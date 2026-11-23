Un presentador de Luzu TV acerca un micrófono a Francho Sierralta mientras este se encuentra sentado junto a su acompañante entre el público en Lima.

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Francho Sierralta vivió un incómodo momento durante el show de Luzu TV en Lima, luego de que asistentes al espectáculo recordaran el ampay en el que apareció durante una fiesta en un yate en Argentina. El empresario acudió al evento junto a su esposa, quien también quedó expuesta ante la situación que se registró desde el público.

El episodio ocurrió el domingo 22 de noviembre, durante la presentación presencial de Nadie dice nada en Costa 21, ubicado en el distrito limeño de San Miguel. El programa de streaming liderado por el argentino Nicolás Occhiato convocó a seguidores que siguieron las dinámicas e intervenciones desde las tribunas.

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En uno de esos espacios, los conductores comenzaron a conversar con algunos de los asistentes. Desde el público surgió el nombre de Francho Sierralta, quien se encontraba sentado junto a una joven.

Durante la presentación en vivo de Luzu TV en Lima, un asistente del público relató ante los conductores el ampay televisivo protagonizado por Francho Sierralta en un yate. La interacción fue proyectada en la pantalla gigante del escenario principal frente a los integrantes del programa y el público presente.

Las cámaras enfocaron al empresario peruano y él intentó mantener un perfil bajo ante la atención que despertó su presencia. La situación cambió cuando otro espectador se acercó a Occhiato con un mensaje escrito en la pantalla de su celular.

“Yo tengo el chisme”, decía el texto que mostró al conductor. A partir de ahí, el asistente empezó a relatar el episodio ocurrido en Argentina, cuando Sierralta fue captado por las cámaras de Magaly TV: La Firme mientras besaba a una mujer durante una reunión en un yate.

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El detalle que generó más reacciones fue que el empresario estaba sentado muy cerca de la persona que contaba lo ocurrido. Sierralta escuchó la historia desde su asiento, mientras el tema provocaba comentarios y risas entre los presentes.

La grabación difundida en el programa de Magaly Medina también involucró a Mario Irivarren y Said Palao, quienes participaron de la despedida de soltero que se realizó en el extranjero. Tras la emisión de las imágenes, Onelia Molina anunció el final de su relación con Irivarren.

La pantalla del escenario proyecta a Francho Sierralta entre el público durante la función en vivo del programa de Luzu TV en Lima.

El material también tuvo repercusiones en la relación de Palao y Alejandra Baigorria, quienes atravesaron un momento de tensión después de que se conocieran las imágenes del viaje.

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Cuando Occhiato le preguntó a la joven que acompañaba a Sierralta qué vínculo tenía con él, ella evitó definirlo. No se presentó como novia, amiga ni pareja, y respondió de forma breve a las preguntas del conductor.

Varios asistentes la identificaron como la esposa del empresario. Según se comentó durante el evento, ambos habrían retomado su relación después de la crisis que provocó el ampay.

Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Los videos del momento se difundieron en TikTok

Las imágenes tomadas por el público comenzaron a circular en TikTok poco después de la presentación. En los videos se observa la incomodidad de Sierralta mientras los conductores y los asistentes reaccionan al relato sobre el yate.

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La situación provocó gritos y risas en el recinto. Los integrantes de Nadie dice nada también expresaron sorpresa por el episodio que se desarrollaba frente a ellos, con el empresario y su esposa presentes entre los asistentes.

Aunque el conductor intentó cerrar el tema, el intercambio ya había quedado registrado en decenas de celulares. Las grabaciones se multiplicaron en redes sociales y volvieron a poner en conversación el viaje de los exchicos reality a Argentina.

Los conductores de Luzu TV dialogan con el asistente Francho Sierralta durante una función en vivo realizada en la ciudad de Lima.

Otros videos compartidos por usuarios muestran que la esposa de Sierralta se retiró del espectáculo antes de que terminara. Quienes difundieron las imágenes señalaron que la joven se mostró incómoda y llorando por la atención que había generado el episodio.

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Poco después, Francho Sierralta también abandonó el recinto detrás de ella. Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció de manera pública sobre lo ocurrido en el show de Luzu TV.

En redes sociales, las reacciones fueron divididas. Algunos usuarios cuestionaron que el ampay fuera mencionado frente a la esposa del empresario, mientras otros remarcaron que el episodio ya era conocido desde que se emitió en televisión.

También hubo críticas hacia las personas que grabaron y compartieron la situación. Aun así, el momento continúa circulando en plataformas digitales y reavivó las repercusiones del ampay ocurrido en el yate.