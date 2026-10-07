Universitario responde a la posibilidad de que Gerdau Minas fiche a Mirian Patiño: “Se va a ir el día que sea campeona”

El dirigente de Universitario responde a la posibilidad de que el club brasileño fiche a la líbero de las 'pumas'. (Video: Crema Sin Filtro)

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Universitario de Deportes ya tiene conocimiento de la posibilidad de que Gerdau Minas haya mostrado interés en contratar a Mirian Patiño, luego de la destacada actuación de la líbero durante la Copa Brasilia. Sin embargo, Fabrizio Acerbi, directivo del cuadro ‘crema’, aclaró que hasta el momento no recibió ninguna comunicación formal por parte del club brasileño ni de la propia voleibolista.

En una entrevista con el programa de YouTube ‘Crema Sin Filtro’, Acerbi contó que no le sorprendió que Patiño haya llamado la atención durante el torneo internacional. El directivo incluso relató la reacción que generó la voleibolista entre los integrantes de la delegación brasileña durante el partido ante Minas.

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“Sí lo escuché, no me sorprende, porque la sorpresa de atrás, en toda la grada donde estaba, cada vez que Mirian volaba se escuchaba: ‘Por Deus’. Era como que: ‘¿qué más tengo que hacer para meterle un punto?’. Cuando yo volteaba y decía: ‘tiene 36 años’, no me creían. Yo la vendía, mejor dejaba de hablar, porque no me está conviniendo seguir. Mejor hubiera dicho: ‘es un partido de suerte, juega mal siempre’”, comentó entre risas.

Más allá del interés que habría despertado la capitana de Universitario, Acerbi aseguró que no existe hasta ahora una propuesta concreta para llevarse a la experimentada líbero. El directivo señaló que tampoco ha conversado directamente con Patiño ni con su agente sobre una eventual salida del club.

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“Yo todavía no tengo ninguna información de parte de ella ni de su pareja, quien es su representante. Sí me dijo ‘Pocho’ que quería conversar conmigo algunos temas cuando nos veamos, pero no me dijo ‘tengo que hablar contigo de algo puntual’. No la veo a Mirian yéndose a esta altura de sus retos que tiene profesional”, sostuvo.

Mirian Patiño es una de las referentes de Universitario de Deportes. Créditos: Prensa U Vóley

De esta manera, desde Universitario no consideran que exista por ahora un escenario que pueda modificar los planes del equipo. Acerbi, además, dejó claro que la jugadora tiene objetivos pendientes con la institución y que espera verla continuar en el plantel.

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“Se va a ir el día que sea campeona”

Fabrizio Acerbi fue contundente al referirse al futuro de Patiño y explicó que, desde su perspectiva, la líbero debería completar primero uno de los grandes objetivos que tiene con Universitario.

“Yo le he dicho que ella se va a ir el día que sea campeona. Después, ya puede hacer lo que quiere, puede ser mamá de trillizos, cuatrillizos, no hay ningún problema. Estará sentada al costado mío en la gestión del club, que seguramente ya tiene para estar mucho tiempo en el club en distintas funciones”, manifestó.

La declaración refleja la confianza que existe dentro de Universitario en la continuidad de una de sus principales referentes. Patiño es la capitana del equipo y viene de tener una actuación destacada en la Copa Brasilia, donde las ‘pumas’ llegaron hasta la final.

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Mirian Patiño fue distinguida como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa U

Universitario no cerraría la puerta ante una oferta importante

A pesar de su postura sobre la continuidad de Patiño, Acerbi también aclaró que Universitario no pretende impedir que una jugadora tome una decisión importante para su carrera. En caso de que llegue una propuesta concreta, el club evaluaría la situación junto con la propia voleibolista.

“No tengo más que seguramente un rumor y que tampoco me extrañaría que hubiera ese interés el día de mañana. De darse, tendríamos que conversarlo con ella, porque yo así como no boto jugadoras, tampoco retengo jugadoras. O sea, si una jugadora decide y es algo muy bien que le ofrecen, por más que me trastoque una planificación, no voy a retenerla”, explicó.

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Incluso planteó el escenario de que Gerdau Minas u otro club le presente a Patiño una propuesta económica y deportiva difícil de rechazar.

“Imagina que sea una oferta que realmente tú digas: ‘wow, es el contrato de tu vida’. A la edad que tiene Mirian de madurez, yo no voy a cerrarle la puerta a nadie, pero no tengo esa especulación. No hay que asustar a nadie, el viernes va a estar jugando con nosotros. Yo no tengo ninguna información ni del club ni de parte de ella”, sentenció.

Mirian Patiño recibió contacto de Gerdau Minas tras buena participación con Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026.

Por ahora, entonces, Mirian Patiño continúa como parte del proyecto de Universitario y no existe una oferta formal de Gerdau Minas sobre la mesa. El interés que surgió después de la Copa Brasilia podría convertirse en una posibilidad a futuro, pero desde el club crema aseguran que la líbero seguirá enfocada en los próximos desafíos con las ‘pumas’.

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