló la jugadora.

La voleibolista precisó que el trabajo posterior a esos encuentros se concentra en identificar las fallas y corregirlas en los entrenamientos cotidianos. “Esos partidos nos han servido un montón. Vamos a ir aprendiendo de los errores que hemos cometido, para eso lo estamos trabajando ahora en los entrenamientos y creo que vamos a ir, como te digo, paso a paso e ir mejorando. Entrenamiento a entrenamiento”, agregó.

El subcampeonato en Brasil dejó al plantel con ritmo competitivo y con una idea más clara de sus fortalezas y de los aspectos a pulir. Ese bagaje, sumado a la continuidad del trabajo diario, es la base sobre la que Universitario proyecta su campaña en la liga doméstica.

La “Noche de las Pumas”: una invitación a llenar el coliseo

Mirian Patiño – Universitario Vóley – vóley peruano – Perú – deportes – 8 octubre
La expectativa crece en Universitario antes de su presentación en casa. La líbero crema destacó la ilusión del plantel por reencontrarse con sus seguidores y pidió que la afición llene el coliseo (Universitario Vóley)

Antes de que comience la competencia oficial, el club universitario tiene programada su presentación formal ante la afición. El evento, bautizado como la “Noche de las Pumas”, se realizará este viernes de octubre desde las 18:00 horas y tendrá como rival de turno al club brasileño Sancor Seguros Vôlei Londrina, en lo que será el primer gran test en casa para las dirigidas por el cuerpo técnico crema.

Patiño no ocultó la emoción que genera ese momento y lanzó una convocatoria directa a los hinchas: “Muchas gracias por el apoyo, los invito a la ‘Noche de las Pumas’, va a estar muy lindo, nosotros estamos con muchas ansias, los esperamos que llenen el coliseo”.

La defensora describió el clima interno del grupo como de plena expectativa. El plantel llega con trabajo acumulado, con partidos internacionales en las piernas y con una motivación renovada por los desafíos que plantea la nueva temporada. La presentación ante Londrina será, además, la primera señal pública del estado de forma de un equipo que tiene la vista puesta en la final de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

La líbero de 36 años afirma que las Pumas buscarán pelear el campeonato nacional, aunque remarca que la regularidad en cada encuentro definirá sus opciones durante la Liga Peruana de Vóley 2026/27 (Dosis de Voleibol)

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