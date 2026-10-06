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¿Taylor Fricano jugará en Alianza Lima vs Regatas Lima?: la preocupante situación previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Se conocieron detalles de condición de la opuesta estadounidense en el club victoriano, que afrontará amistoso con las chorrillanas hoy, martes 6 de octubre, en el Polideportivo Lucha Fuentes

Se conoció detalles de la situación de la estadounidense en el club 'blanquiazul'. (De Una)
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Hoy, martes 6 de octubre, Alianza Lima jugará amistoso con Regatas Lima como parte de la presentación oficial de las chorrillanas. Las ‘blanquiazules’ serán rivales de las ‘celestes’ en su evento, pero hay un ambiente de incertidumbre que rodea ese duelo.

¿Estará Taylor Fricano? Como se sabe, existe una polémica con la opuesta estadounidense. Se pudo conocer que no sería voleibolista de las tricampeonas debido a que padece de una lesión que no le permitiría quedarse en La Victoria. Hasta el momento, no hubo pronuncionamiento oficial del club y las especulaciones crecen.

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¿Taylor Fricano estará en Alianza Lima vs Regatas Lima?

Salió información respecto a que si la opuesta estadounidense será tomada en cuenta por Alejandro Schneider para el choque con Regatas Lima. Daniella Fernández aseguró que Taylor Fricano no estará en la convocatoria y su salida sería inminente.

“Definitivamente, no va a estar con Alianza en la Noche de Regatas. Recordemos que ella se lesionó, pero ella viene arrastrando ya una lesión. Creo que este tema de la lesión es algo que le ha terminado jugando en contra definitivamente a Taylor Fricano, pero al parecer, no habría tampoco engranado con el grupo en Alianza”, puntualizó la periodista en el programa ‘De Una’.

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Taylor Fricano fue oficializada como fichaje de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Taylor Fricano fue oficializada como fichaje de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Además, precisó que Fricano no habría terminado de acoplarse al equipo: “Por ejemplo, vimos a una Daniela Bulaich totalmente como si hubiese estado en Alianza toda su vida, como si hubiese compartido con sus compañeras de Alianza, sobre todo con las nacionales de siempre. Y que en el caso de Fricano no terminó tampoco nunca de enganchar con el grupo”.

“Cenaida Uribe igual tiene un as bajo la manga”

Tras la salida inminente de Taylor Fricano, se conoció que Cenaida Uribe, jefa del equipo de Alianza Lima, estaría gestionando la llegada de otro refuerzo extranjero para ocupar la posición de opuesta. Es necesario precisar que las ‘blanquiazules’ afrontarán tres torneos en la temporada 2026/2027: Liga Peruana de Vóley, Mundial de Clubes, y Sudamericano.

“Y yo te digo que van a haber novedades en Alianza Lima; seguramente muy pronto van a traer a otra opuesta. Yo te decía hace un rato, el equipo todavía para mí no está cerrado. Yo creo que Cenaida Uribe igual tiene un as bajo la manga previo a que se cierre el libro de pases y ahora con la opción de poder sumar a otra extranjera más en el caso de Taylor Fricano”, informó Daniella Fernández.

Por otro lado, la periodista afirmó que la estadounidense no solo tuvo oferta de las ‘íntimas’: “Y por información que tengo, no solamente estaba en el radar de Alianza Lima, estaba en el radar de otro equipo que estuvo entre los tres primeros de la temporada pasada, pero decidieron mejor no llevar a Taylor Fricano por el tema de la lesión con la que ella venía arrastrando”.

Alianza Lima venció 3-1 a Pinheiros en el cierre de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026.
Alianza Lima venció 3-1 a Pinheiros en el cierre de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. Crédito: Prensa AL

Canal TV para ver Alianza Lima v Regatas Lima por amistoso

La Noche Regatas 2026 será transmitida por Latina Televisión mediante las señales 2 y 702 HD. La presentación del equipo chorrillano también estará disponible de manera gratuita en la página web y la aplicación del canal.

Infobae Perú realizará la cobertura del evento en su sitio web, con información previa, las principales incidencias y las declaraciones de las protagonistas. El medio también publicará el resultado del partido amistoso entre Regatas Lima y Alianza Lima.

Alianza Lima jugará con Regatas Lima en amistoso
Alianza Lima jugará con Regatas Lima en amistoso

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