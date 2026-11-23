Un enlace en vivo desde las playas de Pisco informa sobre el hallazgo de miles de aves y especies costeras muertas en la orilla marina. De acuerdo con el reporte periodístico, autoridades locales e instituciones estatales intervienen en el distrito de San Andrés para recoger y enterrar los restos a fin de evitar focos infecciosos, vinculando la mortandad con los efectos climáticos del fenómeno de El Niño.

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Más de mil aves marinas murieron en las costas de Pisco por el avance del fenómeno del Niño, que redujo drásticamente la disponibilidad de alimento en el litoral. Las carcasas se acumulan a lo largo de todo el borde costero del distrito de San Andrés, donde autoridades municipales, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) trabajan de forma coordinada para retirar los cuerpos y evitar la propagación de focos infecciosos.

La cifra de aves muertas supera el millar según los reportes oficiales recogidos en la zona, y los especialistas advierten que el número crece a diario. La causa principal, según los técnicos que monitorean el litoral, es la escasez de recursos alimenticios provocada por el calentamiento anómalo del mar: las corrientes alteradas desplazan los cardúmenes de peces hacia aguas más profundas o más frías, dejando a las aves sin posibilidad de alimentarse.

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El impacto no se limita a las aves. Los recursos marinos en general se ven afectados por la misma dinámica: la alteración térmica del océano modifica los ecosistemas costeros y compromete la cadena trófica completa. Especies que dependen de bancos de anchoveta y otros peces pelágicos quedan expuestas a condiciones de inanición cuando el fenómeno climático se intensifica sobre la costa peruana.

Las playas de Pisco registran la aparición diaria de pelícanos y otras aves marinas muertas. Captura de pantalla

La imagen que presenta el litoral de San Andrés es, según los testimonios de los vecinos, desoladora. Cuerpos de aves de distintas especies se distribuyen a lo largo de toda la franja de playa, visibles tanto para los residentes habituales como para quienes transitan por la zona. La acumulación genera, además de un impacto visual, un riesgo sanitario concreto para la población aledaña.

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Las autoridades implementan entierros masivos para contener el riesgo sanitario

Ante la magnitud de la mortandad, los organismos estatales pusieron en marcha un operativo de disposición final de los cuerpos. El procedimiento consiste en abrir zanjas en la arena, depositar en ellas las aves muertas y cubrir las excavaciones para evitar que los cadáveres queden expuestos. La medida busca reducir tanto el riesgo de contaminación como el impacto sobre los visitantes y residentes que frecuentan la playa.

Aves marinas y peces muertos aparecen en una playa rocosa de Perú, con el logo de SENAMHI en una roca, señalando un impacto ambiental marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo conjunto entre Sernanp, Serfor y Senasa, con coordinación de la municipalidad de San Andrés, refleja la escala del problema. Los operativos se realizan de forma sostenida, dado que la mortandad no cesa mientras persisten las condiciones climáticas que originan la falta de alimento. Las instituciones no han precisado públicamente un calendario de intervención, pero los trabajos de campo continúan en la zona.

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El fenómeno del Niño golpea la biodiversidad marina de toda la costa peruana

El evento climático que afecta a Pisco no es un caso aislado. El fenómeno del Niño costero genera efectos similares a lo largo de distintos puntos del litoral peruano, con consecuencias que van desde la mortandad masiva de fauna marina hasta la alteración de los ciclos reproductivos de las especies. Los especialistas señalan que las aves marinas son uno de los grupos más vulnerables porque dependen directamente de la abundancia de peces superficiales para subsistir.

Una imagen doble muestra piqueros de patas azules en el litoral norte y un rebaño de ovinos en Junín, Perú, en relación con las muertes por eventos climáticos extremos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de temperaturas oceánicas elevadas y la consecuente migración de los recursos pesqueros deja a las colonias de aves sin alternativas de alimentación, lo que deriva en cuadros de debilidad extrema y muerte masiva en un plazo relativamente breve. Este tipo de episodios ya se registró en años anteriores durante eventos de El Niño de alta intensidad, pero la frecuencia y magnitud de los ciclos más recientes genera preocupación entre los investigadores del ecosistema marino.

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