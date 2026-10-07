Taylor Fricano no seguirá en Alianza Lima: las jugadoras que se fueron del club ‘blanquiazul’ sin debutar en la Liga Peruana de Vóley.

Guardar

La salida de Taylor Fricano de Alianza Lima es inminente. La opuesta estadounidense no fue incluida en el amistoso frente a Regatas Lima por la Noche Regatas 2026 y solo faltan detalles para que el club ‘blanquiazul’ haga oficial su partida a través de sus redes sociales.

Medios especializados, como Puro Vóley, ya informaron sobre la desvinculación. Aún se espera que Fricano y Alianza Lima lleguen a un acuerdo para resolver el contrato, que inicialmente se extendía hasta el final de la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley.

PUBLICIDAD

Tras la Noche Regatas, el técnico Alejandro Schneider evitó dar mayores precisiones y señaló que será la institución la encargada de comunicar cualquier novedad. “Con Fricano, como verás, no está con nosotros. Cuando el club tenga alguna novedad, lo va a anunciar oficialmente. No está acá con nosotros y cuando el club tenga algo para decir, se lo va a decir oficialmente”.

El DT de Alianza Lima se pronunció sobre la ausencia de la estadounidense en amistoso con Regatas Lima. (Más vóley Perú)

¿Qué pasó con Taylor Fricano?

En el caso de Taylor Fricano, el podcast De Una informó que la opuesta estadounidense arrastra una lesión en los meniscos, la cual no le permitiría llegar a su mejor condición física en el corto plazo.

PUBLICIDAD

La periodista Daniella Fernández señaló que Alianza Lima conocía la dolencia de la jugadora, ya que ese fue el motivo de su salida de su anterior club. No obstante, se esperaba que la lesión no le impidiera competir. Esa posibilidad quedó descartada luego de que Fricano solo disputara un par de amistosos durante la pretemporada ‘blanquiazul’.

Desde Alianza Lima indicaron que buscaron acelerar su recuperación mediante tratamientos, pero la evolución no permitió que la jugadora estuviera disponible en el tiempo previsto. Por ese motivo, el club habría decidido finalizar su vínculo con la estadounidense.

La preocupante situación de Taylor Fricano en Alianza Lima

Los casos similares

El caso de Taylor Fricano no es el primero de una voleibolista que deja Alianza Lima antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. En las últimas temporadas, el club tuvo salidas anticipadas por distintos motivos, desde decisiones deportivas hasta asuntos personales.

PUBLICIDAD

El antecedente más reciente corresponde a la portuguesa Aline Timm. La central dejó la institución debido a que no cumplió con las expectativas deportivas y ni siquiera fue presentada durante la Noche Blanquiazul.

En una temporada anterior, Alianza Lima acordó la salida de las brasileñas Tainá Anschau y Thamiere Mello pocas semanas después de sus llegadas. Ninguna formó parte de la presentación oficial del plantel. Según trascendió entonces, el bajo rendimiento mostrado en los entrenamientos motivó la decisión. Sonaly Cidrao y Julieta Lazcano ocuparon sus lugares.

Gabriela Zeni también dejó el conjunto ‘blanquiazul’, aunque su caso ocurrió después de disputar algunos minutos en la Liga Peruana de Vóley. En aquella oportunidad, el club informó que la salida de la jugadora se produjo de común acuerdo por motivos personales.

PUBLICIDAD

Tainá Anschau, Thamiere Mello y Gabriela Zeni se marcharon de Alianza Lima en la temporada 2024/2025.

¿Taylor Fricano tendrá reemplazo?

Por ahora, no se conoce si Taylor Fricano tendrá reemplazo en Alianza Lima. Lo cierto es que Cenaida Uribe deberá activar un plan de contingencia para incorporar a otra jugadora en esa posición, ya que el plantel solo cuenta con una opuesta natural.

La rumana Ioana Baciu parte como titular en ese puesto, pero no tiene una alternativa específica. En la Noche Regatas, Alejandro Schneider probó a Sandra Ostos como opuesta, aunque la ‘guerrera’ no se desempeña habitualmente en esa función, lo que podría limitar las opciones del equipo.

Además, Alianza Lima afrontará tres torneos esta temporada: la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes y el Mundial de Clubes. Por ello, necesitará una plantilla amplia para cubrir todas las exigencias del calendario. A favor del club, dispone de dos cupos de extranjeras para cubrir la salida de Fricano.

PUBLICIDAD