Las calles de Lima se llenaron de color y música con la celebración de la Candelaria, a pesar de que el evento principal fue cancelado. Los asistentes y participantes comparten su alegría y decepción.| Latina Noticias

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Las puertas del Estadio Nacional permanecieron cerradas para el lanzamiento de la festividad de la Virgen de la Candelaria, pero la suspensión del espectáculo no impidió que danzantes y asistentes trasladaran la celebración a los exteriores del recinto, en el centro de Lima.

Ante la falta de garantías para desarrollar la actividad dentro del estadio, miles de personas permanecieron en los alrededores. Algunos asistentes lamentaron no haber podido participar del evento tal como estaba previsto, aunque optaron por quedarse para acompañar las danzas y el recorrido de la imagen religiosa.

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“Me hubiera gustado mucho, pero por factor de tiempo no he podido. Es una pena que no se haya podido realizar como se hizo en un inicio, pero igual no se pierden las esperanzas y aquí estamos festejando”, dijo una de las asistentes.

Candelaria sin estadio: la celebración continuó en los exteriores del recinto|Foto: B&B Studio (Facebook)/ Latina

La calle José Díaz fue escenario de danzas y desfiles improvisados

La calle José Díaz se transformó en una vía para el paso de agrupaciones de danzantes, que desfilaron con sus trajes tradicionales ante el público que se concentró fuera del estadio.

Los participantes señalaron que la preparación demandó semanas de trabajo y gastos previos. Un danzante explicó que varios grupos llevaban más de dos meses en coordinaciones, con alquiler de vestuarios y la organización del traslado de expresiones autóctonas desde Puno.

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“Hemos dado cuota para poder subvencionar que las danzas autóctonas puedan viajar desde Puno”, sostuvo.

Danzantes de Puno llevaron la festividad de la Candelaria a las calles de Lima| Foto: B&B Studio (Facebook)/ Latina

La imagen de la Virgen de la Candelaria también fue llevada en andas por los exteriores del estadio. Decenas de personas realizaron filas durante varias horas con la expectativa de ingresar al lanzamiento de la festividad, antes de conocer que la actividad no se realizaría en el recinto.

Los danzantes mantuvieron la celebración pese a la frustración

La suspensión generó malestar entre quienes habían preparado sus presentaciones y entre el público que esperaba participar de la actividad. Aun así, las comparsas decidieron continuar con las danzas en la vía pública.

Miles de asistentes bailaron fuera del Estadio Nacional tras la suspensión de la Candelaria | Foto: Latina Noticias

“Tristeza, pero siempre de lo malo hay que rescatar lo bueno y estamos dando lo que sabemos hacer, por lo que nos hemos preparado todos estos meses”, expresó otro participante.

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Según informó la Municipalidad de Lima, la Policía no otorgó las garantías para el espectáculo por el incumplimiento de algunos requisitos por parte de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, organizadora del evento.

¿Por qué se canceló?

La cancelación de la presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional derivó en acusaciones cruzadas entre la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno y entidades públicas. Alexander Quispe Huaracha, presidente de la federación, denunció que funcionarios del Instituto Peruano del Deporte (IPD) buscaban imponer la contratación de proveedores, equipos y una productora para una actividad gratuita. También atribuyó el conflicto a centralismo y presunto trato discriminatorio contra los puneños.

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La federación rechazó esas condiciones y organizó un pasacalle como alternativa fuera del recinto. Quispe sostuvo que las entradas gratuitas se agotaron en menos de 40 minutos, aunque cuestionó la transparencia del proceso de distribución.

La Municipalidad de Lima indicó que el evento no contaba con autorización municipal ni garantías de orden público. El IPD afirmó que faltaban requisitos de seguridad, como personal especializado, producción de sonido y baños portátiles. Las versiones sobre los motivos de la cancelación difieren.