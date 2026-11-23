El exfutbolista cuestionó al volante argentino de la 'U' y lo comparó con Sekou Gassama. (Video: Juego Cruzado)

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Sport Huancayo sorprendió a Universitario de Deportes con una dura goleada en casa en la última fecha del Torneo Clausura y obtuvo el título del segundo certamen de la temporada. El resultado instaló al ‘rojo matador’ en las semifinales de la Liga 1 2026, donde volverá a medirse con el conjunto ‘crema’.

Para Reimond Manco, la campaña del equipo huancaíno rompió con una tendencia habitual entre los clubes del interior: buenos tramos iniciales que no logran sostenerse hasta el cierre. “Yo quiero felicitar a Sport Huancayo, porque la verdad no pensé que iba a llegar a ser ganador del Clausura. Porque normalmente es lo que suele pasar, de los equipos del interior hacen una buena mitad de año y al final se caen”, comentó en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

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El exfutbolista remarcó que el elenco de Richard Pellejero mantuvo una regularidad que no esperaba, pero tiene un gran reto por delante. “Sport Huancayo lo ha sostenido, ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y ahora le toca lo más difícil: no conformarse con solamente haber ganado el Clausura, sino ya ahí es la ambición personal de la gloria de poder jugar una final”, afirmó.

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

“Ahorita ya aseguró Libertadores. Es la ambición del jugador”, manifestó Manco. Luego planteó que Sport Huancayo tiene condiciones para alterar los pronósticos en la definición del campeonato.

El comentarista fue más allá y cuestionó una conducta que, según su interpretación, afecta a varios equipos fuera de Lima. “Pasa con los equipos del interior que se conforman con poco. Yo creo que Sport Huancayo podría dar la sorpresa”, agregó.

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Sport Huancayo se adjudicó el Torneo Clausura 2026 tras golear a Universitario. - créditos: Liga 1

La ácida crítica de Reimond Manco a Juan Manuel Requena

El análisis de Reimond Manco no se limitó al rendimiento colectivo de Universitario, ya que también centró sus cuestionamientos en Juan Manuel Requena, quien fue titular en el mediocampo durante la derrota frente a Sport Huancayo.

“Creo que Requena marcó un antes y un después. Porque hasta antes de este partido, Gassama era la peor contratación de la ‘U’. Para mí hoy (ayer) lo empató Requena, de verdad. Es que no le veo sinceramente nada bueno. Nada probablemente un juvenil en la ‘U’ no lo pueda hacer, probablemente lo haga mejor”, acotó acerca de la semejanza con el delantero hispano-senegalés.

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Asimismo, el ‘Rei’ cuestionó el criterio de la dirigencia por el armado del plantel de la ‘U’. “Si viene un refuerzo de esas características, hay que hacer una investigación. ¿Qué estos (dirigentes) ven para traer un refuerzo así?“, cuestionó.

Reimond Manco lanzó dura crítica contra Juan Manuel Requena tras derrota de Universitario ante Sport Huancayo: “Empató a Gassama como el peor fichaje”

El contrato de Juan Manuel Requena en Universitario y la inminente llegada de Carlos Gruezo

Juan Manuel Requena firmó con Universitario por dos temporadas tras su salida de Unión La Calera de Chile. El vínculo comenzó en la segunda mitad de 2026 y se extiende hasta 2028. El mediocampista argentino fue incorporado a pedido del entonces entrenador Héctor Cúper para aportar en la zona central, un lugar que quedó huérfano por la salida de Rodrigo Ureña.

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Sin embargo, la poca continuidad podría hacer que la dirigencia interrumpa el contrato con Requena. Y es que la planificación ‘crema’ para 2027 también incluye a Carlos Gruezo, quien acordó un contrato por dos años, con una cláusula para ampliarlo durante una temporada adicional.

El mundialista ecuatoriano (en Brasil 2014 y Qatar 2022) llega en condición de libre tras liberarse de Santos Laguna de México. Universitario ya había mostrado interés por el futbolista antes de concretar la contratación de Requena, aunque entonces el ecuatoriano aún tenía contrato con el cuadro mexicano.

La operación no presenta inconvenientes pese a que recientemente el volante de 31 años declaró que evaluará su futuro en las próximas semanas. El periodista Gustavo Peralta sostuvo que el acuerdo con la ‘U’ ya estaba firmado.

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