Gil Vicente celebra el regreso de Bassco Soyer a la selección peruana tras superar una fractura de brazo

El atacante, inscrito en la plantilla profesional del Gil Vicente pero aún sin debut en la Primeira Liga, sumará su segunda temporada de convocatorias con el combinado absoluto peruano. (Selección Peruana)

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El Gil Vicente de Portugal celebró la convocatoria del atacante peruano Bassco Soyer a la selección mayor de Perú, dirigida por el técnico brasileño Mano Menezes. El club luso destacó el retorno del volante de 19 años al combinado nacional tras superar una fractura de brazo que lo obligó a perderse el inicio de la temporada 2026/27 de la Primeira Liga.

Soyer, canterano de Alianza Lima y dueño del dorsal 88 en el plantel profesional del Gil Vicente, integra la lista de 26 jugadores seleccionados para una exigente gira de amistosos en territorio norteamericano durante la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026. El joven atacante buscará consolidar su lugar en el equipo absoluto en cuatro compromisos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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El saludo del Gil Vicente

Gil Vicente celebró la convocatoria de Bassco Soyer a la selección peruana y destacó su regreso al plano internacional tras superar una fractura de brazo que lo alejó del inicio de la temporada europea. (Gil Vicente)

El club portugués no tardó en pronunciarse públicamente tras conocerse la lista oficial de convocados de la Bicolor. A través de sus canales institucionales, el Gil Vicente saludó la inclusión de Soyer en la nómina con la frase: “Perú llama Bassco” y resaltó el regreso del peruano al plano internacional, un paso que el propio club interpretó como un reconocimiento al proceso de recuperación y al nivel que el jugador ha ido recuperando en las últimas semanas.

El mensaje del equipo luso puso el foco en el esfuerzo del atacante para reincorporarse a la competencia luego de la lesión que interrumpió sus planes al comienzo de la pretemporada. Soyer recibió el alta médica a finales de agosto y desde entonces acumula minutos en la escuadra Sub-23 del Gil Vicente, que participa en la Liga Next Gen de Portugal, con el objetivo de recuperar ritmo y llegar en óptimas condiciones tanto al club como a la cita con la selección.

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El respaldo del club resulta significativo en un momento en que el joven futbolista aún aguarda su debut oficial en la primera división portuguesa. Pese a estar inscrito en la plantilla principal, su incorporación a los partidos de reserva responde a una estrategia de gestión física para evitar recaídas y garantizar su mejor versión en el corto plazo.

Cómo le ha ido esta temporada

Tras recibir el alta médica a finales de agosto, Soyer retomó ritmo en la Liga Next Gen y destacó ante Portimonense con un tanto de larga distancia y una asistencia. Su debut en la Primeira Liga sigue pendiente. (Gil Vicente)

El arranque de Soyer en la campaña 2026/27 no fue el que él ni el Gil Vicente esperaban. Una fractura en el brazo, sufrida durante la pretemporada, frenó en seco su actividad justo cuando acababa de ser ascendido de manera definitiva al primer equipo del club. La promoción representaba un hito en su carrera: por primera vez, el peruano tendría continuidad en un plantel de primera división europea con el dorsal 88 como sello propio.

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La recuperación, sin embargo, avanzó sin mayores complicaciones. A finales de agosto obtuvo el alta médica y retomó la actividad competitiva en la Liga Next Gen, donde no tardó en mostrar señales de su mejor fútbol. En su presentación más reciente ante el Portimonense, Soyer fue la figura del encuentro: marcó un tanto de larga distancia y sumó una asistencia en la victoria por 2-0 de su equipo, una actuación que encendió las alarmas positivas tanto en el cuerpo técnico del Gil Vicente como en el comando de Menezes.

Por ahora, su rol en el club combina la paciencia con la ambición. Mantiene su lugar en la plantilla profesional principal mientras acumula rodaje en la reserva para ponerse a punto físicamente. El debut en la Primeira Liga queda pendiente, pero el camino está trazado.

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Su paso anterior por la selección peruana

Soyer vuelve a la Bicolor después de superar una lesión que interrumpió su continuidad en 2026. El joven futbolista ya había debutado con la absoluta en diciembre de 2025 y ahora integra la nómina para cuatro amistosos. (Selección Peruana)

Soyer no llega a esta convocatoria como un desconocido para la Federación Peruana de Fútbol. Al contrario: transitó casi todas las categorías juveniles del combinado nacional antes de dar el salto a la mayor, lo que lo convierte en uno de los proyectos formativos más sólidos del fútbol peruano en los últimos años.

En la Sub-17, participó en el Sudamericano de 2023, donde se destacó como conductor y desequilibrante del equipo en los cinco partidos que disputó en el torneo continental. Su juego asociativo y su capacidad para el uno contra uno llamaron la atención desde temprano.

En la Sub-20, se consolidó como titular indiscutible y eje ofensivo del mediocampo durante el Sudamericano de 2025, con ocho partidos disputados en esa categoría. Uno de sus momentos más recordados fue un gol de larga distancia ante Ecuador, que quedó grabado entre las mejores imágenes del torneo.

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También integró la lista de la Sub-23 para el Torneo Preolímpico de Venezuela en 2024, cuando apenas tenía 17 años. Su inclusión en ese grupo respondió a la madurez futbolística que ya exhibía y le permitió sumar experiencia internacional en una categoría superior a la suya.

Su debut en la selección absoluta llegó en diciembre de 2025. Desde entonces, Menezes lo incluyó en distintas convocatorias de la Fecha FIFA de 2026, aunque algunas lesiones interrumpieron su continuidad. Ahora, con la fractura superada, el técnico brasileño vuelve a contar con él para la gira norteamericana, que incluye los partidos ante Estados Unidos el 26 de septiembre en Orlando, México el 29 de septiembre en Nueva Jersey, Canadá el 3 de octubre en Montreal y Colombia el 6 de octubre en Miami.

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