Allison Holland vivió una especial jornada con sus familiares en triunfo de Alianza Lima ante Atlético Atenea. Crédito: AL Vóley

Guardar

Allison Holland tuvo una motivación especial durante el último compromiso de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La central estadounidense recibió el aliento de sus seres queridos desde las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, donde el conjunto ‘íntimo’ se enfrentó a Atlético Atenea por la sexta fecha del campeonato.

La presencia de su familia convirtió el encuentro en una jornada diferente para la voleibolista. Sus padres, sus hermanos y su pareja siguieron con emoción cada punto de la central en el coliseo y la acompañaron durante una nueva presentación con la camiseta blanquiazul.

PUBLICIDAD

Alianza Lima respondió en la cancha con una contundente victoria por 3-0 ante Atlético Atenea. Holland también fue protagonista del triunfo al aportar ocho puntos y contribuir a que las ‘íntimas’ sumaran un nuevo resultado positivo en esta primera etapa de la temporada.

Allison Holland compartió un emotivo momento con su familia

Más allá de lo ocurrido durante el partido, uno de los momentos más especiales llegó después del último punto. Luego de celebrar el triunfo junto a sus compañeras, Allison Holland se dirigió hacia las tribunas para encontrarse con sus seres queridos y compartir con ellos la alegría por el resultado.

La voleibolista se acercó a sus familiares, los abrazó y protagonizó una tierna escena que quedó registrada en una fotografía. En ese momento también estuvo presente su pareja, quien la acompañó durante la jornada en el recinto deportivo de Villa El Salvador.

PUBLICIDAD

La voleibolista estadounidense comparte un encuentro con sus familiares en las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)

El propio Alianza Lima compartió la postal a través de sus redes sociales y dedicó un mensaje a la jugadora, resaltando el significado de compartir estos momentos con las personas más importantes de su vida.

“La blanquiazul se lleva en el corazón y se comparte con los que más queremos”, publicó la institución victoriana junto a la imagen de Holland con sus familiares y su pareja.

Allison Holland, una pieza importante en Alianza Lima

La central estadounidense continúa sumando actuaciones importantes con el equipo dirigido por Alejandro Schneider en la temporada 2026/27. Su presencia en la red y su capacidad para aportar tanto en ataque como en bloqueo la convierten en una alternativa importante dentro del plantel.

PUBLICIDAD

Holland llegó al vóley peruano para jugar por Deportivo Soan y destacó durante la campaña anterior, en la que terminó como la mejor bloqueadora de la Liga Peruana de Vóley. Ese rendimiento le permitió despertar el interés de Alianza Lima, que la incorporó para reforzar su equipo en busca de nuevos objetivos.

Ante Atlético Atenea, además de contribuir con ocho puntos, la estadounidense disfrutó de una jornada distinta gracias al respaldo de sus familiares. Una victoria contundente y una postal especial que reflejó el lado más cercano de su experiencia como jugadora blanquiazul.

Allison Holland vive una etapa especial de su carrera en Alianza Lima. Crédito: AL Vóley

Alianza Lima se mantiene como escolta de San Martín

La victoria frente a Atlético Atenea significó el sexto triunfo de Alianza Lima en sus siete presentaciones en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Con estos resultados, las ‘íntimas’ se ubican en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con un punto menos que Universidad San Martín, actual líder del campeonato, aunque con un partido más disputado.

PUBLICIDAD

La única derrota del conjunto ‘blanquiazul’ en lo que va de la competencia fue precisamente ante las ‘santas’, que se impusieron 3-1 en el enfrentamiento entre ambos equipos. De esta manera, Alianza continúa en la pelea por los primeros lugares y buscará mantener la regularidad en las próximas jornadas para acercarse a la cima.