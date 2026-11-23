Tomás Suárez Vértiz confiesa no haber leído el libro de su madre, tras la muerte de Pedro Suárez Vértiz. América TV.

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Un gran susto vivió Tomás Suárez Vértiz, hijo del recordado músico peruano Pedro Suárez Vértiz, luego de sufrir un accidente de tránsito mientras manejaba su scooter eléctrico. El joven artista contó que fue atropellado por un vehículo y salió despedido producto del impacto, una experiencia que lo llevó a pensar inmediatamente en su estado físico y en la posibilidad de haber sufrido lesiones graves. Afortunadamente, aseguró que se encuentra bien y que salió ileso, pese a la violencia del choque.

El episodio fue compartido por Tomás a través de sus redes sociales, donde relató cómo ocurrió el accidente y qué pasó inmediatamente después de ser impactado. Su testimonio llamó la atención no solo por la situación que atravesó, sino también por la reflexión que hizo sobre su reciente acercamiento a la fe. El músico consideró que haber sobrevivido sin heridas fue un milagro y aseguró que sintió la presencia de Dios en uno de los momentos más aterradores que le ha tocado vivir.

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“Ayer también sentí a Dios conmigo. Me atropellaron mientras iba en mi scooter eléctrico y salí volando. Al caer, me miré el cuerpo para ver si estaba completo y si tenía sangre”, escribió al comenzar su relato.

“Sentí que Dios y mi ángel de la guarda”: hijo de Pedro Suárez Vértiz revela que fue atropellado y salió ileso. Captura: IG @tomassuarezvertizoficial.

Tomás explicó que, después del choque, incluso tuvo dificultades para respirar, lo que aumentó el temor durante esos primeros instantes. Sin embargo, pese al golpe y al susto, no presentó heridas que comprometieran su integridad física. Esta situación lo llevó a interpretar lo ocurrido desde la perspectiva de la fe que viene fortaleciendo en los últimos meses.

“En medio del susto, pensé: ‘Esto es un milagro’. Sentí que Dios y mi ángel de la guarda me habían dado otra oportunidad”, añadió el hijo del intérprete de ‘Cuando pienses en volver’.

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“Sentí que Dios y mi ángel de la guarda”: hijo de Pedro Suárez Vértiz revela que fue atropellado y salió ileso. Captura: IG @tomassuarezvertizoficial.

Tomás Suárez Vértiz cuenta cómo quedó tras el atropello

Luego de compartir la experiencia que vivió mientras manejaba su scooter eléctrico, Tomás también quiso tranquilizar a las personas que se preocuparon por su situación. El artista confirmó que su estado de salud es favorable y que no sufrió lesiones tras el accidente, pese a haber salido despedido por el impacto del vehículo.

El músico explicó que, después de lo ocurrido, pudo conversar con la persona que conducía el automóvil involucrado. Lejos de prolongar el enfrentamiento o generar una situación de mayor tensión, aseguró que procuró tranquilizar al conductor, pues ambos habían atravesado un momento inesperado y angustiante. “Estoy bien y salí ileso. Fue un accidente; hablé con la persona que conducía, la tranquilicé y todo quedó en buenos términos”, manifestó.

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“Sentí que Dios y mi ángel de la guarda”: hijo de Pedro Suárez Vértiz revela que fue atropellado y salió ileso. Captura: IG @tomassuarezvertizoficial.

Hijo de Pedro Suárez Vértiz explica por qué volvió a acercarse a Dios

El accidente no fue el único tema que abordó Tomás en su publicación. El artista aprovechó el episodio para explicar por qué, desde hace aproximadamente dos meses, ha comenzado a asistir con mayor frecuencia a misa, participar en retiros espirituales y acercarse a la religión católica.

El hijo de Pedro Suárez Vértiz reconoció que atravesó un periodo emocional complicado, aunque por fuera podía parecer que todo marchaba bien. Su carrera musical le permitía experimentar momentos de felicidad sobre los escenarios, especialmente cuando el público recibía sus canciones con cariño, un sentimiento que también relacionó con el legado artístico de su padre.

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Sin embargo, detrás de esas experiencias positivas había preocupaciones personales que no necesariamente eran visibles para quienes lo acompañaban durante sus presentaciones o escuchaban su música.

“Sentí que Dios y mi ángel de la guarda”: hijo de Pedro Suárez Vértiz revela que fue atropellado y salió ileso. Captura: IG @tomassuarezvertizoficial.

“En octubre de 2025 no me sentía bien. En el escenario era feliz: ustedes recibían mis canciones con el mismo amor que las de mi papá. Aunque tenía mucho que agradecer, también tenía preocupaciones. Entonces decidí vivir más mi fe”, escribió.

Tomás explicó que fue en ese momento cuando decidió retomar su asistencia a la iglesia y dedicar más tiempo a conocer su fe. Según contó, este cambio le ha permitido encontrar una forma distinta de afrontar sus preocupaciones y sentirse acompañado durante una etapa en la que emocionalmente no se encontraba bien.

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“Volví a misa, hice retiros y empecé a conocer más a Dios. Hace dos meses que voy a misa y comulgo cada día que puedo (...) voy con el corazón dispuesto (...) Soy católico y amo a Jesucristo. Respeto las creencias de cada uno y deseo que encuentren ese mismo amor”, expresó.

Un retrato circular del hijo de Pedro Suárez-Vértiz se presenta sobre el fondo de una calle que muestra un monopatín eléctrico volcado en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)