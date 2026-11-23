La futbolista 'crema' comparte su alegría por alcanzar un nuevo éxito con la institución de Ate frente a Alianza Lima. (Video: Colectivo World)

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Fabiola Herrera cerró su etapa como futbolista de Universitario de Deportes de la mejor manera: levantando el título de la Liga Femenina 2026 en el estadio de Alianza Lima. Luego de la victoria por 4-1 en Matute, que permitió a las ‘Leonas’ quedarse con el campeonato tras imponerse por 7-2 en el marcador global, la experimentada defensora compartió su alegría y dejó una frase que no pasó desapercibida.

En declaraciones para ‘Colectivo World’, Herrera se mostró sonriente al recordar el escenario en el que consiguió una nueva consagración con el conjunto ‘crema’. “Matute, mi jato”, expresó entre risas, antes de destacar el trabajo colectivo que permitió al equipo alcanzar el objetivo durante la temporada.

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“Estoy contenta por el título obtenido. La verdad que ha sido un gran trabajo durante todo el año, de todo el equipo. Agradecida de verdad con el comando técnico, con el profesor Carlos (Véliz), con Franco (Velazco), por todo el apoyo que nos ha brindado desde el día uno. Estoy bastante feliz”, manifestó la futbolista.

La frase de Herrera se produjo en medio de los festejos por la conquista del campeonato en el estadio Alejandro Villanueva, un escenario especial por la rivalidad entre Universitario y Alianza Lima. La defensora celebró así una nueva vuelta olímpica con la camiseta merengue y dejó una expresión que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

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Fabiola Herrera celebró con Universitario la conquista de la Liga Femenina 2026 en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: ITEA

Fabiola Herrera habló sobre su nuevo rol en Universitario

Durante la temporada, Herrera tuvo una participación diferente dentro del equipo y asumió un papel más secundario en el campo de juego. En varios encuentros acompañó a sus compañeras desde el banco de suplentes, aunque dejó en claro que continuó comprometida con el grupo y que buscó aportar desde el lugar que le correspondía.

Al ser consultada sobre esta situación, la defensora aseguró que nunca dejó de respaldar al plantel, independientemente de si le tocaba jugar o permanecer entre las alternativas. “Nada, bien. Las chicas saben que yo donde me toque siempre voy a estar apoyándolas. Esta vez me tocó desde la banca, pero ellas saben que yo también hago mi trabajo en la banca”, explicó.

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De esta manera, Herrera resaltó que su aporte no se limitó a lo que podía hacer dentro de la cancha. Su experiencia y liderazgo también fueron importantes para acompañar a un plantel que terminó coronando una temporada exitosa con la obtención de los dos torneos del año.

Stephanie Lacoste y Fabiola Herrera, capitanas de Universitario, levantando los trofeos tras conquistar la Liga Femenina 2026. Crédito: Universitario

Universitario confirmó el retiro de Fabiola Herrera

La posibilidad de que Fabiola Herrera dejara el fútbol profesional quedó confirmada después de la consagración crema. Fabrizio Acerbi, directivo de Universitario de Deportes, anunció que la defensora de 39 años pondrá fin a su carrera como futbolista.

“Fabiola se retira para felicidad de muchos hinchas que la han querido retirar desde hace cinco años. Creo que se retira una gran jugadora, que le dio mucho al club y que seguramente será parte de la institución en una posición como la que tuvo Kimbherly Flores. Fue pieza fundamental para conseguir todo lo que hemos conseguido hoy en día”, señaló.

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Así, Herrera le puso punto final a su etapa como futbolista con una celebración especial en Matute. Su despedida llegó acompañada de un nuevo campeonato con Universitario, club al que aportó experiencia y compromiso durante su trayectoria. Además, las palabras de Acerbi dejaron abierta la posibilidad de que continúe ligada al proyecto deportivo merengue, aunque desde una posición distinta.