Perú Deportes

Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima: las jugadoras que se fueron del club ‘blanquiazul’ sin debutar en la Liga Peruana de Vóley

La opuesta estadounidense dejará al vigente tricampeón debido a una lesión. La temporada pasada, otra jugadora extranjera también salió del club antes del inicio del campeonato

Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima: las jugadoras que se fueron del club ‘blanquiazul’ sin debutar en la Liga Peruana de Vóley.
Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima: las jugadoras que se fueron del club ‘blanquiazul’ sin debutar en la Liga Peruana de Vóley.
Guardar

La salida de Taylor Fricano de Alianza Lima es inminente. La opuesta estadounidense no fue incluida en el amistoso frente a Regatas Lima por la Noche Regatas 2026 y solo faltan detalles para que el club ‘blanquiazul’ haga oficial su partida a través de sus redes sociales.

Medios especializados, como Puro Vóley, ya informaron sobre la desvinculación. Aún se espera que Fricano y Alianza Lima lleguen a un acuerdo para resolver el contrato, que inicialmente se extendía hasta el final de la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD

Tras la Noche Regatas, el técnico Alejandro Schneider evitó dar mayores precisiones y señaló que será la institución la encargada de comunicar cualquier novedad. “Con Fricano, como verás, no está con nosotros. Cuando el club tenga alguna novedad, lo va a anunciar oficialmente. No está acá con nosotros y cuando el club tenga algo para decir, se lo va a decir oficialmente”.

El DT de Alianza Lima se pronunció sobre la ausencia de la estadounidense en amistoso con Regatas Lima. (Más vóley Perú)

¿Qué pasó con Taylor Fricano?

En el caso de Taylor Fricano, el podcast De Una informó que la opuesta estadounidense arrastra una lesión en los meniscos, la cual no le permitiría llegar a su mejor condición física en el corto plazo.

PUBLICIDAD

La periodista Daniella Fernández señaló que Alianza Lima conocía la dolencia de la jugadora, ya que ese fue el motivo de su salida de su anterior club. No obstante, se esperaba que la lesión no le impidiera competir. Esa posibilidad quedó descartada luego de que Fricano solo disputara un par de amistosos durante la pretemporada ‘blanquiazul’.

Desde Alianza Lima indicaron que buscaron acelerar su recuperación mediante tratamientos, pero la evolución no permitió que la jugadora estuviera disponible en el tiempo previsto. Por ese motivo, el club habría decidido finalizar su vínculo con la estadounidense.

La preocupante situación de Taylor Fricano en Alianza Lima
La preocupante situación de Taylor Fricano en Alianza Lima

Los casos similares

El caso de Taylor Fricano no es el primero de una voleibolista que deja Alianza Lima antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. En las últimas temporadas, el club tuvo salidas anticipadas por distintos motivos, desde decisiones deportivas hasta asuntos personales.

El antecedente más reciente corresponde a la portuguesa Aline Timm. La central dejó la institución debido a que no cumplió con las expectativas deportivas y ni siquiera fue presentada durante la Noche Blanquiazul.

En una temporada anterior, Alianza Lima acordó la salida de las brasileñas Tainá Anschau y Thamiere Mello pocas semanas después de sus llegadas. Ninguna formó parte de la presentación oficial del plantel. Según trascendió entonces, el bajo rendimiento mostrado en los entrenamientos motivó la decisión. Sonaly Cidrao y Julieta Lazcano ocuparon sus lugares.

Gabriela Zeni también dejó el conjunto ‘blanquiazul’, aunque su caso ocurrió después de disputar algunos minutos en la Liga Peruana de Vóley. En aquella oportunidad, el club informó que la salida de la jugadora se produjo de común acuerdo por motivos personales.

Tainá Anschau, Thamiere Mello y Gabriela Zeni se marcharon de Alianza Lima en la temporada 2024/2025.
Tainá Anschau, Thamiere Mello y Gabriela Zeni se marcharon de Alianza Lima en la temporada 2024/2025.

¿Taylor Fricano tendrá reemplazo?

Por ahora, no se conoce si Taylor Fricano tendrá reemplazo en Alianza Lima. Lo cierto es que Cenaida Uribe deberá activar un plan de contingencia para incorporar a otra jugadora en esa posición, ya que el plantel solo cuenta con una opuesta natural.

La rumana Ioana Baciu parte como titular en ese puesto, pero no tiene una alternativa específica. En la Noche Regatas, Alejandro Schneider probó a Sandra Ostos como opuesta, aunque la ‘guerrera’ no se desempeña habitualmente en esa función, lo que podría limitar las opciones del equipo.

Además, Alianza Lima afrontará tres torneos esta temporada: la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes. Por ello, necesitará una plantilla amplia para cubrir todas las exigencias del calendario. A favor del club, dispone de dos cupos de extranjeras para cubrir la salida de Fricano.

Temas Relacionados

Taylor FricanoAlianza Lima vóleyAlianza LimaLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú: “Cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”

El ‘Tigre’ concedió una entrevista en medio del difícil presente de la ‘bicolor’, que no logró ganar ninguno de sus amistosos en la última fecha FIFA de 2026

Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú: “Cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”

Rachell Hidalgo explica la derrota ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’: “Viene de jugar con equipos muy tops”

La líbero del conjunto chorrillano destacó los partidos internacionales que disputó previamente su rival y aseguró que su equipo todavía continúa ajustando detalles de cara a la nueva temporada

Rachell Hidalgo explica la derrota ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’: “Viene de jugar con equipos muy tops”

La lapidaria comparación de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana

El portal CIES Football Observatory publicó una estadística en la que exhibió al campeonato nacional y la falta de oportunidades para los jóvenes que influye en la actualidad de la ‘bicolor’

La lapidaria comparación de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El ‘Clásico del Pacífico’ será el primer reto de la selección peruana en el torneo internacional en busca de un boleto al próximo Mundial. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Mr Peet cuestionó con dureza la actitud de André Carrillo tras derrota de Perú con Colombia por fecha FIFA: “Entró con apatía”

Peter Arévalo fue contundente al mencionar que Mano Menezes no es el único culpable del mal momento de la ‘blanquirroja’ luego de la gira de Norteamérica

Mr Peet cuestionó con dureza la actitud de André Carrillo tras derrota de Perú con Colombia por fecha FIFA: “Entró con apatía”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España a finales de octubre

Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España a finales de octubre

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a El Salvador para reunión con Nayib Bukele

Implicado en el Caso Valkiria gestionará reparaciones a víctimas del conflicto armado interno en el Ministerio de Justicia

Ministro Ernesto Álvarez: “La Cámara de Diputados no puede decirle al Senado qué cosa hacer y no hacer”

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

Polos, vinchas, poleras y hasta ARMY Bomb: la oferta de productos de BTS fuera del Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Qué Tal Cumbión le rinde homenaje a BTS con un mix de cumbia a días del show en Lima

Locura en Lima por BTS: Fotos de las fans ARMY en el Estadio San Marcos horas antes del primer concierto

DEPORTES

Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú: “Cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”

Ricardo Gareca recuerda su exitoso paso por Perú: “Cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”

Rachell Hidalgo explica la derrota ante Alianza Lima en la ‘Noche Regatas’: “Viene de jugar con equipos muy tops”

La lapidaria comparación de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Mr Peet cuestionó con dureza la actitud de André Carrillo tras derrota de Perú con Colombia por fecha FIFA: “Entró con apatía”