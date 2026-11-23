Un informe de Panamericana Televisión desde la sede de la Sutran en Jesús María da a conocer el vencimiento del plazo para el pago de multas de tránsito con un descuento del 90 %. Un vocero institucional explica qué infracciones califican para este beneficio, las excepciones vinculadas a faltas graves y las modalidades de atención presencial y virtual disponibles para los conductores.

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La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) habilitó este lunes una jornada extendida de atención presencial —de 7 de la mañana a 7 de la noche— para que conductores, transportistas y propietarios de vehículos puedan acogerse al descuento del 90% en multas de tránsito, beneficio que vence hoy según el decreto supremo emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El plazo establecido por la norma distingue dos modalidades: en materia de tránsito, el beneficio tiene una vigencia de 90 días y expira este lunes; en materia de transporte, el descuento se extiende hasta el 21 de febrero de 2025. El objetivo declarado por el MTC es reducir el universo de multas impagas, impugnadas o en ejecución coactiva que acumula el sistema vial nacional.

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Un agente de la Policía Nacional del Perú redacta una papeleta de infracción de tránsito por exceso de velocidad en una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se acojan al beneficio pagarán únicamente el 10% del valor original de la infracción. En términos concretos, multas que normalmente ascienden a 1.320 soles quedarán en 132 soles, mientras que las de 990 soles se reducirán a 99 soles. Según voceros de la institución, más de 63.000 solicitudes de acogimiento ya fueron procesadas desde el inicio del programa.

El descuento aplica a todo tipo de vehículo y cubre las multas impuestas tanto por la propia SUTRAN como por otras autoridades competentes, incluida la Policía Nacional del Perú (PNP). No obstante, la norma establece exclusiones expresas para las infracciones de mayor gravedad.

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Un conductor examina una papeleta de infracción por exceso de velocidad emitida en la avenida Javier Prado mientras un agente de la Policía Nacional del Perú permanece junto a su patrullero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las multas excluidas del beneficio están vinculadas a alcohol, drogas y accidentes graves

Quedan fuera del descuento las infracciones tipificadas como M1 a M4, correspondientes a conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. También se excluyen la multa M20C, por superar en más de 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido; las multas M27 y M28, por circular sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o sin revisión técnica vehicular; y las M37 a M39, por ocasionar accidentes con consecuencias personales.

En cambio, las infracciones M20A —exceder la velocidad hasta en 10 km/h— y M20B —superarla entre 10 y 30 km/h— sí están incluidas en el beneficio. Según la SUTRAN, estas dos categorías concentran la mayor cantidad de multas registradas en la Red Vial Nacional, lo que las convierte en el principal motor de las solicitudes de acogimiento recibidas hasta la fecha.

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Una organización criminal simula notificaciones oficiales de tránsito y engaña a conductores, quienes terminan pagando falsas infracciones a cuentas no autorizadas| Foto: Andina

Los límites de velocidad vigentes en carreteras peruanas varían según el tipo de vehículo

El reglamento de tránsito peruano fija velocidades máximas diferenciadas: 70 km/h para vehículos que transportan materiales y residuos peligrosos; 80 km/h para los de carga y mercancías; 90 km/h para el transporte interprovincial de pasajeros; y 100 km/h para vehículos particulares. Estos límites se aplican en la red vial nacional y pueden ser más restrictivos en tramos específicos según la señalización establecida.

El vocero institucional subrayó que el descuento no implica una relajación de las exigencias de seguridad vial, sino una medida temporal de regularización financiera. Las infracciones de exceso de velocidad en zonas urbanas —como las avenidas Arequipa o Petit Thouars en Lima— quedan fuera de la jurisdicción de SUTRAN, ya que la entidad tiene competencia exclusiva sobre la Red Vial Nacional.

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Combi con 16 mil soles en multas transita como si nada y PNP da insólita respuesta de por qué no la interviene | Foto captura: Latina Noticias

Los trámites se pueden hacer por internet o de forma presencial en 24 oficinas del país

Para acceder al beneficio, los conductores pueden ingresar al portal digital SUTRAN o a la plataforma Verifica tu Infracción, donde basta con introducir el número de placa del vehículo, el número de acta, el Documento Nacional de Identidad (DNI), el RUC o el carné de extranjería para visualizar las deudas pendientes y gestionar el pago.

De manera presencial, la SUTRAN dispone de 24 unidades u oficinas desconcentradas distribuidas en todo el territorio nacional. La sede principal opera hoy con horario especial de 7:00 a 19:00. Los funcionarios recomendaron aprovechar el canal digital para evitar demoras, especialmente en la jornada de cierre del plazo en tránsito.

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El beneficio de descuentos en papeletas de tránsito estará vigente hasta el martes 16 de julio en múltiples puntos de atención del Callao. (Municipalidad Provincial del Callao)

La fiscalización de velocidad opera con cinemómetros y centros de monitoreo en tiempo real

La SUTRAN utiliza equipos cinemómetros para medir la velocidad de los vehículos en tramos de alta concentración de accidentes y en zonas de potencial riesgo vial. Cuando se detecta una infracción, el sistema genera automáticamente una papeleta que es notificada al propietario registrado del vehículo.

Además, la entidad cuenta con cinco centros de monitoreo a nivel nacional que supervisan en tiempo real el GPS de los ómnibus interprovinciales, cuya instalación es obligatoria por normativa. Este sistema de control permanente busca disuadir conductas de riesgo en las rutas de mayor tráfico de pasajeros y reducir la siniestralidad en carreteras.