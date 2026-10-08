Se definió la ciudad de altura que jugará Perú por la fecha FIFA: posibles rivales en noviembre

Se conoció detalles de la siguiente jornada doble de noviembre. (L1 Max)

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Tras la decepcionante gira por Norteamérica, la selección peruana buscará revertir el mal momento en la última fecha FIFA del 2026. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene planificando lo que será la jornada doble de noviembre, y aunque adelantó que los partidos será en Arequipa y Cusco, hubo un cambio en la organización.

Se pudo conocer que la ‘blanquirroja’ definió solo una ciudad de altura será la elegida para afrontar los amistosos de fines de año. Y también se confirmó que el rival no será Bolivia, al menos, no se maneja como principal opción, pero se daría si no surge otra alternativa.

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“La fecha doble de noviembre ya no será en Arequipa y en Cusco. Solo será en Cusco. Y la otra novedad es que Bolivia no va a ser rival de Perú, como se estaba rumoreando. Y entendemos que, si bien hubo un ofrecimiento y demás, Bolivia no va a ser rival de Perú. El rival va a ser uno sudamericano y otro de Centroamérica”, se informó en L1 Max.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

La firme decisión de Mano Menezes tras gira en Norteamérica

Mano Menezes planteó que Perú necesita volver a ganar para fortalecer la confianza del grupo y dar continuidad a su proyecto deportivo.

El técnico brasileño consideró que los próximos amistosos deben ofrecer una exigencia competitiva, aunque también deben permitir que la selección encuentre mejores condiciones para conseguir resultados favorables.

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“Vamos a sacar, de una gira que sabíamos que tendría un grado de dificultad bastante alto, cosas que podemos aprovechar contra rivales de un nivel un poco más bajo para empezar a ganar partidos, porque la victoria es importante en la construcción de un proyecto. No se construye un equipo solo con derrotas”, afirmó el estratega en conferencia de prensa.

Mano Menezes charlando con Marcos López luego de la derrota ante Colombia en Miami. Crédito: Agencias

El DT sostuvo que la elección de los siguientes adversarios será parte de esa búsqueda. Su intención es que Perú pueda competir y, al mismo tiempo, recuperar la costumbre de imponerse.

“De aquí en adelante, tenemos que empezar también a elegir estratégicamente rivales que nos permitan disputar partidos y ganarlos, porque para generar confianza en el grupo, es importante empezar a ganar. Y eso es lo que empezamos a pensar a partir de ahora”, sentenció.

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El entrenador cerró una gira sin victorias, aunque señaló que el recorrido permitió probar jugadores, revisar alternativas y reunir elementos para decidir los siguientes pasos de su proceso.

El periodista Paul Pérez contó una información sobre la postura del DT brasileño en la 'bicolor' luego de los cuatro amistosos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)

Los números del Mano Menezes al mando de la selección peruana

El estratega brasileño Mano Menezes ha dirigido ocho partidos amistosos al frente de la selección peruana. Su balance registra una victoria, dos empates y cinco derrotas. Números que preocupan a los hinchas y esperan que se pueda cerrar el año de la mejor manera.

El equipo dirigido por el brasileño no logró convencer a una parte de la afición y los resultados dejaron preocupación a la espera de los futuros partidos oficiales por la clasificación al Mundial de 2030.

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Senegal 2-0 Perú (Amistoso)

Perú 2-2 Honduras (Amistoso)

Haití 1-2 Perú (Amistoso)

Perú 1-3 España (Amistoso)

Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso)

México 1-1 Perú (Amistoso)

Canadá 2-0 Perú (Amistoso)

Colombia 2-0 Perú (Amistoso)

La lapidaria comparativa de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana. - créditos: FPF