Un video difundido en redes sociales mostró cómo las campeonas continuaron con los festejos mientras sonaban canciones identificadas con el cuadro blanquiazul. (Video: Colectivo World)

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Universitario de Deportes vivió una jornada inolvidable en Matute. Las ‘leonas’ vencieron 4-1 a Alianza Lima en la final de vuelta del Torneo Clausura y, con un marcador global de 7-2, se consagraron campeonas de la Liga Femenina 2026. Sin embargo, la celebración del plantel ‘crema’ en el estadio Alejandro Villanueva estuvo acompañada de un episodio que generó polémica en redes sociales.

La cuenta de ‘Colectivo World’ publicó un video en el que se observa a las futbolistas merengues festejando dentro de la cancha, luego de asegurar el título. En medio de la celebración, los parlantes del recinto victoriano comenzaron a reproducir canciones del club aliancista a todo volumen, lo que habría buscado opacar los cánticos de las campeonas.

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Según la acusación difundida por dicha cuenta, la música fue colocada con la intención de tapar el festejo de las ‘leonas’. No obstante, las jugadoras de Universitario reaccionaron de una manera particular: en lugar de detener su celebración, comenzaron a bailar en plena cancha al ritmo de las canciones que sonaban en Matute. La escena quedó registrada en las imágenes compartidas en redes sociales.

El episodio llamó la atención de los hinchas, pues se produjo cuando el equipo crema todavía disfrutaba de la conquista en el estadio de su clásico rival. Las futbolistas continuaron con los festejos y convirtieron aquel momento en una anécdota más de una final que tuvo a la ‘U’ como protagonista de principio a fin.

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Universitario celebró el título de la Liga Femenina 2026 en Matute. Crédito: Prensa U

¿Qué pasó durante la celebración de Universitario en Matute?

Tras el pitazo final, las integrantes del plantel ‘merengue’ se reunieron en el campo para celebrar el campeonato. La alegría era evidente entre las jugadoras, el comando técnico y los integrantes de la delegación crema, que acababan de conseguir el objetivo de la temporada frente a Alianza Lima.

Sin embargo, mientras se desarrollaban los festejos, la música comenzó a escucharse con fuerza a través de los parlantes del estadio. Las canciones identificadas con el conjunto blanquiazul interrumpieron el ambiente de celebración que había protagonizado Universitario. De acuerdo con la interpretación de ‘Colectivo World’, esta acción habría tenido como finalidad restarle protagonismo a la conquista de las visitantes.

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La respuesta de las futbolistas fue lo que terminó llamando la atención. En el video difundido, se aprecia cómo las ‘leonas’ no dejaron que la música frenara su celebración y, por el contrario, comenzaron a bailar en el terreno de juego. Así, las campeonas continuaron festejando pese al volumen de las canciones que sonaban en Matute.

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, especialmente por tratarse de una final entre los dos clubes más tradicionales del fútbol peruano. El episodio se sumó a los comentarios que dejó una definición en la que Universitario consiguió imponerse en los dos encuentros y levantar el trofeo en condición de visitante.

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Lágrimas y celebración de las jugadoras de Universitario de Deportes que hoy se coronaron campeonas nacionales de la Liga femenina de fútbol

Universitario conquistó la Liga Femenina 2026 tras vencer a Alianza Lima

En el aspecto deportivo, las ‘leonas’ completaron una campaña que les permitió quedarse con los dos torneos de la temporada. Primero conquistaron el Apertura y luego aseguraron el Clausura tras superar a Alianza Lima en una final de ida y vuelta. De esa manera, no necesitaron disputar una definición adicional para proclamarse campeonas nacionales.

En el primer encuentro, disputado en el estadio Monumental, Universitario se impuso por 3-1 y consiguió una ventaja importante para afrontar la revancha. En Matute, el equipo crema volvió a mostrar contundencia y ganó 4-1. Fefa Lacoste, Alesia García y Claudia Domínguez, esta última con un doblete, marcaron para las visitantes. Daniela Montoya anotó el único tanto de las blanquiazules.

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Con un resultado global de 7-2, Universitario celebró un nuevo título nacional y cerró la temporada en lo más alto del fútbol femenino peruano. La consagración tuvo un escenario especial: Matute, la casa de su clásico rival. Y, además del resultado, el festejo de las futbolistas dejó una escena que continuó generando repercusiones después del encuentro.