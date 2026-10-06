Mano Menezes mantiene su política de búsqueda de nuevos futbolistas para la selección peruana; Nick Fernández atrae por “su dinámica de juego”

Mano Menezes tiene en su agenda apuntado a Nick Fernández. - Crédito: FPF / MLS

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Mano Menezes se mantiene muy firme en su política de ampliar el universo de futbolistas seleccionables para nutrir a Perú. Aunque el brasileño, de 63 años, está centrado en el rendimiento del equipo en la gira norteamericana, no ha descuidado su labor de búsqueda de nuevos talentos, sobre todo ubicados en el extranjero.

Uno de los nombres que se encuentra apuntado en su agenda personal, y que está bajo una puntillosa evaluación por parte de su cuerpo técnico, es el de Nick Fernández, mediocentro de perfil ofensivo que hace no mucho apareció en la Major League Soccer con San José Earthquakes.

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Nick Fernández pasó de ser una promesa a una realidad en San José Earthquakes. - Crédito: Sky Jiménez

Un periodista afincado en Estados Unidos aprovechó la última comparecencia de Mano Menezes, con motivo del partido entre Perú y Colombia con el que se dará cierre a la ventana de selecciones, para preguntarle al director técnico si conoce de la existencia del futbolista y si lo sigue para una futura nominación.

La respuesta fue afirmativa y concisa, ya que prefiere centrarse en aquellos que están bajo su conducción actual: “Lo observamos. Estaba en nuestra lista larga de jugadores. Es un jugador que tiene una dinámica de juego interesante. Estamos para continuar viéndolo como a otros jugadores. Lo menciono porque me preguntaron, generalmente no me gusta hablar de jugadores que no están convocados”.

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De 24 años, el peruano-estadounidense se hizo cargo de la apertura del marcador contra Seattle Sounders. | VIDEO: Apple TV

Con esa revelación, queda más que claro que Nick Fernández es un puntual con potencial para caer de pie en la selección peruana, aunque dependerá de que su rendimiento se sostenga con el tiempo para que en un futuro no muy lejano aparezca en la Villa Deportiva Nacional sudando la gota gorda.

La línea ascendente de Fernández en SJ Earthquakes no admite discusión; es un elemento con capacidad de adaptarse en cualquier zona del mediocampo, que además no rehúye a la responsabilidad de volcarse a área contraria. Con mucho silencio alterna en la reserva y plantel principal, y siguiendo esa línea quiere llegar a la ‘bicolor’.

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Nick Fernández marcó su primer gol en la Major League Soccer. - Crédito: San José Earthquakes

Columna casi perfilada

Durante los más de nueve meses de trabajo de Mano Menezes con la selección peruana, ha ido confeccionando la oncena con la que desea presentarse en las Eliminatorias 2030, aunque todavía faltan afinar detalles en algunas zonas del campo.

En el ecuador de la cancha es donde Menezes trata de perfilar un bloque que ofrezca dinamismo y fuerza. Dentro del primer apartado tiene al veterano Yoshimar Yotún como principal baluarte, cuya zurda talentosa ofrece varias soluciones.

Imágenes del gol anotado por Jairo Vélez en el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y México. El fragmento muestra la celebración de los futbolistas tras la anotación, el intercambio entre el árbitro y los jugadores, la banca de suplentes y la repetición de la jugada.

Al lado del hombre de Sporting Cristal ha emergido, con una nota aprobatoria de acuerdo a sus funciones, el ancla Wilder Cartagena, quien ha dotado a la selección peruana de fuerza en la primera línea del centro del campo. Como alternativa, además, apareció Oslimg Mora.

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Metros más adelante, asomándose a la zona de castigo, se ubican puntuales con mayor oficio en la libreta de Mano Menezes. Ubicándose detrás del delantero centro, así como también flotando por los costados, está el resolutivo Jairo Vélez, cuyo desempeño goleador es más que alucinante.

Jhonny Vidales se ha transformado en un puntual recurrente en las nominaciones de Mano Menezes con Perú. - Crédito: FPF

Por los flancos se han ensayado con varios intérpretes, aunque Jhonny Vidales y Piero Magallanes han ganado varios enteros, posicionándose como los favoritos de la última expedición por Norteamérica.

De tal manera que en caso se diera un hipotético llamado a Nick Fernández, correría con demasiada desventaja por la cantidad de oponentes y debería demostrar cualidades diferenciales que lo hagan ser una opción ya sea como volante mixto o exterior.

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