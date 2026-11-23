El técnico del cuadro 'celeste' habló del triunfo de su equipo y del balance de su trabajo en el final de su participación en el Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

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Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por el título nacional pese a imponerse en casa ante Cienciano durante la última fecha del Torneo Clausura. La goleada de Sport Huancayo frente a Universitario de Deportes definió el campeonato a favor del elenco huancaíno, que además siguió con opciones en la disputa por la Liga 1 2026.

El técnico Roberto Mosquera reconoció que el resultado de su equipo no alcanzó para borrar la frustración. Tras el encuentro, hizo un balance de su gestión y resaltó la campaña ofensiva del plantel, aunque admitió que el objetivo principal quedó pendiente.

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“No hemos perdido ningún partido de local, tenemos ocho goleadas, un torneo ganado y otro que casi lo ganamos. Tenemos 39 goles y 19 en contra. Somos el equipo más goleador. Hay muchas cosas por las cuáles sonreír, pero hoy (ayer) no es el día. Derrepente mañana (hoy) o pasado (mañana) cuando veamos lo que hemos hecho. No es que le demos importancia, sino que estamos dolidos porque hemos luchado por un objetivo que no ha sido cumplido. Creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

Roberto Mosquera lamentó el desenlace de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026. - captura: Inka Digital TV

El entrenador ‘celeste’ también se refirió a la relación con la hinchada. “Yo creo que a la hinchada ya le dijimos lo que teníamos que decirle, con el buen fútbol que practicamos y la cantidad de goles”, indicó Mosquera. El técnico evitó realizar promesas y consideró que el rendimiento fue la respuesta más concreta para los seguidores.

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Mosquera recordó que Sporting Cristal estuvo entre los primeros puestos durante casi toda la competencia. A partir de ello, expresó su expectativa de que la hinchada valore el esfuerzo realizado, aun cuando el Clausura terminó sin el título esperado. “Hay una satisfacción, pero un dolor al final. Espero que ellos estén agradecidos con lo que hemos hecho”, comentó.

De la misma manera, el experimentado DT repasó las dudas que rodeaban su llegada al club. Según su análisis, el equipo logró modificar parte de ese escenario a partir de su funcionamiento y de los resultados que consiguió durante su proceso. “Uno se tiene que ganar el respeto, consideración y el cariño de la hinchada. Al margen de eso, hay una satisfacción y un agrado de mi trabajo. Estamos con dolor pero tenemos tranquilidad y conciencia por lo que pudimos hacer”, acotó.

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Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Roberto Mosquera no opinó sobre la goleada de Sport Huancayo ante Universitario

La victoria de Sport Huancayo por 4-1 ante Universitario provocó versiones sobre una posible falta de competitividad del equipo ‘crema’. Roberto Mosquera fue consultado por esos comentarios, pero descartó emitir una opinión porque no vio el partido.

“Primero, no vi el partido. Sí me enteré que quedó 4-1, yo creo que los hinchas, la prensa vieron el partido y tendrán alguna objetividad sobre eso. Hablar de lo que ha pasado es como sangrar por la herida porque no lo he visto como para decir que pasó o que no pasó”, afirmó.

“No tengo como contestarte porque sería poco honrado. Simplemente sucedió y la prensa sabrá los matices de este partido”, agregó.

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Roberto Mosquera dejó sin definición su continuidad en Sporting Cristal

Por otro lado, el futuro de Roberto Mosquera en Sporting Cristal permanece abierto tras la finalización del Torneo Clausura. Su contrato vence el 31 de diciembre y el técnico aseguró que todavía no piensa en una eventual renovación ni en una salida del club. “No tengo capacidad de leer el futuro y no hablo de cosas que no han sucedido”, respondió.

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El estratega de 70 años también rechazó evaluar personalmente su gestión: “Ustedes tienen que calificar mi trabajo, no yo. Ustedes han visto el Torneo Apertura, los cambios que se hizo en el Clausura para tener este rendimiento. Por ahí pienso que este rendimiento individual hizo que el colectivo se vea mejor”.

Finalmente, Mosquera fue consultado sobre una posible salida de Martín Távara de Sporting Cristal: “No tengo información de eso”