Reporte en vivo del noticiero Buenos Días Perú sobre los efectos de las precipitaciones en la región de Piura. El corresponsal Alejandro Callirgos informa desde una avenida anegada sobre la activación de quebradas en zonas como Tambogrande y Chulucanas, las afectaciones en vías urbanas y el incremento en el caudal del río Piura, mientras en pantalla compartida se muestran grabaciones de tormentas e inundaciones registradas en la zona.

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Las lluvias torrenciales que golpearon la región de Piura desde la tarde del domingo generaron inundaciones, quebradas activadas y zonas aisladas en varios distritos, mientras los vecinos aguardan la llegada de asistencia estatal y el caudal del río Piura sube de manera sostenida, reavivando el temor a un desborde.

La tormenta, que se extendió durante toda la noche hasta las primeras horas de la madrugada, no se limitó a las precipitaciones: vino acompañada de una intensa tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento que agravaron los daños en distintos puntos de la región. Los rayos alcanzaron al menos dos colegios en Tambogrande, mientras que postas y centros de salud del distrito de Paita sufrieron inundaciones de consideración.

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El agua acumulada por las lluvias anega calles y afecta el tránsito de peatones y vehículos menores en una zona urbana del departamento de Piura.

En Chulucanas y Tambogrande se activaron varias quebradas, entre ellas la de Figuerón, una de las más temidas por los pobladores locales. También se registraron precipitaciones en la sierra de Piura y en Sullana, lo que amplió el área afectada y complicó las tareas de evaluación de daños. Según los primeros informes, la lluvia es catalogada como una de las más intensas del año en la zona.

La ciudad de Piura no sufrió los mismos estragos que el interior de la región, aunque la situación dista de ser tranquilizadora. Los corresponsales ubicados sobre la avenida Santisteban constataron que la trama urbana central resistió el embate, pero el sostenido aumento del nivel del río Piura mantiene en alerta a las autoridades locales y a los vecinos ribereños, que recuerdan los desbordes de temporadas anteriores.

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Varios vehículos y transeúntes permanecen detenidos sobre la carretera cubierta por el desborde del río Serrán en la provincia de Huancabamba. (Captura: TV Perú)

El ejército peruano se movilizó hacia las zonas más golpeadas

En Tambogrande, los vecinos solicitaron con urgencia la presencia del ejército peruano y del COBER —organismo de coordinación de operaciones de rescate— para asistir a las familias atrapadas en áreas cortadas por el agua y el barro. La respuesta comenzó a articularse durante la madrugada, aunque al momento del reporte todavía no había presencia militar visible en algunos puntos neurálgicos de Piura ciudad.

Hacia Chulucanas, donde las quebradas activadas generaron los mayores cortes de acceso, efectivos del ejército iniciaron el desplazamiento para realizar tareas de asistencia a la población aislada. Las autoridades regionales aún no difundieron un balance oficial de personas evacuadas ni de viviendas afectadas, aunque los testimonios recogidos en zona dan cuenta de al menos varios vehículos arrastrados por las corrientes.

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Una madre y sus dos hijos permanecen sobre una calle anegada en Piura, donde miles de niñas y niños viven en zonas de riesgo alto ante las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

Las quebradas arrastraron vehículos y dejaron familias sin acceso

Uno de los efectos más graves de la jornada fue el arrastre de automóviles con personas a bordo por el caudal de las quebradas desbordadas. Este tipo de accidentes, que se repiten año tras año en la misma región, volvió a poner en evidencia la falta de obras de canalización y contención que los propios vecinos reclaman desde hace años. La situación generó críticas entre los pobladores, que señalaron que el problema debería haber sido resuelto con anterioridad.

Las zonas afectadas quedaron con caminos intransitables, lo que dificultó tanto el ingreso de los equipos de socorro como la evacuación de los residentes más vulnerables. En varios sectores rurales de Morropón también se reportaron quebradas activas, aunque sin precisión todavía sobre el alcance de los daños materiales.

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Una niña camina por una calle anegada en Piura tras las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. (UNICEF)

El patrón de lluvia es intermitente pero destructivo cuando aparece

Según los corresponsales en la zona, el régimen de lluvias en Piura no es continuo: alterna períodos de dos días de precipitaciones con pausas de tres o cuatro días. Sin embargo, cada episodio lluvioso viene acompañado de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que potencian los daños muy por encima de lo que implicaría la lluvia sola. Este patrón convierte cada nuevo evento climático en una emergencia de alta exposición para los distritos más vulnerables.

La tormenta eléctrica que acompañó las lluvias de esta madrugada generó cortes de suministro eléctrico en algunas localidades, aunque aún no hay datos definitivos sobre el alcance de esas interrupciones. Las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no emitieron hasta el momento de este reporte una declaración de emergencia formal para los distritos afectados.

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