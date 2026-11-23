La hija del cantante evitó involucrarse en la relación de su padre y dejó una curiosa respuesta durante su entrevista en el programa de la ‘Urraca’. ATV/ Magaly Tv La Firme.

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La relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona volvió a estar en el centro de la conversación televisiva, esta vez por las declaraciones de Camila Domínguez, hija mayor del cantante. La joven de 18 años llegó al programa de Magaly Medina y fue consultada directamente sobre cómo observa a su padre en esta etapa sentimental. Aunque la conductora buscó conocer su opinión sobre los sentimientos del cumbiambero hacia la presentadora, la respuesta de la universitaria fue bastante medida y terminó provocando una reacción de risa en el set.

La pregunta de la conductora fue directa: “¿Cómo ves a tu papá?, ¿Lo ves enamorado?”. Frente a las cámaras, Camila evitó confirmar o negar que su padre esté enamorado de Karla Tarazona y prefirió describir el estado de ánimo que percibe en él. “Lo veo tranquilo, lo veo bien, lo veo feliz”, respondió.

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La brevedad de sus palabras llamó la atención de Magaly Medina, quien no pudo contener la risa ante la cautela de la joven. “Esa Camila”, comentó la presentadora, luego de escucharla responder sin entrar en detalles sobre la vida sentimental del cantante.

Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la hija de Christian Domínguez quiso explicar por qué prefería no profundizar en ese aspecto. “Es que no voy de lo que siente mi papá porque es su vida, no la mía”, manifestó, dejando en claro que no considera que le corresponda hablar sobre los sentimientos o las decisiones personales de su progenitor.

La respuesta no terminó de convencer a la conductora, que insistió en que únicamente buscaba conocer su apreciación. “Solo te pido tu apreciación”, le dijo. Ante la repregunta, Camila mantuvo su postura y volvió a referirse al bienestar del cantante. “Lo veo tranquilo, lo veo feliz, por eso estoy feliz también”, agregó.

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Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Camila Domínguez confirma que no tiene cercanía con Karla Tarazona

Durante la entrevista, Magaly Medina también quiso conocer cómo es actualmente el vínculo de Camila con la familia de su padre y, en particular, si mantiene algún tipo de relación con Karla Tarazona. La joven fue clara al explicar que no comparte espacios con la conductora y que, por ahora, sus encuentros están centrados en Christian Domínguez y algunos integrantes de su entorno familiar.

“No me vinculo con la familia de mi papá, yo solo salgo con él, veo a mis abuelos, a mi madrina, a mis primos y, si compartimos, vamos a desayunar”, señaló durante el programa.

La declaración dejó en evidencia que la reconciliación con el cantante no ha significado necesariamente que Camila haya retomado o iniciado una relación cercana con todas las personas que forman parte de su vida familiar. Por el contrario, la joven explicó que ambos acordaron condiciones para que el acercamiento pudiera darse de una manera que resultara cómoda para los dos.

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Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Según relató, las conversaciones que mantuvieron fueron importantes para identificar qué situaciones les habían generado incomodidad y qué aspectos debían cambiar para evitar que los problemas anteriores volvieran a repetirse. “Yo solicité algunos límites y él me solicitó algunos límites que tenía que respetar y eso estamos haciendo”, contó.

Camila precisó que esas condiciones no fueron impuestas de manera unilateral, sino que formaron parte de un diálogo privado entre padre e hija. Ambos pudieron expresar lo que les había afectado y establecer acuerdos para continuar con la relación sin desconocer lo que ocurrió durante el periodo de distanciamiento. “Obviamente, es una conversación que hemos tenido en privado y hemos dicho las cosas que nos incomodan y en base a eso, nos hemos reconciliado y vamos bien”, agregó.

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Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Camila Domínguez pasaría Navidad con Karla Tarazona?

Otro de los momentos de la conversación se produjo cuando Magaly Medina le preguntó si existía la posibilidad de que compartiera la mesa con Karla Tarazona durante las celebraciones de Navidad. La interrogante apuntaba a conocer si la joven estaría dispuesta a coincidir con la conductora en una fecha familiar, especialmente ahora que ha logrado recuperar la relación con su padre.

Camila no quiso cerrar la posibilidad de manera definitiva, pero tampoco dio señales de que ese encuentro esté entre sus planes actuales. Su respuesta fue tajante respecto a cómo considera la situación en este momento. “Es una respuesta que no podría respondértela ahora, ahora no lo considero así”, contestó.

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Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Así, la hija del cantante dejó claro que, por ahora, no contempla compartir una celebración navideña con la presentadora. La respuesta también confirmó que la reconciliación con su padre no debe interpretarse como una señal de que existe un acercamiento con la actual pareja de este.

Durante el intercambio, Camila también negó que Christian Domínguez se sienta incómodo por la distancia que existe entre ella y Karla Tarazona. De esa manera, buscó precisar que los acuerdos que mantiene con su padre no están condicionados a que tenga una relación con la conductora.

La joven se mostró cuidadosa al hablar de la vida sentimental del cantante y de las relaciones que se desarrollan dentro de su entorno familiar. Su postura fue mantener separados los asuntos personales de su padre y el vínculo que ella está reconstruyendo con él.

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Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Camila Domínguez revela que acudió a terapia psicológica con su padre

Más allá de las preguntas sobre Karla Tarazona, uno de los aspectos más importantes de la entrevista fue la explicación de Camila sobre cómo consiguió recuperar la relación con Christian Domínguez. La joven contó que el acercamiento no ocurrió de manera inmediata y que ambos tuvieron que trabajar en las diferencias que los habían mantenido distanciados.

Para lograrlo, recurrieron a terapia psicológica, un proceso que les permitió abordar los problemas pendientes y encontrar una manera de comunicarse sin repetir los conflictos que habían afectado su relación.

Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Las sesiones les dieron un espacio para conversar sobre lo que había ocurrido, expresar sus molestias y comprender qué necesitaba cambiar cada uno. En ese camino, establecer límites fue una de las decisiones que consideraron necesarias para reconstruir la confianza.

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Camila también reconoció que hubo disculpas de ambas partes. Este punto fue importante porque, según explicó, la reconciliación no podía consistir simplemente en pasar por alto lo sucedido o retomar el contacto sin hablar de las razones que provocaron el distanciamiento.

Camila Domínguez descarta acercamiento con Karla Tarazona y revela cómo es su relación con su padre. Captura: Magaly TV La Firme.