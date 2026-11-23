Exfiscal de la Nación fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. Foto: CAL

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La exfiscal de la nación Delia Espinoza cuestionó al ministro de Justicia Ernesto Álvarez por su posición sobre las detenciones de los raperos Pedro Mo y Brenda Jah, que fueron acusados de tener vínculos con la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

La decana del Colegio de Abogados de Lima sostuvo que, tras los allanamientos, los investigadores de la Policía Nacional del Perú “han salido a pescar, porque recién han ordenado el allanamiento de todas sus pertenencias. O sea, recién van a buscar, ”a ver qué encontramos"”. La abogada afirmó en una entrevista con Epicentro TV que la búsqueda de elementos de prueba ocurrió después de las capturas.

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“Cuando no se termina de individualizar, pero se tienen estos elementos, lo más inteligente que debió hacer el señor Valdivia, el fiscal, es seguir ”jalando el hilo", recabar más información que le lleve de manera indudable. Huellas, más videos, supericio de fonética para la voz, para que respaldado por la ciencia de la criminalística, con eso, listo; vamos (...)”

Espinoza critica al titular del Minjus

La crítica de la abogada Espinoza contra el ministro Álvarez se produjo luego de un mensaje publicado por el titular del Matribuyó las críticas a esas detenciones a una “izquierda irresponsable” y sostuvo los cuestionamientos buscan desvirtuar un año de investigación policial. También comparó esos cuestionamientos con los ocurridos en los años ochenta.

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Relatores de la ONU advierten “cierre del espacio cívico en Perú” luego de la detención de raperos Pedro Mo y Brenda Jah. (Foto: Composición - Infobae Perú)

Al referirse a la formación del titular de Justicia, Espinoza declaró: “Dice que es constitucionalista, pero de (derecho) penal no sabe nada el señor, definitivamente”.

Espinoza mencionó la necesidad de reunir huellas, más videos y una pericia fonética para respaldar la identificación con criterios de criminalística.

DIRCOTE detiene a artistas Pedro Mo y Brenda Jah

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este jueves 19 de noviembre a los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, durante operativos en Cusco y Lima, por una presunta afiliación a una organización terrorista. La intervención forma parte de una investigación fiscal que también alcanza a otras personas en distintos puntos del país.

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Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, fue intervenido al mediodía en Urcos, Cusco. El cantante difundió un video de la diligencia, en el que un agente le comunicó que la detención respondía a una presunta afiliación a la asociación terrorista Túpac Amaru. El músico rechazó esa versión y sostuvo que el colectivo al que pertenece tiene carácter cultural y que nunca portó un arma.

Dircote detiene a artistas Pedro Mo y Brenda Jah.

De forma paralela, Brenda Jah fue detenida en el Centro de Lima y trasladada a la sede de la Dircote en la avenida España. Registros difundidos durante la tarde muestran a la cantante enmarrocada por agentes. Compañeros de la Universidad Nacional de Artes Escénicas llegaron a las inmediaciones de la unidad policial después de conocer la intervención.

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El requerimiento corresponde al Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y contempla 15 días de detención preliminar para los investigados. Hasta el cierre de la información proporcionada, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público habían publicado un comunicado con las imputaciones individualizadas.