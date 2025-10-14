Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

La central de Portugal no será presentada en la Noche Blanquiazul y tampoco disputará la Liga Peruana de Vóley. (De Una)

Alianza Lima enfrenta una situación parecida a la del año anterior. Una de sus recientes incorporaciones no seguirá en el equipo para disputar la Liga Peruana de Vóley, el Mundial y el Sudamericano de Clubes. Se trata de Aline Timm, quien dejará el país por motivos deportivos.

La portuguesa fue la quinta incorporación presentada por el vigente bicampeón del voleibol nacional y estuvo entrenando en Lima durante varios días bajo la dirección del técnico Facundo Morando. Sin embargo, no habría cumplido con las expectativas y regresará a Europa.

El periodista deportivo Julio Peña dio a conocer esta noticia en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘De Una’. De acuerdo a su información, la central de Portugal no va a ser presentada el sábado 25 de octubre durante la Noche Blanquiazul por decisión del club ‘íntimo’.

“Mucha gente señalaba que el refuerzo de Alianza que había venido de Portugal ya se había ido, no es verdad, no se ha ido todavía, es cierto que va a dejar Alianza, no cumplió al parecer las expectativas y no va a continuar en Alianza, sin debutar, no va a ser presentada el día 25 con el plantel de Alianza. Es más, recién estaría volviendo a su país mañana miércoles”, explicó el comunicador.

En el papel, Aline Timm era un buen fichaje para Alianza Lima, debido a su gran tamaño -1.92 metros- y su experiencia en el Viejo Continente, vestiendo la camiseta de Sporting CP, donde conquistó varios títulos locales a lo largo de su carrera.

Aline Timm, flamante refuerzo portugués, se va de Alianza Lima sin debutar en la Liga Peruana de Vóley.

Caso similar en 2024/2025

Algo similar ocurrió durante la temporada 2024/2025. Alianza Lima contrató a tres brasileñas y no permanecieron en la plantilla. Tainá Anschau y Thamiere Mello no llegaron a ser presentadas en la Noche Blanquiazul, mientras que Gabriela Zeni sumó pocos minutos, pero partió a poco de la sexta fecha del campeonato.

Aquella vez, Sonaly Cidrao y Julieta Lazcano llegaron para reemplazar a las voleibolistas que dejaron La Victoria. Ambas fueron claves para que el cuadro ‘íntimo’ termine consiguiendo el boleto al Mundial de Clubes y posteriormente el bicampeonato nacional en la Liga Peruana de vóley.

Los refuerzos que tiene Alianza Lima por el momento

Ahora, con la salida de Aline Timm, Alianza Lima se queda con solo cinco refuerzos para afrontar tres torneos -Mundial de Clubes, Sudamericano de Clubes y Liga Peruana de vóley- durante la presente temporada.

Las ‘blanquiazules’ cuentan con una incorporación nacional como lo es Sandra Ostos, quien llegó procedente de Circolo Sportivo Italiano para cubrir el lugar de Aixa Vigil, que partió a la Universidad San Martín.

Después, Alianza contrató a las siguientes extranjeras: Yanlis Féliz (punta dominicana), Maria Alejandra Marín (armadora colombiana), Doris Manco (armadora colombiana) y Elina Rodríguez (punta argentina).

Yanlis Feliz y Aline Timm son dos de los refuerzos extranjeros de Alianza Lima para esta temporada.

Aunque, Cenaida Uribe adelantó que se sumará una voleibolista más. Algo que podría vincularse con la salida de Aline Timm. Esta nueva deportista podría ser presentada durante la Noche Blanquiazul la próxima semana.

“Sí, hay un refuerzo más del extranjero. Van a haber sorpresas, no al nivel de Julieta, es complicado”, exclamó en diálogo con ‘De Una’. Sin embargo, no quiso dar muchos detalles sobre ello: “No, no voy a contar. Son cosas que en el camino voy arreglando”.