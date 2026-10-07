De Diego Romero a Piero Magallanes pasando por Bassco Soyer: así fue el rendimiento del nuevo bloque del recambio de Perú en la última ventana FIFA

Diego Romero, Bassco Soyer y Piero Magallanes participaron en la gira de Norteamérica con valoraciones distintas. - Crédito: ITEA

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El parón de selecciones de tres semanas ha terminado con un saldo negativo e inquietante para Perú. La línea de cuatro amistosos, contra oponentes que superaron la Fase de Grupos del Mundial 2026, se rompió sobre la marcha por una concatenación de reveses.

La travesía empezó con un duro tropiezo ante Estados Unidos, que aplicó un severo correctivo reflejado en una goleada 4-1. Días más tarde, la tropa de Mano Menezes recompuso un poco su moral al igualar 1-1 contra México. Las siguientes paradas, sin embargo, resultaron tétricas al hilvanar derrotas 2-0 a manos de Canadá y Colombia.

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Perú concluyó su gira en Norteamérica con un rendimiento deplorable. - Crédito: ITEA

Durante esa larga ventana FIFA, el seleccionador de Perú echó mano de su amplio contingente. Si bien le ratificó la confianza a los más experimentados —llámense Pedro Gallese, Yoshimar Yotún o Gianluca Lapadula, cuyo retorno coloreó un poco el desastre de la última gira— también le dio cierto paso a aquellos que representan el denominado “nuevo amanecer” que impulsa la FPF.

En el primer examinatorio sorprendió la inclusión de Piero Magallanes como titular. Su buen hacer en Sport Huancayo le permitió arrancar como volante por derecha. Al lado contrario surgió la figura de Jhonny Vidales, quien comienza a abrirse paso. Ambos demostraron más ganas que fútbol, compartiendo labores de marca en sus respectivas zonas para auxiliar a sus compañeros.

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Dentro de los movimientos aprobados por Mano Menezes, se dio ingreso a Bassco Soyer, Rodrigo Vilca, Oslimg Mora y Marco Huamán, quienes no influenciaron demasiado debido al ritmo intenso de los norteamericanos. Sin embargo, los dos últimos mostraron mayor rebeldía y fuerza en el ensayo contra México.

Ahí, además, hubo oportunidad para que Erick Noriega y Adrián Ugarriza aparecieran como titulares. El ‘Samurái’ ordenó la línea central de la defensa, mientras que el goleador de moda de la Ligat Ha’ Al cumplió con un rol de desgaste por persecución en la parcela ofensiva.

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Piero Magallanes enfrentó a México, en Nueva Jersey. Crédito: FPF

Para el lance frente a Canadá, el técnico de la ‘blanquirroja’ se animó con hacer una reforma inesperada en su estructura, concediéndole la titularidad por primera vez a Diego Romero en la portería y le devolvió su estatus de inicialista a Alfonso Barco en la zaga. Las dos apuestas resultaron fallidas, siendo más preocupante el desempeño del golero al fallar en el gol final por un mal cálculo en salida.

Contra Colombia, por el final de la larga concentración, se dispuso la mejor alineación posible, esa que puede arrancar en las siguiente Clasificatorias. En la misma dijeron presente Noriega, Magallanes y Vidales. El desempeño general, sin embargo, fue más que lastimero, condicionado a la expulsión de Miguel Araujo, lo que le abrió la puerta a Matías Zegarra para que participase sumando pocos minutos y siendo superado por los atacantes de un elenco que triunfó sin despeinarse.

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Retos inmediatos

La selección peruana concluyó el parón FIFA de septiembre y octubre con más dudas que certezas para el técnico Menezes, quien regresará a la Villa Deportiva Nacional con la tarea de evaluar el rendimiento del equipo y definir los siguientes pasos de su proceso.

Durante su última comparecencia, el entrenador adelantó que su primera medida será gestionar la aprobación de nuevos partidos amistosos para el próximo mes. Los rivales, según lo expuesto, tendrían un nivel inferior al de los enfrentados durante las recientes fechas FIFA.

Perú no encontró el triunfo en ninguno de sus cuatro compromisos internacionales y la clasificación de la FIFA reflejó ese bajón con una caída que ubica a la Blanquirroja entre las escuadras con menor puntaje de Sudamérica. (Selección Peruana)

Entre las posibilidades analizadas aparece Bolivia como uno de los adversarios. El segundo rival todavía se encuentra en evaluación, aunque Costa Rica ha ganado terreno como una de las alternativas para completar la programación de la selección peruana.

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Después de esos compromisos, el equipo no tendrá actividad hasta marzo. A partir de ese mes comenzará la preparación para las Eliminatorias 2030, cuya disputa está prevista desde mediados de año.