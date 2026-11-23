La representante de Perú, Luren Márquez, se presenta en el escenario durante la competencia preliminar de traje de gala de Miss Universo 2026. La candidata viste un diseño en tono dorado con aplicaciones brillantes, mangas translúcidas y detalles de plumas en los hombros, mientras desfila portando la banda oficial de su país ante un escenario iluminado en tonos violeta y azul.

Guardar

Luren Márquez llevó referencias de Ica a la competencia preliminar del Miss Universo 2026, que se realizó el domingo 22 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La representante peruana desfiló en las categorías de traje de baño y vestido de gala, dos pruebas que anteceden a la final del certamen.

La modelo de 27 años participó ante el jurado y el público reunido en el recinto puertorriqueño, donde 116 candidatas mostraron su desenvolvimiento en pasarela. Esta edición coincide con los 75 años de Miss Universo.

PUBLICIDAD

Para su primera salida, Márquez lució un bikini celeste de dos piezas, acompañado por una capa azul. Completó el atuendo con el cabello suelto, peinado con ondas, y pendientes largos.

Luren Márquez, representante de Perú, participa en la competencia preliminar en traje de baño durante la 75.ª edición de Miss Universo. La concursante desfila por la pasarela luciendo un bañador de dos piezas celeste y una capa ligera en tono azul sobre un escenario ambientado para el certamen.

La peruana recorrió el escenario con una propuesta de imagen que combinó tonos fríos y accesorios brillantes. Durante su presentación, los conductores del evento mencionaron parte de su trayectoria personal y profesional.

Luren Márquez estudió Comunicación, toca el piano y la zampoña, y practica sandboarding. Esta última actividad tiene una relación directa con los paisajes desérticos de Ica, región de donde es originaria y que ha servido como fuente de inspiración para sus presentaciones en el concurso internacional.

PUBLICIDAD

La segunda salida de la candidata correspondió al segmento de traje de gala. Para ese momento eligió un vestido del diseñador peruano José Zafra, inspirado en la primera luz del día sobre las dunas del desierto iqueño.

Luren Márquez camina por la pasarela de la preliminar de Miss Universo con un vestido de gala dorado y la banda oficial de Perú.

La creación trasladó esa referencia a una silueta de alta costura, con una paleta de tonos vinculada al entorno desértico. En los hombros, el diseño incorporó formas similares a racimos de uvas, una alusión a la producción vitivinícola y a la tradicional vendimia de Ica.

Con ambas pasarelas, la concursante peruana completó una de las etapas centrales antes de la definición de Miss Universo 2026. La ronda preliminar permite evaluar a las aspirantes antes del anuncio de las semifinalistas en la gala principal.

PUBLICIDAD

El traje típico de Luren Márquez recreó el oasis y las dunas de Ica

La presentación preliminar llegó un día después de la exhibición de trajes típicos, que tuvo lugar el sábado 21 de noviembre. En esa jornada, Márquez apareció con “Oasis de Ica”, una creación de Beto Pinedo inspirada en la Huacachina y otros símbolos de la región.

La estructura del atuendo incluyó una base dorada que evocó el sol y las dunas. El diseño también sumó referencias a las Líneas de Nasca, uno de los elementos culturales asociados al sur peruano.

Los racimos de uvas volvieron a formar parte de la propuesta, junto con vasijas artesanales que remitieron a la tradición de Ica. El dorado representó el sol; el morado, la vendimia, y el azul, el agua alrededor del oasis.

PUBLICIDAD

La representante de Perú desfila en el escenario de Miss Universo luciendo su traje típico nacional. El atuendo integra elementos dorados con una estructura solar, racimos alusivos a la tradición vitivinícola y capas estampadas con paisajes desérticos que representan la región de Ica y sus dunas.

Otro de los elementos del traje fue una capa con un mecanismo de apertura, que modificó la silueta de la representante durante el desfile. La prenda incluyó cristales y pedrería distribuidos sobre su estructura.

La participación de Luren Márquez ha puesto el foco en referencias visuales a su ciudad natal. El vestido de gala y el traje típico retomaron las dunas, los viñedos, la Huacachina y las expresiones artesanales de Ica.

La final está prevista para el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Esa noche se conocerá a la nueva ganadora del certamen, que sucederá a la mexicana Fátima Bosch.

PUBLICIDAD